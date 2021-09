Oroscopo domani 24 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 24 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la mente è in ebollizione



Oroscopo domani Gemelli venerdì 24 settembre 2021

La mente è in ebollizione, avete tante idee, tante cose da dire… Utilizzate i passaggi odierni per concentrarvi sullo sviluppo lavorativo e ottenere il successo. Richiederà un po’ di impegno ma otterrete splendidi risultati. Se in ballo avete due opportunità, riflettete su entrambe e cercate di capire quale sarebbe il risultato di ciascuna. Una volta fatto, potrete iniziare a studiare una strategia per progredire.

Oroscopo domani Gemelli di venerdì 24 settembre: amore

In coppia: se affronterete sinceramente i problemi e i contrasti con il partner, troverete un terreno d’intesa e ripartirete su basi migliori. Soli: rimuginare per conto vostro, fare le vittime non serve a niente. Meglio ammetterete i vostri torti e le mancanze. Sarà il primo passo per vivere storie più romantiche e più belle!

Oroscopo domani 24 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fare di testa vostra

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 24 settembre: umore

A volte accade che l’unico modo per progredire sia quello di prendere un’iniziativa che agli altri può sembrare impulsiva o sbagliata. Ma questa è solo ed esclusivamente la loro opinione. Potrebbe trattarsi di qualcosa su cui avete riflettuto a fondo e ne avete parlato a lungo con i familiari. Non è il momento di preoccuparvi di ciò che pensano gli amici. Fate quel che volete ed infischiatevene del loro giudizio.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 24 settembre: amore

In coppia: sarete più che mai attenti alle esigenze, ai bisogni del partner e ciò si rivelerà molto postivo (anche per voi). Soli: il buon aspetto Marte-Saturno vi rende realistici e oggi sarete spinti a fare una bella selezione nei vostri contatti. Oroscopo domani 24 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dedicare più attenzioni ai familiari

Oroscopo domani Acquario di venerdì 24 settembre: umore

Con il Sole, Mercurio, Marte in Bilancia all’orizzonte potrebbero affacciarsi nuove possibilità di lavoro o di affari. La vostra situazione, in generale, migliorerà. Non è escluso che si presenti un’opportunità che in precedenza avete scartato. E stavolta sarete pronti a farla vostra. L’odierna Luna in Toro, infine, rappresenta un invito a dedicare maggiori attenzioni ai familiari.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 24 settembre: amore

In coppia: non potete pensare di avere sempre ragione per cui oggi cercate di andare incontro al partner.

Soli: dovreste rivedere le vostre aspettative – molto alte – ed essere più disponibili. Rischiate di perdere qualche conoscenza interessante.

