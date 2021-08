Oroscopo domani 25 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): tensioni nelle relazioni

Oroscopo domani Ariete umore

E’ una giornata in cui la capacità di concentrarvi non è ai massimi livelli . Che siate o meno rientrati dalle vacanze, comunque vi sentite stanchi al solo pensiero di occuparvi di responsabilità, compiti e impegni di lavoro. Ma i pianeti annunciano che dovete fare attenzione: non trascurate nulla, tenete d’occhio anche i dettagli di tipo pratico. Rischiate di dimenticare qualcosa, scatenare un quiproquo, mancare a un appuntamento. La Luna nel vostro segno vi rende sensibili, reattivi e rischiate di creare delle tensioni nelle relazioni.

Oroscopo domani Ariete 25 agosto amore

In coppia: lo stato d’animo non è allegro ma dovreste fare uno sforzo e mostrare l’amore che provate per il partner. Soli: evitate di rimuginare, andate oltre lo stato d’animo negativo e all’occorrenza ricordate che a sostenervi c’è sempre la presenza degli amici.

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): pensare a futuri progetti

Oroscopo domani mercoledì 25 Leone umore

Il vostro segno non va d’accordo con la routine: con la Luna in Ariete potete movimentare piacevolmente la giornata. E’ in buon aspetto con Saturno, dunque rende facile stabilire delle alleanze o fare progetti futuri. L’unica accortezza è sul fronte denaro. Se avete intenzione di acquistare un oggetto che ai vostri occhi sembra perfetto, vi entusiasma e non vedete l’ora di farlo vostro, esaminate a fondo: potrebbe infatti nascondere dei difetti e scoprirli in seguito. In ogni caso, se farete le spesa, per ogni evenienza tenete da parte ricevute e scontrini.

Oroscopo domani mercoledì 25 Leone amore

In coppia: buona intesa con il partner, l’amore oggi ha la priorità! Avete una visione positiva del vostro futuro a due. Soli: sfruttate le gioie della vita da single, non volete complicazioni e fate bene. I pianeti favoriscono le avventure, i flirt senza impegno.

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): complimenti dal boss e dai colleghi

Oroscopo 25 agosto Sagittario: umore

Pronti a ricevere le luci della ribalta? Con l’aspetto Mercurio-Nettuno e la presenza della Luna in Ariete, oggi siete inarrestabili! Nel lavoro, potreste ritrovarvi al centro della scena per la capacità di trovare soluzioni creative a qualsiasi problema. Determinazione, voglia di entrare in azione vi faranno ottenere ottimi risultati. E’ probabile che boss e colleghi vi facciano dei complimenti per come svolgete compiti e responsabilità. E i superiori ne terranno conto, non temete: non si tratterà solo di gratificazioni verbali.

Oroscopo domani Sagittario 25 agosto: amore

In coppia: riguardo una questione il partner potrebbe pensarla in modo diverso dal vostro. Per fortuna saprete come appianare la situazione senza dover discutere. Soli: affascinanti, attraenti, un nuovo incontro potrebbe regalarvi la felicità che aspettate da tempo.

