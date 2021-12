Oroscopo domani martedì 21 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Il Sole in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni: migliorerà la vita sociale e le interazioni. Non dovete tuttavia sentirvi obbligati a dire di sì a ogni richiesta che arriva da chi vi circonda poiché finireste per fare più di quanto possiate gestire. La Luna nel vostro segno oggi è dissonanza con Venere e Plutone: il transito rappresenta un invito a pensare alle vostre esigenze.