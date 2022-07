Oroscopo domani 26 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): prendere tutto con calma

Oroscopo domani Cancro: umore

E’ una giornata in cui rallentare e prendere le cose con calma ma probabilmente non lo farete. L’entusiasmo per un’idea che potrebbe farvi guadagnare soldi, potrebbe spingervi a intraprendere. Evitate di lanciarvi a occhi chiusi poiché potrebbero entrare in gioco altri fattori che dovrete integrare. Per ora, la cosa migliore è concentrarvi come risparmiare di più.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: la dissonanza Mercurio-Marte rischia di scatenare qualche lite. Non userete mezzi termini… Tiratevi su, non dovete scaricare il malumore sul partner. Soli: gli incontri non faranno parte della giornata, a meno che non siano stati programmati… Tuttavia, la comprensione e l’armonia probabilmente saranno assenti.

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): circola stress

Oroscopo domani Scorpione: umore

Con la dissonanza Mercurio-Marte nel vostro territorio oggi circola parecchio stress. Potreste essere ansiosi, soprattutto se avete impegnato parecchie energie per raggiungere gli obbiettivi e non avete ritagliato un po’ di tempo per concentrarvi sulla cura di voi stessi. Nel pomeriggio, grazie all’armonia tra la Luna in Cancro e Marte ritroverete l’armonia interiore.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: siete nervosi, irritabili e ciao ciao dialogo sereno. E la gelosia andrebbe evitata… Soli: tensioni interiori e la voglia di relax ha la precedenza su un possibile appuntamento.

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): il ruolo di mediatori

Oroscopo domani Pesci: umore

La dissonanza Mercurio-Marte odierna rappresenta un invito a tacere, soprattutto quando avrete voglia di impartire consigli non richiesti: chi vi circonda potrebbe provare nervosismo e l’atteggiamento avere un effetto boomerang. In caso di controversia tra altre persone intervenite solo se lo chiedono. In questo caso con la vostra capacità di entrare in empatia svolgerete al meglio il ruolo di mediatori.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: molto romantici ma probabilmente dal partner vi aspettate molto. Avete la sensazione che gli sforzi che fa non siano sufficienti ad appagarvi.

Soli: aspettative alte ma dovreste invece essere più benevolenti. Avete tutto da guadagnare.

