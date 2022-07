Oroscopo domani 29 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): pensare solo a voi

Oroscopo domani Toro: umore

Correre in aiuto di una persona che chiede regolarmente il vostro supporto oppure lasciare che impari dai suoi errori? Il secondo atteggiamento potrebbe essere il migliore. La Luna si aggiunge alla dissonanza di Mercurio con Marte e Urano e rivelano quanta pressione avete subito ultimamente dunque dovete essere più gentili con voi stessi e mettervi al primo posto. Non dovete aggiungere altri carichi emotivi né pratici.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: la relazione è solida come una roccia. Nelle conversazioni, nelle vostre attività, sarete complici e teneri. Soli: più che a una relazione duratura, vi piacerà puntare su un flirt estivo senza impegno.

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): semplificare la vita

Oroscopo domani Vergine: umore

La Luna in Leone si aggiunge alla dissonanza di Mercurio con Marte e Urano: potreste riflettere su alcune situazioni che non stanno andando bene come avevate sperato. Se vi sentite stressati dalle troppe cose da fare, è una giornata in cui semplificare la vita. Eliminate quei progetti e affari che non stanno avendo un buon ritorno finanziario. Ma al riguardo rimandate qualsiasi conversazione a domani, oggi con concludereste nulla.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: giornata un po’ pesante sul fronte comunicazione: evitate di affrontare argomenti delicati o sarà lite assicurata. Soli: non è il venerdì ideale per gli incontri d’amore: non avete lo stato d’animo giusto per conquistare.

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete permalosi

Oroscopo domani Capricorno: umore

Le dissonanze odierne vi rendono permalosi, potreste pensare che una persona vi manchi di rispetto ma si tratterà di un malinteso, di una vostra fantasia. Evitate di pensare che gli altri vi remino contro, mettano alla prova la vostra pazienza e cercate con tutti di essere diplomatici. Infine, occhio agli acquisti: senza rendervene conto potreste facilmente mandare all’aria il budget.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: la relazione è forte e vi rassicura, il che è essenziale per il vostro equilibrio. Insieme al partner farete alcuni progetti.

Soli: avvertite il bisogno di stabilità affettiva. La solitudine, che di solito non vi spaventa, vi pesa più del solito. Tranquilli, è un fatto temporaneo.

