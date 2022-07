Oroscopo domani 8 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 8 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): un approccio comprensivo

Oroscopo domani Ariete umore

Un conflitto con un familiare oggi potrebbe arrivare al culmine. Tuttavia anziché far peggiorare la situazione adotterete un approccio comprensivo. Con i passaggi astrali odierni sarete disposti a parlare della questione, anche se le emozioni su questo problema sono un po’ vive. Ciò non vuol dire che sarà facile, ma la Luna Scorpione e un altro transito positivo possono essere d’aiuto ad appianare il conflitto.

Oroscopo domani Ariete 8 luglio amore

In coppia: la relazione va alla grande, vi amate e insieme siete felici. Vivrete momenti indimenticabili.

Soli: pronti all’incontro con l’amore? Nascerà una storia e con l’altro/a farete scintille! Oroscopo domani 8 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): energie altalenanti Oroscopo domani venerdì 8 luglio Leone umore

Potreste essere giù di tono o vedere le cose in negativo, probabilmente è dovuto alla sosta del Sole in Cancro alle spalle del vostro segno che rende le energie altalenanti. Invece di costringervi a fingere che sia tutto a posto, concedetevi il permesso di accettare che in questo momento potrebbe non essere così, con la consapevolezza che c’è sempre una luce alla fine del tunnel. Oroscopo domani venerdì 8 luglio Leone umore

In coppia: la convivenza con il partner vi regala grande pace interiore. Per voi non è una novità ma sarà comunque rigenerante.

Soli: dinamici, affascinanti, d’impatto. In qualunque incontro oggi non mancherete di fare colpo!

Oroscopo domani 8 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): per conto vostro

Oroscopo 8 luglio Sagittario: umore

Con la Luna in Scorpione alle spalle del vostro segno potreste avvertire la necessità di stare per conto vostro, dietro le quinte, ma non è escluso che penserete di essere ignorati o addirittura trasparenti agli occhi degli altri. Anziché contrastare questo stato d’animo dovete accettarlo ed esaminarlo così da capirne il motivo.

Oroscopo domani Sagittario 8 luglio: amore

In coppia: cederete con gioia alla tentazione di assaporare numerosi e nuovi piaceri a due.

Soli: potere di seduzione al massimo, sfruttatelo per catturare l’attenzione della persona che vi attrae.

