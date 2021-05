Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 1 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): ovunque siete ben accolti

Oroscopo domani Ariete umore

La congiunzione Luna-Giove in Pesci alle spalle del vostro segno rappresenta un invito a rilassarvi, mollare il carico di lavoro, godere di un po’ di tempo tranquillo e concedervi una pausa. Le vostre qualità emergono in modo brillante e ci sarà chi apprezzerà i vostri saggi consigli o la visione che avete di una certa situazione.

Con questo aspetto astrale potreste provare comprensione, compassione nei confronti di una persona in difficoltà e sarete spinti a dare una mano. Le conversazioni con chi vi circonda saranno affettuose, ovunque sarete ben accolti.

Oroscopo domani Ariete 1 giugno amore

In coppia: con il partner vi capite al volo, parlerete sinceramente dei sentimenti. Le emozioni saranno al top.

Soli: con una persona sarà amore al primo sguardo. Grazie anche al vostro atteggiamento dolce e rassicurante.

Oroscopo domani 1 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un segnale del destino

Oroscopo domani martedì Leone umore

Potreste individuare un nuovo interesse o un’opportunità e avrete la sensazione che sia un segnale del destino. Coglierete al volo la situazione e sarete pronti a impegnarvi. Potrebbe volerci un po’ di tempo affinché le cose sboccino completamente ma questo passo avanti vi farà sentire sollevati, come se aveste finalmente imboccato la strada giusta.

Consiglio astrale: per risolvere una situazione o dare il via a una nuova attività potreste aver bisogno di denaro per cui occhio al budget.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: circola un po’ di confusione, avete dei dubbi e potreste persino immagina situazioni che non esistono!

Soli: rischiate di lanciarvi in una storia improbabile. Mettete il freno a mano e aspettate che il cielo astrale si schiarisca.

Oroscopo domani 1 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un nuovo percorso di lavoro

Oroscopo 1 giugno Sagittario: umore

Nel corso di un incontro o di una riunione potrebbero proporvi qualcosa o chiedervi di intraprendere un nuovo percorso di lavoro. Se per motivi personali, di recente avete avuto delle remore a progredire pur non sentendovi motivati, la richiesta metterà fine al conflitto interiore.

Forse ciò di cui avevate bisogno era qualcuno pronto a concedervi fiducia. E ora sarete pronti a ripartire da zero. In caso di accordo tuttavia prestate attenzione ai dettagli.

Oroscopo domani Sagittario 1 giugno: amore

In coppia: un avvenimento, forse un regalino del partner, renderà gioiosa questa giornata.

Soli: uscite, non rimanete chiusi in casa: i pianeti potrebbero avervi riservato una bella sorpresa d’amore.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: buonumore e speranza

GEMELLI: recuperare un’amicizia

CANCRO: positivi e gioiosi

VERGINE: il lavoro è in fase di revisione

BILANCIA: equilibrio tra lavoro e vita privata

SCORPIONE: si accende una luce

CAPRICORNO: una proposta difficile da rifiutare

ACQUARIO: la conferma del vostro valore

PESCI: passi avanti nella carriera