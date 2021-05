Oroscopo oggi 29 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio prima di esprimere il vostro parere

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio entra in moto retrogrado e può essere d’aiuto a semplificare il programma delle giornata così da avere tempo a disposizione. Potreste ad esempio capire che qualcosa che sembrava essere valido potrebbe rivelarsi una perdita di tempo e spiazzarvi. Ma a ben vedere, è meglio che lo sappiate prima anziché più avanti quando potreste aver sprecato tempo ed energie.

Più in generale, fino al 22 giugno attenzione a esprimere anzitempo il vostro parere su una questione.

Oroscopo domani Ariete 29 maggio amore

In coppia: la tendenza odierna è quella di complicare anche le cose più semplici. Tensioni in vista…

Soli: l’ottimismo è latitante e avrete difficoltà a trovare una persona in grado di distrarvi.

Oroscopo domani 29 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): tempo di provare cose nuove

Oroscopo domani sabato Leone umore

Nel programma del fine settimana potrebbe esserci una riunione: potreste averla organizzata voi o sarete invitati ma in ogni caso vi farà molto piacere entrare in contatto con persone che non vedevate da un po’ di tempo e scambiare delle notizie. Potrebbero raccontare storie interessanti, che stimoleranno l’immaginazione e spingervi a uscire dalla vostra zona di comfort.

È tempo di provare cose che vi entusiasmano. Al contempo, Mercurio entra in moto retrogrado: il passaggio vi invita a ripensare a eventuali problemi da una prospettiva diversa.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: ogni pretesto sarà buono per brontolare. Potreste anche avere ragione ma alla lunga il partner potrebbe arrabbiarsi.

Soli: potreste prendere un abbaglio sulle intenzioni di una persona. l’immaginazione a volte gioca brutti scherzi.

Oroscopo domani 29 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mentalmente affaticati

Oroscopo 29 maggio Sagittario: umore

Mentalmente la vostra settimana è stata impegnativa e nel fine settimana sarà più o meno la stessa musica. Riguardo a un problema, rifletterete su una soluzione che vi proporrà una persona ma non è detto che l’accetterete. Probabilmente non riponete fiducia nella persona che vi offrirà una via d’uscita e a ben vedere, non avete torto.

Più in generale, con Mercurio da oggi in moto retrogrado – fino al 22 giugno – non dovete dare per scontato che gli altri vi capiscano, e ciò riguarda anche chi solitamente vi comprende.

Oroscopo domani Sagittario 29 maggio: amore

In coppia: nelle questioni di denaro, sarete sospettosi nei confronti del partner. Potreste pensare che non vi dica tutto.

Soli: nell’attesa di incontrare il grande amore, cercate di vivere flirt e avventure senza sensi di colpa.

