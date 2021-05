Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 18 maggio 2021: Oroscopo 18 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 18 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): conversazioni importanti



Oroscopo Gemelli martedì 18 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di martedì 18 Maggio per il segno dei Gemelli?

Avete voglia di movimento? Assecondatelo! Uscite, trovate sbocchi per comunicare, contattate gli amici poiché avranno un positivo effetto rassicurante. Oltretutto il buon aspetto della Luna con Mercurio e Venere nel vostro segno, vi dota di una notevole carica di ottimismo!

Come detto, comunicare oggi è facile nonché andare d’accordo con gli altri: è la giornata ideale per dare il via a conversazioni importanti di lavoro. Sarete voi stessi, autentici, ispirerete fiducia e vi distinguerete dalla massa.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi martedì 18 maggio: amore

In coppia: con Venere nel vostro segno c’è grande intesa, la voglia di condividere interessi e progetti.

Soli: mostratevi aperti e disponibili: in programma c’è un incontro davvero speciale.

Oroscopo oggi 18 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mantenere la calma

Oroscopo Bilancia di martedì 18 maggio: umore

Nel lavoro, oggi tutto vi sembrerà una sfida per cui fate affidamento su obbiettivi che potete realisticamente affrontare. La Luna in Leone in buon aspetto con Mercurio e Venere vi dota di buon equilibrio e probabilmente riuscirete a tenere sotto controllo le tensioni.

In ogni caso, mantenete la calma. La saggezza è anche nel conoscere i propri limiti e renderli chiari agli altri: per cui evitate di esagerare e farvi carico di più di quanto possiate ragionevolmente gestire.

Oroscopo Bilancia di martedì 18 maggio: amore

In coppia: cercate di non interpretare in modo negativo ogni parola del partner. Evitate conflitti.

Soli: prima di parlare contate fino a mille, rischiate di dire cose spiacevoli a chi vi corteggia.

Oroscopo oggi 18 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): trovare un terreno d’intesa

Oroscopo Acquario di martedì 18 maggio: umore

Con la Luna in Leone oggi circola un po’ di tensione, siete irrequieti e la cosa migliore sarebbe quella di evitare un sovraccarico di lavoro ed essere più auto indulgenti. Come detto, circolano delle tensioni e potreste rimanere fermi sulle vostre posizioni ma, lavoro o vita privata, grazie al buon aspetto tra la Luna e Venere e Mercurio in Gemelli, capirete che avete commesso un errore di giudizio e chiederete scusa.

Più in generale, il consiglio astrale è quello di trovare un terreno d’intesa con chi vi circonda, soprattutto se avete in corso una negoziazione.

Oroscopo Acquario di martedì 18 maggio: amore

In coppia: i pianeti in Gemelli vi spingono a vivacizzare la relazione e avrete parecchie idee per rendere speziata la serata.

Soli: giornata piena di sorprese, potrebbe arrivare un messaggio inatteso dalla persona che vi attrae.

