Oroscopo della settimana, Capricorno, 7-14 aprile: fortuna col Fisco.

Oroscopo dell’amore Capricorno questa settimana

Hai la fortuna di innamorarti di nuovo. La prima parte della settimana è produttiva in termini di romanticismo. I Capricorno single incontreranno qualcuno di speciale mentre viaggiano in ufficio o ad un evento familiare. Proporre di ricevere una risposta positiva. Coloro che sono già innamorati dovrebbero trascorrere più tempo insieme per fare appello al matrimonio. I tuoi genitori approveranno la relazione e l’ultima parte della settimana è buona per fidanzarti.

Oroscopo del lavoro Capricorno questa settimana

Fare attenzione a non rispettare le scadenze. Alcune attività avranno scadenze critiche e dovrai impegnarti ulteriormente. Se sei un junior, assicurati di far emergere concetti innovativi che possano essere accettati dal management. Alcune idee innovative verranno approvate dai clienti e questo funzionerà a tuo favore. In arrivo anche una valutazione. Avvocati e operatori sanitari si occuperanno dei casi che attirano l’attenzione del pubblico.

Oroscopo denaro Capricorno questa settimana

Devi stare attento mentre effettui pagamenti online questa settimana. Questo è fondamentale durante il viaggio. Se hai intenzione di acquistare un veicolo, questa settimana è buona per questo. Alcuni Capricorno risolveranno una controversia monetaria o patrimoniale con un fratello o un parente. Gli uomini d’affari trarranno profitto questa settimana e alcuni nuovi imprenditori inizieranno ad assaporare il successo entro la metà della settimana.

Oroscopo della salute del Capricorno questa settimana

Alcuni disturbi minori possono colpire gli anziani, come febbre virale, problemi legati alla tosse e ipertensione. Le femmine possono lamentarsi di problemi ginecologici mentre i nativi del Capricorno vedranno sollievo dallo stress mentale. I bambini dovrebbero fare attenzione a tagli e contusioni mentre giocano. Mantenere la dieta e la forma fisica, poiché i cambiamenti nella dieta o nell’allenamento potrebbero portare alla ricaduta di problemi di salute. Dovresti anche avere una mentalità positiva e adottare lo yoga per rimanere in salute.