Oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): competitivi con i colleghi

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui il vostro obbiettivo principale sarà il progresso e rimboccherete le maniche. Il 4 dicembre, il Novilunio in Sagittario segna un periodo di nuovi inizi, soprattutto di trasformazione personale. Dal 5 al 7, con buon aspetto Marte-Plutone da domenica a martedì 5-7 potreste ottenere dei progressi nei contratti e alcuni contatti professionali influenzare positivamente il vostro percorso lavorativo. Cercate di non essere troppo competitivi con i colleghi: lavorano con voi e non contro di voi! Per gran parte della settimana, la dissonanza Marte-Giove indica che nel lavoro sarete incredibilmente fortunati ma non senza un po’ di dare/avere. Potrebbe essere necessario rivedere contratti e relazioni con eventuali soci o colleghi o ancora il boss: il che comportare un compromesso. Dal 9 al 10 Venere si congiunge a Plutone e potreste finalmente arrivare a un accordo.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 10 siete più sensibili del solito e con tanta tenerezza da donare. E’ la giornata ideale per rassicurare la persona amata. Soli: se una persona vi attrae, l’8 cercate di lanciare segnali sottili. Esagerando la fareste scappare.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): sapete bene cosa volete

La settimana si apre il 4 dicembre con la Luna Nuova in Sagittario: finalmente sapete bene cosa volete e prenderete una decisione o darete il via a un nuovo inizio. Dal 5 al 7, in mente avrete un’idea o un progetto e sarete ansiosi di parlarne con chi può dare una mano a concretizzare. Vorrete essere ascoltati ma occhio perché potreste avere un tono aggressivo… Tenete presente che gran parte della settimana la dissonanza Marte-Giove rappresenta un invito a comunicare al meglio. Il tono e il tempismo sono fondamentali, soprattutto se avete intenzione di parlare con il boss per progredire nel lavoro. Venerdì 10 dicembre, con la Luna in Pesci, toccherete con mano che una voce gentile e un approccio morbido nel lavoro sono necessari per ottenere ciò che desiderate.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: via libera per fare progetti a due e se dubitavate della stabilità della relazione dovrete ricredervi! Soli: il 10 occhio a ricadere in uno schema del passato. Se una persona vi ricorda un ex amore tossico, tagliate i ponti e guardate altrove.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): capitani coraggiosi!

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui dovete mollare i limiti che mettete a voi stessi e sfruttare pienamente il vostro potenziale. E’ quando indica il Novilunio in Sagittario del 4 dicembre. Dal 5 al 7 dicembre, il buon aspetto Marte-Plutone vi spingerà a essere molto attivi nelle relazioni professionali. Entrerete facilmente in contatto chi è in grado di supportarvi. Sogni e desideri riguardanti il lavoro sembrano in linea con la vostra posizione di lavoro. Vi sarà facile immaginare il successo che vi aspetta. Il transito vi rende macchine da guerra. Non vi concederete un momento di riposo, vi sentirete capitani coraggiosi e vorrete vincere la partita a tutti i costi. Dal 9 all’11 dicembre, la congiunzione Venere-Plutone accentuerà la vostra autostima e continuerete a impegnarvi più che mai per raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: seguite il consiglio degli astri: per essere felici dovete fare qualche concessione, tener conto anche dei desideri, delle aspettative del partner.

Soli: il 6 e 7 uscite! Una serata fuori con gli amici potrebbe essere l’occasione per l’incontro con il grande amore.