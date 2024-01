Oroscopo della settimana dal 6 al 13 gennaio 2024 per i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.

La luna nuova promette un cambiamento importante, dobbiamo essere preparati per scoperte significative (anche in grado di cambiare la vita).

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

La differenza tra successo e fallimento non è sempre facile da vedere. Abbiamo tutti visto gli atleti correre verso il traguardo. Testa a testa, è impossibile prevedere chi attraverserà per primo. Se uno si distrae e l’altro rimane concentrato, sarà sufficiente per decidere la vittoria. Nel 2023 avevi lavorato duro e meritavi più riconoscimenti di quelli che hai ricevuto. Questa settimana offre un’altra possibilità di eccellere.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Sappiamo che più grande è l’albero, più grande è il suo apparato radicale. Allo stesso modo con gli edifici alti; quanto più sono alti, tanto più solide devono essere le loro fondamenta. Per andare avanti nel 2024, vale la pena verificare il tuo livello di preparazione.

Finché rimarrai realistico questa settimana e ti baserai sulle esperienze recenti, sarai in grado di dirigere l’incoraggiante energia cosmica in modi piacevoli e potenti.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Hai avuto la tua giusta dose di sfide e hai ragione a essere orgoglioso di tutto ciò che ti hanno insegnato. E le tue passioni e convinzioni sono state ratificate dal tuo apprendimento.

Hai una mente naturalmente curiosa a cui piace trovare modi creativi per affrontare le situazioni. Aggiungi la tua esperienza di vita al mix e questa settimana la tua apertura mentale porterà al trionfo.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

La Luna Nuova di questa settimana, nel tuo segno opposto, segna l’inizio di un nuovo ciclo. Se hai preso dei propositi all’inizio del 2024, è tempo di ribadirli. E se non l’hai fatto, è ora di crearli. Ma assicurati di renderli positivi! Il clima cosmico è incoraggiante.

Porta una sferzata di energia che puoi facilmente tradurre in slancio positivo. Se punti in alto e hai fiducia nella tua capacità di avere successo, non solo supererai le sfide del passato, ma accelererai in avanti verso un futuro migliore e più luminoso.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Alcune cose che sono “sbagliate” sono facili da correggere. Qualcuno sta cercando di aiutarti a scoprire informazioni che ti guideranno su un percorso diverso. Ma implica accettare che una scelta precedente sia stata “inutile”. Eppure tutti commettiamo errori. E l’accettazione ti consente di andare avanti, verso il successo.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Secondo la leggenda, la dea romana Fortuna fece girare una ruota per decidere il destino dei mortali su cui vegliava. A seconda di come si è fermato, hanno prevalso la fortuna o i guai. Ma la fortuna è davvero casuale? Non siamo in grado di influenzare i suoi poteri? Assolutamente no!

Questa settimana, come tuo sovrano, Mercurio si allinea con l’ispiratore Nettuno, non solo hai il diritto di sognare in grande, ma hai la motivazione per iniziare a realizzare quei sogni. La ruota della fortuna sta portando ragioni per essere positivi nel tuo mondo. Smetti di dubitare e inizia a fare!

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Nella mia mente, sto visualizzando una forma e ti proietto l’immagine. Sei pronto a riceverlo? Prova a chiudere gli occhi e a concentrarti. Ciò che si può vedere? Questo è tutto! Qualunque cosa tu stia immaginando, è corretta! Sto giocando, ovviamente.

Ma solo come mezzo per dimostrarti che i tuoi poteri intuitivi sono forti questa settimana. E sarebbe sciocco sprecarli giocando.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Questa settimana, le forze cosmiche stanno completando un lavoro nel tuo mondo. Quindi, se i tuoi piani vengono interrotti, non preoccuparti. Qualunque cosa accada, abbi fiducia che sia proprio come deve essere. I riarrangiamenti stanno creando l’ambiente perfetto per farti avanzare nel 2024, nel miglior modo possibile.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Siamo tutti suscettibili all’adulazione. Finché i sentimenti vengono comunicati con dolcezza, siamo più che felici di accettare ciò che viene detto. Questa è una normale risposta umana: prosperiamo grazie alla lode. Con Venere nel tuo segno, sei come una calamita di lode. Stai attirando l’attenzione ed è positivo. Assicurati solo di non dare per scontato i riflettori celesti.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

È difficile ricordare che viviamo su un pianeta che ruota a velocità sbalorditive e orbita attorno al Sole. Potremmo non sentirci passeggeri di un’astronave celeste, ma lo siamo! È solo che è così meravigliosamente mascherato che difficilmente notiamo il nostro movimento o quello dei pianeti vicini. Questa settimana, però, con la Luna Nuova nel tuo segno, la tua sensibilità è estremamente accentuata. Non solo sei più consapevole della “giustezza” di ciò che stai facendo, ma sei più in sintonia con le forze cosmiche.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Anche se desideriamo avere rapporti stretti con le persone a cui teniamo, abbiamo bisogno di spazio. E gli Acquari apprezzano il loro senso di libertà più di molti altri. Se questa settimana ti senti limitato dalle richieste di qualcuno, puoi trovare modi premurosi per ricordargli questo aspetto della tua personalità. I risultati andranno a beneficio di entrambi.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Mentre entriamo nel 2024, è tempo di considerare come ti stai trattando. Stai facendo tutto il possibile per iniziare l’anno come desideri che continui? Ti sei ricordato di concederti le cure e il tempo che meriti? Mentre Giove (il tuo sovrano tradizionale) avanza, ti consente di trovare piccoli modi per innescare grandi cambiamenti. Se ti tratti bene, incoraggerai gli altri a fare lo stesso (con se stessi e con te).