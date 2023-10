Will Smith, perché quello schiaffo la notte degli Oscar? Un giornalista del Daily Mail, Tom Leonard, ha indagato e ricostruito la vicenda.

Soprannominato “lo schiaffo sentito in tutto il mondo”, è stato il momento in cui, l’anno scorso, pochi secondi dopo che la telecamera aveva ripreso Will Smith mentre rideva alla battuta del presentatore degli Oscar Chris Rock sulla testa rasata della moglie seduta accanto a lui, l’attore è salito sul palco e ha colpito duramente il comico sul viso.

Si è trattato di una dimostrazione di comportamento oltraggioso e indegno da parte di una delle più grandi star di Hollywood, a pochi minuti dal ritiro del premio come miglior attore. Ma Smith, secondo molti, ha solo difeso l’onore dell’amata moglie dalle prese in giro per la sua alopecia.

“Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua bocca di merda”, ha ripetutamente urlato Smith mentre Rock si strofinava il viso, scoppiando poi in lacrime durante il suo discorso di accettazione degli Oscar mentre parlava dei terribili abusi che le star devono sopportare e di come “l’amore ti fa fare cose folli”.

Ora, però, Jada Pinkett Smith – che ha sposato nel 1997 – ha suggerito che la vigorosa dimostrazione di fedeltà coniugale di Smith non era affatto come sembrava.

In un’intervista rilasciata questa settimana, l’attrice ha rivelato che il loro matrimonio, che si supponeva lungo e felice, si è in realtà disintegrato nel 2016 – sei anni prima dell’incidente agli Oscar – e che da allora hanno vissuto “vite completamente separate”.

Sebbene non avessero divorziato sulla carta, in pratica si trattava di un divorzio, come ha dichiarato a un intervistatore televisivo. Questo da parte di una donna che una volta ha affermato che “è troppo difficile vivere un matrimonio finto”.

Pinkett Smith ha ora scritto un libro, nota il giornalista inglese, e, non essendo una star grande come il marito, aveva bisogno di qualcosa di drammatico da rivelare.

Anche qualcosa che comportasse una contraddizione con se stessa, dopo che per anni aveva respinto le voci secondo cui il loro matrimonio, durato 26 anni e da cui sono nati due figli, fosse una finzione.

Nella sua autobiografia, Worthy, afferma anche che Chris Rock le ha chiesto di uscire quando pensava che stesse divorziando e che inizialmente pensava che la decisione di Smith di colpire Rock agli Oscar fosse solo una “scenetta”.

Viste le nuove rivelazioni sul suo matrimonio, da tempo tormentato da voci sull’infedeltà e sulla loro sessualità, c’è da chiedersi se tutto ciò che la coppia dice possa essere preso per vero.

Dopotutto, Will Smith ha scritto il suo libro di memorie nel 2021, un’opera definita “coraggiosa e stimolante” che ha dato l’impressione che i due avessero una relazione profonda e forte. E in un’intervista televisiva dell’anno scorso ha dichiarato: “Non c’è mai stata infedeltà nel nostro matrimonio. Io e Jada parliamo di tutto e non ci siamo mai sorpresi l’un l’altro con qualcosa”.

È vero, la moglie ha lanciato segnali contrastanti nel corso degli anni sul fatto di aver avuto altri amanti durante il loro matrimonio, liquidando la storia d’amore con un amico del figlio Jaden, 25 anni, di decenni più giovane, come un “intrallazzo”.

La coppia sembra condividere l’opinione poco ortodossa che l’infedeltà esista solo quando una coppia non è onesta l’una con l’altra riguardo ai propri partner sessuali.

Ma la Pinkett Smith, 52 anni, non ha ancora detto esattamente perché il loro matrimonio è finito. “Ci sono un sacco di motivi. Quando siamo arrivati al 2016, eravamo esausti di provare”, ha detto all’intervistatore della NBC.

Ma nelle interviste di promozione del suo libro non si è risparmiata nel raccontare chiacchiere imbarazzanti sulla coppia.

Figlia di una madre eroinomane e di un padre alcolizzato, racconta di essere diventata una spacciatrice per le strade di Baltimora, dove è cresciuta, prima di studiare recitazione.

Ha sposato Smith, 55 anni, nel 1997, lo stesso anno in cui l’attore e rapper è salito alla ribalta di Hollywood con la commedia fantascientifica Men In Black. All’epoca era sposato con la prima moglie, Sheree Zampino, e aveva un figlio, Trey, ma si innamorò subito di Jada.

Nel libro l’attrice ammette di aver trovato la vita matrimoniale – anche con la ricchezza e la fama – immensamente impegnativa. Mentre vivevo davvero il mio sogno, ho incontrato un muro enorme, un’enorme depressione”.

Quando ha compiuto 40 anni, ha sentito “voci” che le dicevano di uccidersi, e ha aggiunto: “Ho iniziato a cercare luoghi, scogliere dove poter avere un incidente, perché non volevo che i miei figli pensassero che la loro madre si era suicidata”.

Racconta di aver provato molti trattamenti New Age per la sua depressione, tra cui “incontri della Dea” (in cui un “cerchio sacro” di donne onora il “Divino Femminile”), ritiri di yoga silenzioso e consultazioni con un anziano della controversa religione della Santeria, che fu portata a Cuba dagli schiavi africani e può comportare sacrifici di animali.

Ha smesso di avere pensieri suicidi, dice, quando ha iniziato a prendere la pericolosa droga psichedelica sudamericana ayahuasca, che Smith e i loro figli adulti hanno provato.

Tornando alla fatidica notte degli Oscar, ammette di aver sgranato gli occhi quando Rock ha preso in giro la sua testa calva, ma insiste sul fatto che non era arrabbiata per se stessa ma per gli altri malati di alopecia.

Scrive: “Tuttavia, non mi è chiaro il motivo per cui Will sia così arrabbiato. Abbiamo vissuto vite separate ed eravamo lì come famiglia, non come marito e moglie”

Confutando le affermazioni di vecchia data secondo cui sarebbe stata lei la responsabile dello sfogo del marito, l’attrice insiste sul fatto che, fino a quando Smith non ha iniziato a tornare al suo posto, era convinta che l’intero episodio fosse una “scenetta” e che lo schiaffo non fosse reale.

La Pinkett Smith non rivela se all’epoca sapesse che Rock – con il quale ha fornito le voci per il film d’animazione Madagascar del 2005 e i suoi due sequel – le aveva telefonato una volta dicendole: “Mi piacerebbe portarti fuori”.

Le disse che aveva sentito che stavano divorziando. Quando lei insistette che non era così, “lui rimase sconvolto, si scusò abbondantemente e la cosa finì lì”..

Alla domanda su come facesse a mantenere le cose “calde” con il marito, la Pinkett Smith ha risposto: “Penso davvero che tra me e Will ci sia un’incredibile chimica su molti livelli diversi”.

Nel 2021, i due hanno continuato a parlare pubblicamente del loro amore reciproco, dichiarando alla ABC News che stavano “perseguendo il tipo di amore che tutti sognano”. E solo il mese scorso lei gli ha augurato buon compleanno su Instagram, esaltando “questo incarico divino che abbiamo scelto di percorrere insieme”.

In alcune occasioni i due hanno ammesso di aver avuto dei momenti di insoddisfazione nel loro matrimonio, ma hanno sempre tenuto a sottolineare che si trattava di problemi passeggeri o non così importanti.

Il più grande tracollo è stato rivelato nel 2020 quando August Alsina, un cantante di 21 anni più giovane della Pinkett Smith, ha dichiarato di aver avuto con lei una relazione di lunga data.

Alsina, che le era stato presentato dal figlio di lei, Jaden, a un festival musicale a Londra nel 2015, ha affermato che Will Smith aveva effettivamente dato la sua benedizione alla loro relazione.

Gli amici hanno detto che Alsina, così innamorato della Pinkett Smith da chiamarla “divinità di Dio”, si è avvicinato agli Smith tanto da andare in vacanza con loro e soggiornare nella loro villa da 34 milioni di sterline a Calabasas, Los Angeles.

La Pinkett Smith ha inizialmente negato le affermazioni, per poi confessare un mese dopo in una discussione con Smith in un programma di chat che conduce su Facebook.

L’attrice ha affermato che il suo “legame” con Alsina è iniziato mentre lei e Smith erano separati e stavano “attraversando un periodo molto difficile”.

Nel 2021, Smith ha rilasciato un’intervista alla rivista GQ per promuovere il suo libro di memorie, in cui ha scritto che già nel 2011 si erano resi conto che “il loro matrimonio non funzionava… e chiaramente qualcosa doveva cambiare”.

Anche se non è stato incluso nel libro, ha confidato che il cambiamento in questione è stato che hanno smesso di essere monogami, aggiungendo: “Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale”.

Ma, a quanto pare, nemmeno lui ci crede. Smith ha ammesso di avere la fantasia di possedere un “harem di 20 fidanzate”, tra cui l’attrice Halle Berry e la ballerina Misty Copeland.

La Pinkett Smith ha dichiarato a People che non hanno mai avuto un matrimonio aperto, ma anni fa ha lasciato intendere di aver dato a Smith il via libera per trovare altri partner sessuali, dicendo: “Ho sempre detto a Will: “Puoi fare quello che vuoi, purché tu possa guardarti allo specchio e stare bene””.

Nel 2011 è stato affermato che Jada e il cantante Marc Anthony, allora sposato con Jennifer Lopez, erano “inappropriatamente vicini” e sono stati sorpresi insieme nella casa di famiglia. I due hanno negato le accuse.

La coppia ha cresciuto anche figli non convenzionali: il rapper e attore Jaden e la cantante e attrice Willow, 22 anni.

“Non diamo punizioni”, si è vantato una volta Smith a proposito delle loro tecniche genitoriali, e alcuni direbbero che questo si vede.

Istruiti in casa e spinti verso la celebrità fin da piccoli, i loro figli sono insopportabilmente pretenziosi e presuntuosi, forse anche più dei loro genitori. Alcuni sostengono che gran parte delle sciocchezze pronunciate dalla famiglia derivino dalla loro esposizione a Scientology.

Will e Jada sono stati introdotti alla controversa “chiesa” da Tom Cruise, un amico intimo, nel 2004. Sebbene abbiano ribadito di non essere scientologist ma “studenti della religione mondiale”, hanno fatto generose donazioni all’organizzazione.

Nel 2008 gli Smith hanno speso 1 milione di sterline per istituire la New Village Leadership Academy a Los Angeles, frequentata dai loro figli. Hanno dichiarato di aver progettato il programma di studi, ma hanno dovuto affrontare le accuse che fosse incentrato su Scientology.

Nello strano mondo di Will e Jada, conclude il Mail, la notizia che si sono effettivamente lasciati sette anni fa è semplicemente normale.