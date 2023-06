Marco Mazzoli vince L’Isola dei Famosi: Luca Vetrone terzo, Alessio Lo Cicero quarto

Marco Mazzoli ha dedicato la vittoria all'amico Paolo Noise e a Chico Forti, l'italiano detenuto per molti anni in Florida. Noise è stato costretto ad abbandonare l'Isola per un problema di salute.

di redazione Blitz

Pubblicato il 20 Giugno 2023 - 10:42