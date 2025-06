E anche negli ultimi sette giorni il bipide peloso è riuscito a mettere in luce la sua caratteristica migliore: la follia. E così sui nostri smartphone abbiamo letto del controllore che ha rimproverato la mamma sul treno, del finto dentista che operava informandosi online, del turista che ha danneggiato un quadro agli Uffizi per farsi un selfie e poi, perché no, abbiamo scrollato anche le cronache gossippare dell’umile matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. Ma andiamo a vedere la consueta classifica delle cose più folli accadute in settimana.

La top ten dei brividi

Al decimo posto, un rapporto dell’Istituto Nazionale per la Comunicazione (INC), in collaborazione con AstraRicerche: otto italiani su dieci non riescono a distinguere tra notizie vere e fake news. Visto l’andazzo politico in Italia, ce n’eravamo già ampiamente accorti.

Al nono, l’uomo che ha scelto l’erogatore di benzina sbagliato e ha preso a bastonate la colonnina. Un’ottima sintesi dell’italico medio. Per approfondire, si veda il rapporto dell’INC.

All’ottavo posto, la Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia: nel 2024 si registra un record di morti per cocaina. Cresce anche l’uso di antidepressivi tra i giovanissimi. Considerando il baratro verso cui stiamo sprofondando, davvero qualcuno si stupisce?

Settimo posto: la storia della madre che ha acquistato due biglietti del treno—uno per sé, uno per la figlia—ma, per risparmiare spazio, ha poi viaggiato con la bambina in braccio e lo zaino sul secondo posto. Il controllore non ha apprezzato e l’ha rimproverata per “uso improprio” del biglietto. Quanta gentilezza verso quei pochi umani italici che ancora provano a fare figli in questo deserto.

Poco più su, il finto dentista senza licenza che operava basandosi su informazioni trovate online. Più o meno quel che accade ogni giorno in Parlamento.

Al quinto, l’ultimo traguardo tecnologico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: il primo robot umanoide volante con propulsori. Tra poco, l’essere umano sarà ufficialmente superfluo.

Al quarto posto, il turista che ha danneggiato un quadro agli Uffizi per farsi un selfie. Forse, a ben vedere, l’essere umano è già superfluo.

Sul gradino più basso del podio, un Trump d’annata contro Barack Obama: “Attaccherà l’Iran perché è incapace di negoziare.” Forse era una previsione su se stesso.

Secondo posto: il nuovo aumento degli affitti medi nel 2024. Se continuiamo così, saremo armati fino ai denti, ma per difendere cosa? La povertà?

Al primo, le nozze dorate di Jeff Bezos a Venezia. L’Italia in stile Boss delle cerimonie: forse dovremmo davvero organizzare più matrimoni per finanziare le nostre misere pensioni.