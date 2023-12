Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno del Leone: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Il 2024 è un anno di profonda trasformazione: Saturno in Pesci rappresenta un’opportunità per realizzare quei desideri profondi riguardanti le relazioni più strette e quelle nella carriera. E al contempo, con Plutone in Acquario potreste dare il via, sempre nelle relazioni a qualche cambiamento forse non proprio indolore. Concentratevi su ciò che volete ottenere nel lavoro, compreso ovviamente guadagnare di più. Fate leva sull’integrità e l’onestà ed evitate di ricorrere a qualsiasi tipo di manipolazione o compiacimento delle persone.

Urano in Toro vi spinge al cambiamento e otterrete il riconoscimento che meritate ma a un ritmo più lento di quanto vorreste dunque sarà necessaria un po’ di perseveranza. Nel 2024 i pianeti inoltre vi consigliano di fare squadra e collaborare per la vittoria. Chiedervi cosa vi occorre dagli altri sul posto di lavoro sarà d’aiuto a trovare modi migliori per interagire e all’occorrenza far parte di un team vi porterà al futuro successo!

Fino al 25 maggio, la presenza di Giove in Toro vi permetterà di avere un aumento di stipendio, un bonus o ampliare il giro della clientela. Sarete esperti nel trovare dei modi per garantirvi più denaro nell’attuale attività e se state cercando un lavoro, sarete in grado di negoziare un eccellente stipendio. In qualsiasi circostanza non dovete accontentarvi meno di quanto valete! E dal 25 maggio, benvenuto a Giove in Gemelli: sarete pieni di entusiasmo, ottimisti, dinamici e pieni di sicurezza in voi stessi! Soprattutto dal 6 novembre, quando Marte entrerà nel vostro segno: sarete super motivati e super combattivi ma evitate azioni impulsive e di essere aggressivi con chi vi circonda.

Il denaro, come sempre è uno dei punti fondamentali della vostra vita, ma nel 2024 metterete da parte la dipendenza dallo shopping e vi preoccuperete di migliorare il quotidiano. Sarete meno spendaccioni, selezionerete tra priorità e spese inutili riuscendo a risparmiare.

Sul fronte amore se siete in coppia, il dialogo dovrà essere sincero, autentico e ascoltare la dolce metà. Cercate di sorprendere il partner, sollecitare il suo desiderio e tutto andrà bene. Soli: sarete aperti a inviti e uscite, pronti a mettere una pietra definitiva sul passato. Girate pagina, cambiate radicalmente stile di vita! In famiglia, sarete chiamati a gestire parecchie situazioni e, va da sé, volenti o no, dovrete essere più presenti e disponibili. Attenzione all’inizio e alla fine dell’anno: con Marte in Acquario e poi nel vostro segno, vi irriterete per un nulla ma una volta chiarito tornerà il sereno.

E ottima, infine, la forma fisica che vi regala efficienza, resistenza e capacità di arrivare all’obiettivo che vi sta a cuore. Tuttavia da novembre con il lungo anello di sosta di Marte nel vostro segno, se svolgete un’attività sedentaria, approfittate di queste energie positive per frequentare più spesso la palestra.

PRIMA DECADE

Il 2024 si apre con i riflettori puntati sul vostro settore delle finanze: a gennaio e febbraio è qui che dovrete dare una sistemata eliminando eventuali debitucci e risanando il budget,. Evitate di ricadere negli stessi errori del 2023. Per tutto l’anno, Plutone in Acquario guarderà i gradi della vostra decade: il transito ha un doppio volto. In positivo vi fa guadagnare uno status che vi dà potere, denaro mentre il lato negativo è che una serie di eventi potrebbero costringervi a rivivere un passato che pensavate fosse sepolto.

In questo caso dite no ad atteggiamenti di ribellione o di protesta… Ed ecco la buona notizia: dalla fine di maggio a metà luglio, con Giove in Gemelli sarete nel pieno possesso dei vostri mezzi, pronti a tutto pur di avere successo, oppure per farvi notare e far brillare la vostra reputazione nella professione. Contate sull’appoggio del pianeta per espandere il raggio d’azione attraverso proposte vantaggiose, una meritata promozione o la possibilità di spiccare il volo in una direzione diversa.

Di sicuro sarete più diplomatici con chi vi circonda, più socievoli e qualsiasi incontro sarà promettente, le relazioni fileranno lisce come l’olio. In breve, se hai bisogno di riconoscimento sociale, all’improvviso saprai come farlo molto meglio. A novembre e dicembre, fate attenzione: potete, certo, entrare in azione ma prima di dare il via a un progetto molto ambizioso, accertatevi di essere in grado di portarlo avanti.

SECONDA DECADE

Volontariamente o costretti da eventi esterni, nel 2024 dovrete apportare delle modifiche. Alcune strutture della vostra vita inizieranno a mostrare segni di cedimento e dovete ricostruire seguendo nuovi valori, nuove basi. Avvertirete il bisogno di rivedere le vostre priorità e grazie al sostegno di Giove in Gemelli – nella seconda metà dell’anno – avrete la possibilità di ampliare i vostri orizzonti, realizzare i progetti che avete a cuore non senza alcune sfide da superare, Ma ce la farete, sarete all’altezza di qualsiasi situazione.

Con questo transito avete la possibilità di fare progressi, evolvere come desiderate, ottenere una posizione che vi piace e aprirvi a nuove prospettive più entusiasmanti. E’ possibile che riprenderete in mano un vecchio progetto o un’opportunità arrivi inaspettata, a quel punto emergeranno le qualità di sempre, riprendete a ruggire! In generale sul fronte finanze è un anno in cui dovete fare particolare attenzione: è possibile che dobbiate risparmiare, fare qualche piccolo sacrificio.

Occhio a lanciarvi nel rischio: mettetevi al riparo da alcune delusioni che metterebbero a repentaglio o ritarderebbero la realizzazione dei vostri piani. Soprattutto intorno al 19 agosto e al 24 dicembre, dovete essere cauti al massimo. Nel mese di dicembre in particolare, piedi per terra, assumete obblighi e responsabilità ed evitate di sognare a occhi aperti.

TERZA DECADE

Nel 2023 avete avuto la sensazione di non trovarvi nel posto giusto di lavoro, di andare avanti avanti nel quotidiano senza perseguire un obiettivo preciso, da metà aprile a fine maggio e a luglio, potreste cambiare direzione, lavoro o persino vita. Con Giove, Urano e Marte in Toro, sarete pronti a mollare gli ormeggi, chiudere con un passato che non vi appartiene più e con la rassegnazione! Il destino vi farà imboccare un nuovo percorso.

In ogni caso, evitate di creare problemi nelle relazioni, di partire in quarta facilmente e litigare poiché non è da escludere una rottura. Sarete in modalità disaccordo ma di tanto in tanto siate elastici, all’occorrenza trovate un compromesso. Gli altri infatti, non saranno disposti a farsi mettere i piedi in testa. E, inoltre, tenete sempre sotto controllo il budget così da non avere cattive sorprese…

Ottimo e fortunato il periodo tra il 10 settembre e il 10 novembre: sarete meno fumantini, più socievoli, disponibili e dunque la comunicazione al top vi permetterà di cogliere buone opportunità! Potreste ottenere inoltre un meritato riconoscimento o un trasferimento che desiderate da tempo. Tuttavia ogni tanto ritagliate del tempo per rilassarvi, ricaricare le batterie così da andare avanti con slancio nel 2025!