Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno della Vergine: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Dall’inizio dell’anno e fino al 25 maggio, Giove e Urano in Toro si abbracciano e la buona notizia che andrete oltre qualsiasi situazione statica che vi impedisce di evolvere e vi lancerete in nuove avventure. Che si tratti di viaggiare, studiare o proposte di lavoro vivete pienamente ogni esperienza! E quando il 25 maggio dopo 12 anni, Giove entrerà in Gemelli accogliete a braccia aperte il successo. Sia chiaro, non sarà dovuto al destino o alla fortuna ma al vostro impegno costante.

Dalla vostra avete anche il sostegno di Plutone in Capricorno – dal 31 agosto al 18 novembre momento in cui entrerà in Acquario. Sfruttate questa opportunità per esaminare i vostri desideri e le aspirazioni. Saturno in Pesci, anche se in dissonanza con il vostro segno ha il pregio di strutturare la vita professionale, saprete quali passi fare per riuscire e sarete più combattivi che mai! Intraprendenti, rapidi, ambiziosi, raccoglierete le sfide e non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote.

L’unico pianeta che potrebbe mettervi fuori strada è Nettuno in Pesci che genera un po’ di confusione: occhi aperti, non cedete al canto di nessuna sirena. Per fortuna, siete per natura sempre molto razionali, ancorati alla realtà, ma ugualmente vi avvertiamo: è un transito sornione che altera la capacità di giudizio.

Il denaro? La positiva presenza di Giove in Toro, fino al 25 maggio, può davvero far lievitare i guadagni e a fare investimenti redditizi. Tuttavia non abbiate fretta di cogliere le opportunità e parlatene con una persona esperta per non ritrovarvi alle prese con una truffa. Lavorate sodo per garantirvi delle entrate e perdere denaro sarebbe un vero incubo.

L’amore: la prima parte dell’anno, con Giove in Toro, è ideale per rafforzare il rapporto di coppia, introdurre vivacità e fantasia. Soli, sempre nello stesso periodo, gli incontri sono favoriti, le occasioni di dare il via a una relazione sono numerose e quasi tutte saranno inaspettate. In programma ci sono avventure a base di eros, attrazioni irresistibili. Abbatterete parecchie barriere che fino a oggi vi hanno impedito di essere voi stessi. In famiglia, il vostro atteggiamento si ammorbidisce, puntate a mantenere la pace e ad evitare il confronto e sarete meno critici. Sarete inoltre eccellenti mediatori in caso di lite tra le persone care.

Come sempre, impegnerete a tutto campo le energie nei vari settori della vita ma occhio sempre alla forma psicofisica, non oltrepassate i vostri limiti: ogni tanto una pausa di relax – compresi yoga e meditazione – sarà la benvenuta e vi farà un gran bene!

PRIMA DECADE

Nel 2023, Plutone in Acquario forse ha iniziato a scombussolare il quotidiano, che si tratti di un cambiamento professionale o in famiglia vi trovate di fronte alla necessità di adattarvi a una routine che potrebbero alterare i vostri soliti punti di riferimento. Tuttavia intorno al 3 giugno 2024, si parla di eventi che favoriscono lo sviluppo nel lavoro: passi avanti nella carriera o una promozione. Saturno in Pesci – si sposterà nella seconda decade il 1 marzo – vi spingerà a esaminare con attenzione le relazioni di lavoro o personali così da capire se soddisfano ancora o meno le vostre aspettative.

Più in generale, Saturno smetterà di complicarvi la vita: niente più snervante lentezza e la ricorrente sensazione di isolamento. Da gennaio e fino al 21 febbraio potete contare sul sostegno di Giove in Toro per superare alcuni limiti e cogliere al volo le opportunità che si presenteranno così da acquisire forza e potere nel lavoro e nella vita sociale.

Tuttavia dal 20 maggio al 10 giugno e dal 26 giugno all’inizio di agosto, evitate comportamenti eccessivi o imprudenti, spese inutili, agitazioni in modalità “bozza” e imparate a dire “no” di fronte alle richieste eccessive di chi vi circonda sia nel lavoro che nella vita personale. Nei mesi successivi non ci sono transiti importanti per cui tutto procederà in modo tranquillo.

SECONDA DECADE

Dal 2021, Urano in Toro ha permesso alla vostra decade di ampliare gli orizzonti, di superare i vostri limiti e il 13 marzo 2024 completerà la sua opera liberatoria. Spezzerete le catene che vi hanno bloccato e hanno ristretto il ventaglio di possibilità. Al contempo, con Giove in Toro – dal 22 febbraio al 20 aprile – investite le energie a tutto campo in un progetto e ne avrete un ritorno finanziario positivo.

A partire da maggio, dovrete fare i conti con Saturno in Pesci che sosterà sui gradi della vostra decade: vi spingerà a rivedere le relazioni. Non dovrete più tacere se qualcosa non va ma esprimere chiaramente ciò che provate. In generale, con questo transito a maggio e giugno sulla vostra strada potrebbero esserci degli ostacoli, lentezze, vi sentirete dipendenti o dovrete affrontare circostanze deludenti o incontrare resistenze da parte degli altri, rispetto al vostro bisogno di fare passi avanti.

E l’entrata di Giove in Gemelli – da luglio – annuncia che a volte avrete difficoltà a realizzare le vostre ambizioni. Nella seconda parte dell’anno dovrete imparare l’arte di gestire le frustrazioni. Potreste, ad esempio, capire che vi siete accollati eccessive responsabilità e impegni e in questo caso sarebbe saggio rinunciare – seppure momentaneamente – ad alcuni progetti di lavoro o personali. Non dovete assolutamente abbassare le braccia, non si tratta di una sconfitta!

TERZA DECADE

Nel 2024 potete contare sulla costante quanto positiva presenza di Urano in Toro sui gradi della vostra decade, per liberarvi da alcuni vincoli o relazioni che vi opprimono e tornare a essere voi stessi! In particolare intorno al 21 aprile un evento improvviso (inaspettato) potrebbe cambiare il corso della vostra vita. Che si tratti di un’offerta di lavoro o una decisione che prenderete, sicuramente in un modo o nell’altro amplierete i vostri orizzonti, ravviverete la vostra esistenza e cambierete più di una situazione.

Intorno al 23 maggio, avrete voglia di impegnarvi (professionalmente, sentimentalmente o anche entrambe le cose) in qualcosa che avete in mente da tempo. Tra il 15 settembre e il 10 novembre avrete splendide opportunità per spiccare il volo e decollare – soprattutto nel lavoro – ma fate attenzione che tutto sia ben chiaro, dite no ad accordi che non vi offrano la massima sicurezza e prima di intraprendere qualcosa assicuratevi di avere le spalle coperte. Nel 2024 dunque, potete rinnovare, trasformare quanto desiderate in ogni ambito della vostra vita con la consueta forza e determinazione ma sempre con la dovuta cautela.