Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno del Toro: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

E’ un anno di rinnovamento! Da gennaio a fine maggio 2024, Giove nel vostro segno è garanzia di abbondanza e fortuna, arriveranno splendide opportunità in ogni ambito della vostra vita, dovrete solo coglierle. E con Urano in Toro sono mesi ideali per avventurarvi in nuovi progetti, assumere rischi calcolati e aprirvi a nuove esperienze. La raccomandazione, in questo intenso e lungo periodo, è di prendere cura di voi stessi, curare la forma fisica così da essere concentrati al massimo sugli obbiettivi da raggiungere.

Dal 25 maggio, Giove entra in Gemelli e potrete togliere l’acceleratore, andare a un ritmo più consono alla vostra personalità ma senza perdere di vista ciò che avete a cuore. Per tutto il 2024, Saturno e Nettuno in Pesci rappresenteranno un valido sostegno per promuovere il vostro status, avrete la possibilità di stringere relazioni con persone influenti, molte opportunità per scoprire come vi adattate alle situazioni in cui dovete lavorare in gruppo o come parte di una squadra.

Plutone farà una sosta in Acquario, dal 20 gennaio al 1 settembre ed entrerà definitivamente in questo segno il 19 novembre: è un transito astrale degno di nota poiché il pianeta si troverà nel vostro settore della carriera, della reputazione, delle ambizioni. Nei prossimi anni potreste assumere una posizione di comando, il rapporto con l’autorità subire un enorme cambiamento. In qualche modo la vostra carriera e la vostra vita avranno una trasformazione.

L’amore, se siete soli, forse nel 2024 non sarà il vostro obbiettivo principale ma avrete ugualmente molte opportunità di incontri romantici. Dopotutto siete un segno governato da Venere e il romanticismo è sempre importante. Per cui sicuramente potreste dare il via a un relazione autentica ma soprattutto stabile come piace a voi. In coppia, il partner dovrà, volente o nolente, adeguarsi ai vostri ritmi, al vostro desiderio di espansione e offrire il suo sostegno! In generale avrete voglia di introdurre pepe nella relazione e quando possibile spezzare la solita routine per rilanciare la passione!

Sul fronte denaro, potete contare sulla fortuna con la F maiuscola: il primo semestre del 2012 è all’insegna di acquisti importanti, investimenti anche a lungo termine. Migliorerete la qualità della vita, rifletterete sul modo più giusto per capitalizzare il denaro e, se volete ottenere un aumento di stipendio, la primavera è il periodo ideale: bussate alla porta di chi conta!

Per quanto riguarda la forma fisica vi sentirete forti, resistenti ma occhio, tuttavia agli eccessi. Se è vero che siete al top, è anche vero che non dovete disperdere le energie, Privilegiate dunque Il benessere, il relax, mettetevi al riparo dallo stress anche cambiando stile di vita.

PRIMA DECADE

Il 20 gennaio 2024, Plutone torna in Acquario (fino al 1 settembre 2024, prima di rientrare definitivamente in Acquario il 19 novembre 2024) e nei periodi di cui sopra avvertirete pienamente le sue vibrazioni. Una revisione completa della vostra vita professionale e sociale? Una missione che vi chiama, una svolta radicale che sta iniziando? Vi troverete di fronte a scelte di vita decisive che potrebbero più o meno scuotere il vostro leggendario bisogno di sicurezza. E se invece fosse meglio così? Amico Toro, è bello sapere che puoi riporre tutte le tue speranze di realizzazione nel periodo dal 1 gennaio al 15 febbraio 2024.

Tenete presente che la presenza di Giove in Toro e Saturno in Pesci, in buon aspetto tra di loro tra il 1 gennaio e il 15 febbraio 2024 vi permetteranno di realizzare qualcosa di positivo, comunque di raggiungere qualche obbiettivo anche finanziario. è un transito ideale che dovete sfruttare al massimo. Fate attenzione nella seconda metà di febbraio, a metà giugno e soprattutto negli ultimi due mesi dell’anno: le reazioni ad alcuni vostri comportamenti o alle loro conseguenze potrebbero destabilizzarvi.

Nel 2024 sarete ribelli, con meno senso di responsabilità, quasi irriconoscibili soprattutto a novembre e dicembre: fate attenzione, siate prudenti, evitate di provocare qualcuno che è in una posizione di forza, scatenare dei conflitti – anche nella vita personale – o investire denaro in modo rischioso.

SECONDA DECADE

Il 2024 inizia con un progetto a lungo termine che sta prendendo forma e una libertà di essere e di movimento che si sta rafforzando. Attenzione però a non pensare troppo in grande. Rischiate di andare oltre le vostre possibilità e tra il 10 agosto e il 24 dicembre essere costretti a rivedere i vostri piani…al ribasso!

Ma andiamo per gradi: entro la fine di febbraio 2024 nel lavoro o nella vita personale cambiate ciò che sapete deve essere cambiato poiché una trasformazione si rivelerà positiva. Tra il 15 marzo e il 20 aprile, raccoglierete i frutti del vostro impegno e della gestione cauta che avete dimostrato negli ultimi sei mesi del 2023. Raggiungerete i vostri obbiettivi e sarete soddisfatti anzi orgoglio di voi stessi.

Per il resto dell’anno, Saturno in Pesci guarderà la vostra decade: il pianeta rappresenta un invito a dare priorità alla sicurezza, anche finanziaria, fare affidamento sull’esperienza così da non avere sorprese sgradite. Mostrate saggezza in ogni cosa deciderete di intraprendere ma soprattutto, come detto sopra, evitate di correre rischi.

TERZA DECADE

Nel 2024 direte addio al conformismo, un evento inaspettato vi libererà e sentirete di aver imboccato la direzione giusta. Potrebbe aprirsi una nuova porta e ciò vi permetterà di vivere esperienze straordinarie ed emozionanti.In particolare il periodo dal 14 aprile al 31 maggio sarà il più favorevole dell’anno. Tenete presente che tutto ciò che è nuovo non solo è positivo ma vi garantirà il successo.

La tripletta Giove, Urano e Nettuno come fa arrivare una serie di circostanze fortunate potrebbe farvi scoprire una nuova direzione giusta da imboccare riguardo al lavoro o a un progetto che saranno entrambi proficui e redditizi. Potreste dover rimboccare le maniche, assumere pesanti responsabilità ma ricordate che l’impegno sarà ripagato dunque non tiratevi indietro. Per il resto del 2024 avrete il sostegno ultra positivo di Urano in Toro e Nettuno in Pesci sia a livello di evoluzione personale che di lavoro.