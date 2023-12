Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno della Bilancia: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Nel 2024 il bicchiere non sarà solo mezzo pieno, ma colmo di splendide possibilità! Dal 25 maggio, Giove entra in Gemelli e dopa l’umore, regala ottimismo, vi apre una serie di opportunità in tutti i settori: amore, lavoro, famiglia, progetti, casa… Siete in piena espansione e nulla, sembra fermare la corsa verso la realizzazione! Avanzate, credete in ciò che fate, avete una totale fiducia in voi stessi.

La presenza di Saturno in Pesci nel lavoro vi spingerà a dare la priorità all’organizzazione e all’efficienza. Il che non sempre vi renderà simpatici ai colleghi, potrebbero giudicarvi molto critici, pronti a sottolineare i loro errori, se e quando necessario, dimostrando che non si può essere sempre amiconi pronti a sorvolare su tutto! Se state cercando un lavoro, avere una copia del CV aggiornata, pronta a essere spedita può fare una grande differenza.

La concorrenza è parecchia ed essere immediatamente presenti vi metterà in prima linea. Plutone, inoltre, il 18 novembre entrerà definitivamente in Acquario, rappresenta un invito a migliorare la vostra immagine, mettere in luce qualità e talento e a raggiungere i vostri obiettivi personali o professionali in base alle vostre priorità. In qualunque cosa deciderete di coinvolgervi, l’interesse sarà profondo, non ci sarà spazio per la superficialità.

Il denaro, la voglia di comfort, di cose belle e costose spesso vi spingono a vivere al di sopra delle vostre possibilità, il denaro entra ed esce dalle vostre tasche alla velocità della luce…. Nei primi sei mesi dell’anno Giove e Urano in Toro, daranno una scossa a questo atteggiamento e cambierà la vostra mentalità riguardo ai soldi: ovvero sarete più cauti nelle spese.

L’amore, in coppia, il primo trimestre del 2024 riguarderà un profondo e positivo cambiamento: parlare e stabilire dei confini all’interno della relazione garantirà che non solo sopravviva ma diventi più forte. Soli: forse sarete più interessati a flirtare anziché dare il via a una storia seria. I periodi migliori per gli incontri romantici sono tra il 16 febbraio e il 10 marzo e tra il 16 giugno e il 10 luglio. In famiglia, visto che Plutone finalmente entra in Acquario, la vita personale diventerà più facile e armoniosa. Dopo quindici anni di cambiamenti radicali, alti e bassi nella vita personale è sicuramente un fatto di cui rallegrarsi!

La forma fisica: per tutto l’anno, Nettuno e Saturno in Pesci indicano che sono 12 mesi ideali per sviluppare un programma quotidiano che vi regali benessere, mirato a ridurre lo stress così da essere più produttivi.

PRIMA DECADE

Nel 2023 con la breve sosta di Plutone in Acquario è iniziato un periodo di profonda metamorfosi che si concretizzerà definitivamente nel 2024: metterete probabilmente in discussione alcune relazioni, non esiterete a dare uno scossone a ciò che non funziona nel quotidiano, potreste avvertire la necessità di chiudere con certi condizionamenti del passato ormai superati. Proverete questo bisogno soprattutto nella seconda metà di febbraio e tra il 20 maggio fino all’inizio di agosto.

Ma in questi periodi, al contempo, grazie al buon aspetto Giove-Plutone avrete la fortuna al vostro fianco! Unioni, associazioni, collaborazioni e vita sociale saranno i settori privilegiati da queste splendide vibrazioni. Non vi fermerete davanti a nulla (e soprattutto davanti all boss e ai superiori) per raggiungere i tuoi obiettivi tra il 4 e il 22 settembre e vi imbarcherete in progetti ambiziosi tra il 4 novembre 2024 e il 6 gennaio 2025. In questo ultimo periodo c’è la possibilità di raggiungere un obbiettivo importante: avrete al vostro fianco Marte in Leone in anello di sosta: il che significa garantirvi il sostegno di un pezzo da novanta! Avrete capito che il 2024 è un anno molto positivo, il semaforo è verde e potete assicurarvi il successo.

SECONDA DECADE

Se dal 2020 Urano in Toro ha scosso alcune strutture della vostra vita mettendovi sotto pressione e a prendere coscienza di ciò che va cambiato, da metà marzo 2024 si allontana definitivamente. Tra il 21 febbraio e il 13 aprile contate su Giove in Toro per accelerare la trasformazione! Il pianeta inoltre dovrebbe far lievitare le entrate e permettervi, se avete avuto problemi. Se avete divorziato, il compenso finanziario sarà pari a quello che desiderate. Dal 1 marzo, Saturno in Pesci vi costringe ad assumere alcuni oneri e responsabilità extra che potrebbero gravare quotidianamente sulle vostre spalle.

Soprattutto durante la seconda metà del 2024 – intorno al 19 agosto e al 24 dicembre – periodo in cui il desiderio di superare i vostri limiti e volare in alto dovrà fare i conti con la necessità di non eludere in alcun modo i vostri doveri. La splendida notizia è che dal 10 luglio e per tutti i restanti mesi dell’anno, la lunga presenza di Giove in Gemelli nella vostra decade vi permetterà di vivere tutto con entusiasmo, avrete belle esperienze, la vita sociale brillerà! Ampliare il giro delle relazioni sarà facile e inoltre utile anche per quanto riguarda il lavoro e, di conseguenza, le finanze. A dicembre, chiuderete il 2024 con un bilancio più che positivo!

TERZA DECADE

Il 2024 è un anno di revisione: se ci sono alcune zone d’ombra da affrontare che probabilmente rallentano la vostra evoluzione personale, ma anche materiale e spirituale. Dal 13 marzo, Urano in Toro avrà il compito di dare una scossa e potrebbe provocare degli eventi che vi metteranno di fronte alla realtà. Soprattutto intorno al 21 aprile, quando la situazione un po’ esplosiva potrebbe scuotere le vostre radici. Ma a quel punto potrebbe rappresentare un’opportunità per essere voi stessi o dare il via a un cambiamento.

Questo sconvolgimento dovrebbe influenzare positivamente la vita quotidiana – intorno al 23 maggio – e farvi imboccare, seppure inaspettatamente, la direzione giusta e avere accanto chi vi darà una mano a ottenere ciò che più o meno segretamente vi aspettavate dalla vita. Contate sulla fortunata presenza di Giove in Gemelli (tra il 10 settembre e il 6 novembre) per aprirvi definitivamente a nuove ed entusiasmanti prospettive.

Seppure breve, il transito si rivelerà molto positivo, vi permetterà di entrare in un team o di formarne uno e capirete l’importanza di condividere le competenze. L’unione fa la forza, anche nella vita personale. Allora, fate squadra, collaborate e sarete vincenti.