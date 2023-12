Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno dei Gemelli: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Il transito di Saturno in Pesci forse non sarà una passeggiata di piacere ma di sicuro vi offre la possibilità di esaminare i vostri sogni, le aspirazioni professionali in modo decisamente realistico, a gestire al meglio le priorità così da raggiungere i vostri obbiettivi! Il pianeta chiede rigore, è un maestro severo ma giusto. Nel corso del 2024 probabile si faranno avanti persone autorevoli, pronte a darvi un sostegno nella carriera, nel percorso lavorativo che state percorrendo.

La presenza di Nettuno in Pesci rafforza quanto scritto sopra e potreste avere incontri fondamentali con chi sarà pronto a investire nelle vostre idee e progetti brillanti. Vi sentirete al top quando il 25 maggio, Giove dopo 12 anni tornerà nel vostro segno! Il pianeta della fortuna fa rima con ottimismo e fiducia in voi stessi. Promette un anno di rinnovamento, belle chances, nuovi progetti, nuove speranze. Fino alla fine del 2024, vi offrirà incredibili opportunità di lavoro, di affari e potete star certi che sarà un anno memorabile.

Prenderete delle iniziative, vi affermerete e realizzerete i vostri sogni. Un discorso a parte merita Mercurio, vostro pianeta governatore per cui avvertite le sue vibrazioni più degli altri segni (eccetto la Vergine, anch’essa governata da Mercurio) quando il pianeta è in moto retrogrado. Prendete nota dei seguenti periodi per affrontare al meglio alcuni problemi nella comunicazione, nella tecnologia e negli spostamenti: 1–25 aprile in Ariete, 4–28 agosto in Leone e Vergine e 25 novembre–15 dicembre in Sagittario.

Sul fronte denaro, la situazione sarà stabile, inoltre potrebbero esserci delle buone opportunità, collegate a progetti o a investimenti ma, attenzione, non tutte saranno d’oro. Cautela, non prendete decisioni finanziarie affrettate.

L’amore: se siete soli, nel 2024 desiderate una storia seria. Con Saturno in Pesci, avete bisogno di comprensione, profondità di sentimenti. empatia. Ma ciò da parte vostra richiederà un certo impegno. E fino al 25 maggio avrete la possibilità di incontrare l’anima gemella. In coppia: la carriera avrà la priorità assoluta. Tuttavia, il partner sarà pronto a sostenervi come non ha mai fatto prima. Il che sarà rassicurante ed entusiasmante e permetterà alla relazione di evolvere. La forma fisica: sarà eccellente nella seconda metà dell’anno ma prima di quel periodo, se avvertite stanchezza a causa anche dei neuroni in ebollizione, preservate le energie.

PRIMA DECADE

La buona notizia del 2024: dal 25 maggio al 9 luglio, Giove nel vostro segno punta i riflettori sulla vostra decade e sarà d’aiuto a superare alcuni limiti precedenti. Intorno al 3 giugno, avrete la possibilità di ampliare i vostri orizzonti, di fare un passo decisivo verso una vita più ricca e significativa. Il pianeta della fortuna apre le porte, crea opportunità, migliora la vostra vita sociale, è ottimo per incontrare le persone di cui avete bisogno o per ottenere il sostegno che vi occorre.

La cattiva notizia è che Saturno in Pesci continuerà a mettere i bastoni tra le ruote fino a metà marzo 2024. Se nel 2023 avete lasciato qualcosa in sospeso, che si tratti di un progetto o una questione di budget, è il momento di risolvere. Non buttatevi giù, andate avanti con sicurezza e tenacia poiché come detto, Saturno da metà marzo passerà nella seconda decade e finalmente la strada sarà libera, l’atmosfera diventerà leggera.

E la presenza di Plutone in Acquario e di Giove in Gemelli vi porteranno dritti alla vittoria. Plutone in particolare indica che nei prossimi anni tutto ciò che farete di innovativo vi permetterà di fare corposi passi avanti. Trasformerete la vostra visione del lavoro o della vita personale ed evolverete nella giusta direzione.

SECONDA DECADE

Dal 1 marzo 2024, Saturno in Pesci guarderà la vostra decade e rappresenta un invito ad assumere le vostre responsabilità personali e professionali. Tuttavia, se avete fatto passi avanti per raggiungere i vostri obbiettivi – senza aver preso scorciatoie pericolose o poco corrette – raccoglierete bei frutti. Potrebbe trattarsi di una promozione che vi metterà in cima alla scala del successo. In generale, nella prima metà di marzo 2024, se individuate un percorso diverso dovete imboccarlo: i passaggi astrali saranno d’aiuto a vedere la vostra vita da una prospettiva più gratificante.

Da aprile la situazione potrebbe complicarsi: la dissonanza tra Giove nel vostro segno con Saturno in Pesci potrebbe causare un leggero calo di sicurezza in voi stessi. Diciamo che per tutta la seconda parte dell’anno, se volete realizzare le vostre ambizioni la cosa migliore è abbassare un po’ le aspettative. Di fronte a qualsiasi situazione, cercate di essere cauti, non pestate i piedi a nessuno, non entrate in rotta di collisione con il boss e i colleghi o peggio ancora mettere in atto tattiche discutibili poiché rischiate di andare contro i vostri interessi professionali e finanziari.

TERZA DECADE

E’ un bel 2024, soprattutto a partire dalla primavera che probabilmente sarà molto intensa. Il motivo? Un evento inaspettato che cambia la situazione, una decisione estemporanea che vi permette di ampliare improvvisamente i vostri orizzonti. Metterete uno stop al solito e trito quotidiano e aprirete la porta a una nuova dimensione della vita. Vivrete un grande cambiamento interiore che verso il 21 aprile potrebbe spingere a imboccare una nuova direzione professionale e personale e intorno al 23 maggio cambiare il vostro destino in generale.

Tenete a mente queste due importantissime date! Dal 10 settembre al 6 novembre, Giove nel vostro segno guarderà la vostra decade (sosterà anche tra il 24 aprile e il 9 giugno 2025) e darà il via a una fase fortunata: contratti lavorativi da sogno o l’avvio di società fruttuose, occasioni incredibili, guadagni provvidenziali, belle sorprese finanziarie.

In ogni caso, visto che Nettuno sosta ancora nella vostra decade, fate attenzione a un eccesso di ottimismo o alla mancanza di obbiettività: piedi per terra. fate leva sulla razionalità e vi metterete al riparo dalle delusioni. Con Nettuno in dissonanza – sloggerà nel 2025 – cercate inoltre di seguire una dieta sana, di eliminare cattive abitudini compresi alcol e sigarette.