Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno del Capricorno: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Quando decidete di raggiungere un obbiettivo, niente e nessuno può fermarvi ma nel 2024 dovete fermarvi e godere anche delle cose belle e buone della vita! Il che non vi renderà meno produttivi né diminuirà il successo che avete conquistato lavorando duramente. Fino al 25 maggio, con Giove e Urano in Toro è il momento di vivere in modo spensierato, divertirvi, esprimere il vostro lato creativo! Saturno in Pesci anche quest’anno sosta nel vostro settore della comunicazione e sarete meno inibiti, più socievoli, avrete modo di imparare di più su chi siete al di fuori del vostro lavoro e le interazioni con gli altri a livello personale potrebbero cambiare la vostra vita!

Il che non vi renderà meno ambiziosi: avrete splendide opportunità, attraverso la comunicazione di migliorare nel lavoro. Segna la Luna Piena del 24 marzo e la Luna nuova del 2 ottobre: due momenti in cui possono verificarsi importanti cambiamenti e aggiustamenti nella vostra carriera. In generale, nella professione pur essendo sempre produttivi, desidererete anche stabilire dei limiti sull’orario di ufficio così da poter godere altri aspetti della vostra vita.

Altra ottima notizia: il 18 novembre, Plutone lascerà definitivamente il vostro segno ed entrerà in Acquario: dopo anni di dure lezioni vi sentirete finalmente liberi, pronti a conquistare il mondo! Il pianeta sosterà nel vostro settore del denaro, dunque è un anno in cui indagare sulla vostra situazione finanziaria e sugli obiettivi a lungo termine!

Ciò che non avete potuto realizzare in precedenza, potrete farlo nel 2024. Riceverete una buona dose di fortuna da Giove e Urano fino alla fine di maggio, e in particolare ad aprile. Dovresti essere attento alle opportunità e ai segnali. Saprai ascoltare i messaggi che l’universo ti invierà. In questo periodo puoi rischiare, è tempo di avventurarti per realizzare quei sogni che hai sempre desiderato, le stelle ti sostengono. Sarà importante che tu sia paziente e perseverante, perché le cose succedano devi essere determinato e impegnato.

Denaro: la congiunzione Giove-Urano in Toro è d’aiuto per i primi sei mesi ad aumentare le vostre entrate. Lo stipendio, un bonus e le commissioni saranno tutti negoziabili e la nuova capacità di comunicare vi permetterà di chiedere e ottenere ciò che meritate. Ma è sicuro che spenderete con grande cautela.

Amore: in coppia, che abbiate a che fare con aggiustamenti familiari o con l’elaborazione di problemi del passato, più lavorerete con il partner per superare le sfide e tanto più la relazione ne uscirà rafforzata. Questa energia sarà particolarmente amplificata da gennaio a marzo, e poi di nuovo tra il 22 maggio e il 5 giugno. Soli: avete la splendida e rara opportunità di incontrare una persona speciale, straordinaria.

Tra metà marzo e metà maggio, nella vostra vita potrebbe entrare il vero amore! A patto che uscirete dalla vostra zona di comfort e frequentare posti, feste o app di appuntamenti a cui normalmente direste di no. In famiglia: l’equilibrio tra lavoro e vita privata non sarà più un concetto vago e trascorrerete più tempo con le persone care: il loro sostegno vi darà la sicurezza necessaria per affrontare situazioni in cui sembrerà che la posta in gioco sia più alta.

Forma fisica: nel 2024 impegnatevi a seguire una dieta sana, fare esercizio fisico e programmare il tempo per il riposo:sarà fondamentale più che mai! Più imparate a rispettare il vostro corpo più felice sarà la vostra vita!

PRIMA DECADE

Il 2024 è l’anno in cui credere più che mai in voi stessi, ottenere riconoscimenti per il vostro talento e le vostre competenze. A gennaio e febbraio, grazie al buon aspetto Giove-Saturno la concretezza, il buon senso e l’efficienza saranno sorprendenti, raggiungerete ciò che avete in mente. Non è escluso l’arrivo di una somma di denaro consistente, ad esempio derivante da un progetto che inizia a dare ottimi risultati.

Dal 4 al 17 gennaio, Marte nel vostro segno vi donerà una volontà incrollabile per imporvi, per difendere i vostri interessi. Fino al 21 febbraio, Giove in Toro punterà i riflettori sui gradi della vostra decade e rappresenta un invito a brillare, mettervi al centro della scena e lavoro o vita privata, stupire chi vi circonda. Il pianeta della fortuna tornerà a sostenervi tra il 26 maggio e il 9 luglio, quando entrerà in Gemelli.

In quel periodo potrebbe arrivare una promozione, un aumento di stipendio e la possibilità di esprimere finalmente chi siete! Il quotidiano migliorerà notevolmente sia dal punto di vista finanziario che in termini di autostima! Occhio invece nella prima metà di maggio: procedete con calma, evitate di sovraccaricarvi di lavoro e mettetevi al riparo dallo stress. A giugno, con Marte in Toro, avrete belle energie, tornerà il piglio intraprendente di sempre. Il secondo semestre del 2024 sarà tranquillo, potrete riposare sugli allori, consolidare quanto conquistato.

SECONDA DECADE

Da gennaio a metà aprile abbattete se volete alcune regole che hanno fatto il loro tempo, sentitevi liberi di esprimere la vostra creatività. In poche parole lasciate spazio al nuovo, date il via al cambiamento e distinguetevi dalla massa! Da inizio marzo a metà aprile, potrete ampliare il settore delle finanze, fare investimenti saggi, cogliere delle opportunità che andranno a vostro vantaggio ma non solo, l’impegno profuso nel 2023 darà i suoi frutti.

Da metà aprile alla fine dell’anno, Saturno in Pesci guarderà i gradi della vostra decade: il pianeta del tempo, pur in aspetto positivo, rappresenta un invito a porvi obbiettivi misurati senza puntare eccessivamente in alto e nella vita personale e nel lavoro, all’occorrenza essere disposti a scendere a qualche compromesso. D’altra parte con questo lungo transito toccherete con mano che forzare il destino è inutile, meglio procedere con calma, con saggezza e garantirvi sicurezza: la vostra vita sarà comunque appagante.

TERZA DECADE

Plutone sui gradi della vostra decade prima di rientrare definitivamente in Acquario il 19 novembre 2024, concluderà la missione di trasformazione. Eì un anno in cui sarete in grado di fare scelte più consapevoli, di gestire la vostra vita senza riprodurre per l’ennesima volta gli stessi schemi legati al passato. E per tutto il 2024, Urano in Toro, vi spingerà ad accelerare il cambiamento! Un’idea originale. un’opportunità da cogliere al volo o la voglia di imboccare nuove direzioni: quest’anno tutto è possibile soprattutto tra il 14 aprile e il 31 maggio, con Giove, Venere e Urano in Toro.

Non dovete più conformarsi, di sottomettervi, ma di creare, di pensare fuori dagli schemi! E non c’è dubbio che in questo splendido periodo, il destino vi riserverà belle sorprese. Potrebbero esserci entrate di denaro consistenti, dare il via a un progetto che oltre a rappresentare una nuova partenza, si rivelerà redditizio. I mesi successivi del 2024 saranno all’insegna dell’ampliamento degli orizzonti, il vostro motto sarà rinnovamento! Tuttavia, durante la prima metà di giugno – con Marte in Ariete – e la fine di ottobre – con Marte in Cancro – mantenete la calma, vita privata o lavoro evitate discussioni e di affrettare le cose.