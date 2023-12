Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno dello Scorpione: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Nel 2014 ci sarà una profonda e positiva trasformazione! Il 20 gennaio Plutone Plutone torna in Acquario (fino al 1 settembre 2024 sosterà in Capricorno prima di rientrare definitivamente in Acquario il 18 novembre 2024) il che significa che cambierete tutto! Concedervi il permesso di mollare ciò che non funziona più nella vostra vita sarà liberatorio, soprattutto per un segno Fisso come il vostro che tiene strette persone e situazioni anche inutili. Con la costante presenza della congiunzione Saturno-Nettuno in Pesci presterete maggiore attenzione agli hobby, al modo in cui trascorrete il vostro tempo libero a cui probabilmente non vi dedicate da un bel po’ di tempo.

Tenete presente che il 2024 vi dota di grande creatività, unita a stabilità e responsabilità, il che può comportare un’enorme crescita per quanto riguarda la carriera. Se avete aspettato pazientemente di raccogliere i frutti, il 2024 potrebbe portare la ricompensa tanto attesa. Sarà importante inoltre stringere nuove relazioni o migliorare quelle che avete con colleghi, dipendenti, boss e clienti.

Fino al 25 maggio, con Giove in Toro la vostra carriera può beneficiare di alleanze strategiche: che collaboriate con una persona o un’azienda in questi mesi dovete formalizzare tutti gli accordi che potrebbero portare al successo (e sono redditizi). Se non siete soddisfatti del vostro lavoro o ne state cercando uno nuovo, il periodo più fortunato è tra il 22 maggio e il 19 giugno momento in cui Giove sarà in buon aspetto con Plutone.

Il denaro: è un anno globalmente positivo. Da maggio a luglio potete negoziare a vostro vantaggio e fare anche degli investimenti, Tuttavia ad agosto, anche se volete concedervi qualche sfizio, occhio a largheggiare nelle spese. Negli ultimi quattro mesi del 2024 non sforerete il budget e penserete a risparmiare.

L’amore è al centro della scena! Se siete soli, in particolare fino al 25 maggio, scriverete uno splendido capitolo della vita affettiva. Una relazione coinvolgente vi spingerà a fare il grande passo! In coppia, ci sarà buonumore, splendida intesa e armonia e non avrete di che lamentarvi sul fronte eros. In famiglia, sapete di poter contare sul sostegno delle persone care, sentirvi protetti e rassicurati. E’ un 2024 eccellente per rinnovare il dialogo.

Forma fisica: è un anno in cui sarà ancora più importante capire quando è il momento di staccare la spina, rilassarvi e divertirvi e quando mettervi al lavoro con impegno. In questo modo eviterete di mettervi sotto pressione.

PRIMA DECADE

Nel 2023 Saturno un Pesci ha rafforzato il vostro senso di struttura e disciplina e gennaio 2024 sarà il mese più costruttivo dell’anno! Al contempo, fino al 21 febbraio, Giove in Toro favorisce le relazioni con i colleghi, collaboratori e contatti di lavoro in generale. Potreste avere l’opportunità di unire le forze, firmare un contratto, acquisire visibilità. Tra il 26 maggio e il 9 luglio, il pianeta faciliterà i cambiamenti attraverso eventi che potrebbero spingere a progredire.

Che siate intenzionati a dare il via a un’attività in proprio, ampliarla, andare in pensione o iniziare una formazione, intorno al 3 giugno beneficerete del suo sostegno. Attenzione, in ogni caso, alla presenza di Plutone in Acquario in dissonanza nella seconda metà di febbraio, giugno, novembre e dicembre: sarete spesso in modalità “ribelli”, sarete spinti a contestare e a liberarvi da certe situazioni. Soprattutto alla fine del 2024 andateci piano: la lunga dissonanza tra Marte in Leone e Plutone vi metterà pressione e potrebbe persino farvi uscire dai gangheri. Anche se volete difendere i vostri interessi, imporvi, fate attenzione a non esagerare.

SECONDA DECADE

Il vostro 2024 si apre da metà gennaio, momento in cui sarete più ambiziosi e intraprendenti che mai! Se avrete intenzione di raggiungere un obbiettivo di cui intravedete solidi risultati, non vi tirerete indietro di fronte alle responsabilità e rimboccherete le maniche. Il successo sarà vostro! Attenzione invece da febbraio all’inizio di aprile: con Marte in Acquario avrete a che fare con persone grette, meschine e ciò vi farà irritare parecchio: dialogare e trovare un compromesso sarebbe la soluzione ideale ma non è detto che lo darete. Calma, evitate di entrare in rotta di collisione poiché le conseguenze potrebbero essere spiacevoli.

Da aprile, Saturno in Pesci guarderà i gradi della vostra decade: il pianeta rappresenta un invito a essere razionali, lavoro sodo e seguire un metodo più che a dare libero sfogo alla creatività. Anche se ci vorrà del tempo, troverete delle soluzioni appropriate a qualsiasi problema esistente. A partire da luglio, occhio a commettere errori. Giove potrebbe accentuare la vostra voglia di rinnovamento di trasgredire certi limiti imposti. Se non volete provare frustrazione, intorno al 19 agosto e al 24 dicembre, cercate di rigare dritto, in caso contrario lo farete a vostro rischio e pericolo.

TERZA DECADE

Per tutto il 2024 potete contare sul sostegno di Nettuno in Pesci: accentua il desiderio di esprimere la creatività a tutto campo. Se lavorate in un settore che soddisfa le vostre aspettative andrete avanti con slancio e farete progressi. Se, al contrario, ciò che fate non corrisponde a ciò che sognavate, potreste decidere di rescindere un contratto, di lavorare altrove o in un altro settore. Ora volete imboccare una direzione che vi permette di essere voi stessi!

Qualunque siano gli eventi scatenanti, sicuramente dovrete superare un traguardo decisivo verso il 21 aprile: Urano in Toro spingerà a fare scelte importanti, a decisioni brusche, provenienti da voi o dall’esterno. Risultato finale? Positivo poiché intorno al 23 maggio sarete immersi in un clima armonioso, tutt’altro che frustrante. In ogni caso prenderete nota di queste date molto importanti: prima metà di febbraio, la seconda metà di aprile e ottobre sarete in sintonia perfetta con i vostri ideali, l’istinto sarà una guida preziosa e l’ottimismo vi aiuterà ad ampliare gli orizzonti, a realizzare i progetti, le ambizioni, tutto ciò che avete a cuore.