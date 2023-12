Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno del Cancro: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Nel 2024 è tempo di uscire dal guscio! Sarete meno riservati e questo è un anno che rispetto al 2023 vi offre più più avventure e la possibilità di ampliare il raggio d’azione. Con Saturno in Pesci avere una sana curiosità per il mondo che vi circonda offre esperienze nuove ed entusiasmanti che possono espandere le conoscenze, convinzioni, opinioni e prospettive in tutte le aree della vostra vita ed essere d’aiuto a progredire. Anche nella vita sociale, con la presenza di Giove (fino al 25 maggio) e di Urano in Toro sarete molto lontano dall’essere lo stereotipo del Cancro timido e riservato.

Nel lavoro, aspettatevi qualche cambiamento che a decidere potreste essere proprio voi, desiderosi di trovare qualcosa che vi corrisponda, sia in linea con le vostre aspirazioni. Fiducia in voi stessi, dunque, se volete raggiungere i vostri obiettivi. Avrete molte buone opportunità per costruire o rinnovare la vostra solida reputazione professionale e al contempo la possibilità di ampliare le relazioni di lavoro stringendo amicizia con persone importanti: dite sì a tutti gli inviti legati al lavoro, saranno utili a promuovere la vostra carriera o a realizzare qualche sogno chiuso in un cassetto!

Altra ottima notizia: Plutone entrerà definitivamente in Acquario e sarete voi stessi, dopo anni in cui il pianeta ha sostato in Capricorno lanciando pesanti vibrazioni, proverete leggerezza, capirete cosa e chi volete nella vostra vita e cosa o chi invece eliminare senza rimpianti! Soprattutto a dicembre, farete piazza pulita delle relazioni che non funzionano più.

Nel denaro, i passaggi astrali segnalano un anno tranquillo anzi, nel 2012 gestirete al meglio il budget, al punto di riuscire a mettere qualcosa da parte. C’è chi trova un secondo lavoro, chi mette in vendita un nuovo prodotto ma in generale a far entrare denaro nelle casse sarà, di fatto, la creatività!

Sul fronte amore direte un deciso “no” alla routine: in coppia, sorprenderete il partner con idee nuove, mirate ad aggiungere pepe nella relazione e sarete pronti anche a metterlo all’angolo se non avesse intenzione di seguirvi. Non esagerate con le provocazioni… Soli: con Giove prima in Toro e poi dal 25 maggio in Gemelli è un anno favorevole ai nuovi incontri. Una cosa è certa accadranno solo allontanandovi dalla vostra zona di comfort. E in famiglia, l’atmosfera è complice, sarete più attenti, disponibili, farete uno sforzo per riavvicinare parenti con cui eravate in freddo.

La forma fisica sarà ottima, grazie al fatto che metterete uno stop a qualche cattiva abitudine, seguirete una dieta sana e ogni tanto vi concederete delle pause di relax. Soprattutto luglio e agosto sono fantastici per ricaricare le batterie.

PRIMA DECADE

Prendete nota: a gennaio e febbraio 2024, con il buon aspetto tra Giove in Toro e Saturno in Pesci avrete la possibilità di vincere in una situazione riguardante gli affari e/o le finanze. Ma non solo, sarete in grado di raggiungere gli obbiettivi che vi siete prefissi nel 2023. Sono due mesi d’oro per mettervi al centro della scena, mostrare quanto valete, ottenere una promozione a cui a cui puntate da tempo. Più fiduciosi e sereni, potete smuovere le montagne e lanciarvi in una situazione lavorativa che promette bene.

Con Plutone in Acquario, se tra il 21 gennaio e il 1° settembre, poi dal 20 novembre. percepite che una parte della vostra vita deve evolvere, non abbiate timore di cambiare! Tra il 26 maggio e il 9 luglio prendete il tempo necessario per gettare basi salde in modo che i progetti reggano e vi facciano imboccare la giusta giusta direzione. È arrivato il momento dei grandi cambiamenti dovete seguire la corrente anziché aggrapparvi al passato. Attenzione a maggio: rischiate di dire apertamente ciò che vi frulla nella mente e qualche rapporto potrebbe esplodere: tenete per voi alcune verità.

SECONDA DECADE

Fino a metà aprile, Urano in Toro vi dota di belle energie, ottima forma fisica e mentale che vi permette di riprendere in mano il timone della vita, il potere su persone e situazioni: di sicuro vorrete sempre avere l’ultima parola! La congiunzione con Giove fa pensare che i colpi di fortuna non mancheranno ma dovete uscire dal solito, rassicurante, quadretto familiare e curare i rapporti esterni!

Dall’inizio di marzo alla metà di aprile, potrete essere orgogliosi di voi stessi: durante gli ultimi sei mesi del 2023 avete rimboccato le maniche e ora, grazie al buon aspetto Giove-Saturno vi farà raccogliere copiosi frutti sia a livello lavorativo che finanziario. Dopo il periodo di cui sopra, dal 19 agosto a dicembre, il ritmo sarà più lento: Saturno vi spingerà a rivedere i vostri valori e trasferirli sull’esperienza appena acquisita. Sarete meno intraprendenti, punterete su obbiettivi alla vostra portata, prima di prendere una decisione importante farete un’opportuna riflessione. Al contempo sarete felici di quanto avete raggiunto a livello di stabilità e sicurezza.

TERZA DECADE

Nel 2024 soffia un forte vento di novità che vi costringerà a uscire dalla vostra zona di comfort. Il che significa entrare in contatto con una visione più autentica della vostra vita o essere alle prese con un evento che ribalterà tutto, manderà in frantumi alcuni vecchi schemi e vi spingerà a salire sul treno in corsa! Tra il 14 aprile e il 31 maggio 2024:potrebbe esserci un inaspettato colpo di fortuna, un regalo del destino che vi servirà la congiunzione Giove-Urano in Toro.

E’ il miglior periodo dell’anno che porterà a un rinnovamento molto concreto e di cui potrete rallegrarvi! Avrete l’opportunità di ampliare i vostri orizzonti e, perché no, di realizzare un sogno! Una prima metà dell’anno che potrebbe dunque rivoluzionare la vostra esistenza, anche personale o di stile di vita, o quanto meno indirizzarla improvvisamente su binari che proprio non vi aspettavate, persino insperati.

E’ un momento in cui farete un passo fondamentale per la vostra stabilità finanziaria e/o professionale. Da giugno a fine dicembre, potreste prendere in considerazione alcune modifiche nel lavoro e saranno vantaggiose. Lasciate che a guidarvi verso le persone e le opportunità giuste sia l’istinto poiché non ve ne pentirete.