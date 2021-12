Oroscopo Capricorno 2022: amore, soldi lavoro, prima decade, seconda decade, terza decade

Oroscopo Capricorno 2022: da qualsiasi sfida uscirete vincenti. Il vostro è un segno zodiacale tra i più determinati dello zodiaco e nel 2002 punterete ancora più in alto, sarete più che mai ambiziosi! I vostri obbiettivi potrebbero essere un po’ esagerati ma finché non ne avrete raggiunti il maggior numero possibile, non smettere di lottare e andare avanti. Saturno in Acquario vi spingerà ad adottare un approccio più aperto alla vita, a considerare nuove opportunità, che vi permetteranno di affrontare con successo grandi sfide e superare il già vostro impressionante record.

Dai primi di giugno a metà ottobre, Saturno in moto retrogrado rallenterà il vostro ritmo e vi darà motivo di fermarvi e valutare ciò che siete stati in grado di realizzare fino a questo punto del 2022. Dopo il duro lavoro, sarà bello approfittare di questo momento di respiro e pensare a cose che potreste fare diversamente in futuro. A fine dicembre, quando il Sole come sempre entrerà nel vostro segno, se avete lavorato sodo per raggiungere i vostri obbiettivi, raccoglierete bei frutti! QUI L’OROSCOPO 2022 DI TUTTI GLI ALTRI SEGNI.

Oroscopo Capricorno 2022: soldi, lavoro, amore

Denaro: nel 2021 Saturno ha rallentato il flusso di denaro ma la sua presenza in nel 2022 è d’aiuto a consolidare la vostra sicurezza finanziaria futura. E’ l’anno in cui apprendere nuove abilità per fare soldi e imparare a usare saggiamente le vostre risorse. Tenete presente che sarete più produttivi se vi concederete di godere dei doni che offre la vita.

Lavoro: potreste avere un importante progetto di lavoro e Giove farà in modo che affinerete le vostre abilità e negozierete al meglio. Ecco alcune date fortunate: il 4 febbraio, quando avrete l’opportunità di concretizzare un progetto e ottenere un proficuo ritorno, e il 25 settembre, quando lil Novilunio in Pesci farà arrivare un’offerta professionale imperdibile.

Amore: puntate al meglio perché potreste ottenerlo! Febbraio, in coppia o soli, il fascino sarà al top e vivrete un mese indimenticabile. Ugualmente positivi saranno i mesi di ottobre, novembre e dicembre: se avete iniziato una relazione penserete al matrimonio o alla convivenza, se in coppia a una seconda luna di miele e soli, in programma c’è una storia d’amore da sogno.

Prima decade

Nel 2022, la presenza generosa di Giove in Pesci – a gennaio e febbraio – vi permetterà di iniziare il nuovo anno su basi eccellenti. Nella seconda metà di aprile, potrete smette di combattere e godervi un po’ la vita. Occhio invece da maggio a ottobre 2022, mesi in cui Giove sosterà in Ariete e sarete spesso sul piede di guerra. Sarete litigiosi, avrete difficoltà a trattenervi e vorrete avere sempre la meglio. Chiudere un occhio? Non ci penserete proprio. Ma tenete presente che pur avendo ragione, partire in quarta può giocare brutti scherzi.

Seconda decade

E un 2022 molto positivo! Dal 10 febbraio alla fine di marzo con Giove in Pesci in buon aspetto con Urano ci sarà una svolta liberatoria. Qualche scossa sarà motivo di rinnovamento e di felicità. Saranno i mesi migliori del 2022. Ma per modificare la vostra vita a vostro vantaggio potete puntare anche sulla fine di aprile, la prima metà di maggio e il periodo dal 20 luglio all’8 agosto. Con Urano che guarda la vostra decade non dovete aggrapparvi al passato: il cambiamento è la carta vincente. Occhio invece tra il 25 maggio e il 10 giugno: prima di lanciarvi in qualcosa in modo precipitoso, riflettete e solo dopo agite.

Terza decade

Un 2022 simile al 2021 ma in meglio. I passaggi astrali sono positivi, potete rilassarvi: meno lotte e più avvenimenti interessanti, positivi. Da fine marzo a metà maggio e da metà ottobre a fine dicembre, i bei transiti vi metteranno le ali, sarete ottimisti e seguirete con determinazione le vostre aspirazioni, A maggio, cercate di mantenere una buona comunicazione con le persone care. Unico momento delicato di questo bel 2022 sarà tra il 22 giugno e l’8 luglio. Potreste trovarvi di fronte a qualche ostilità e voi d’altra parte sarete davvero poco concilianti.