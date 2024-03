L’oroscopo del 24 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Venere-Giove scatena ottimismo, vi rende entusiasti, positivi anche con chi vi circonda. Un gesto di gentilezza nei confronti di una persona potrebbe farvi arrivare a una nuova comprensione di una questione del passato così da poter andare avanti con maggiore sicurezza. Ma non solo, è una giornata in cui finalmente potreste lasciare alle spalle un problema fastidioso. Siete concentrati sulla crescita, sul miglioramento e ciò, quasi inutile dirlo, vi metterà di buon umore. Amore: in coppia, ricordate: spesso le discussioni hanno il potere di ravvivare i sentimenti. Soli: la pazienza non è il vostro forte e se state corteggiando una persona vorrete vedere risultati immediati, capire quanto l’altro/a è davvero interessato ma rischiando di sembrare invadenti.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui dovete prendere le distanze da situazioni che nella vita sociale sono diventate tese o hanno smesso di essere divertenti. E’ il momento di investire pienamente in relazioni che vi supportano, vi fanno sentire bene. L’ottimo – per il vostro segno – aspetto Venere-Giove rappresenta un’opportunità per ampliare la cerchia dei contatti, per inviare messaggi o pubblicare dei post online. L’intuito al top, vi indica la strada da seguire riguardo a eventuali problemi che vi preoccupano. Amore: in coppia, sulla relazione soffia una ventata di freschezza ed entusiasmo. Potreste essere tentati di praticare insieme nuove attività o prendere decisioni insolite. Soli: siate aperti all’incontro con nuove persone: l’amore a prima vista potrebbe sconvolgervi la vita.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Venere-Giove incoraggia un approccio leggero e aperto, vi dà belle energie da impegnare nelle attività sociali legate al divertimento, uscire e vivere nuove esperienze. Vedete più chiaramente ciò che nella vostra vita è meritevole di attenzione a livello professionale, pratico e personale, il che porterà a prendere decisioni sagge, a trovare le risposte giuste. Infine, se con una persona avete discusso, riconciliatevi, tendete la mano, cercate di perdonare e dimenticare. Amore: in coppia, cercate di rendere indimenticabile questa domenica e se necessario, ravvivate la relazione. Soli: un incontro è possibile ma dovete uscire fuori dal solito contesto. Anche le app di incontri o i social network, ad esempio, potrebbero riservarvi delle belle sorprese.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Rimanere nella vostra zona di comfort oggi non vi sembrerà entusiasmante ma rimanere in compagnia delle persone care, vi permetterà di acquisire una grande fiducia in voi stessi che vi farà entrare in una fase molto importante, se non addirittura rivoluzionaria, della vostra vita. Riflettete sul fatto che per essere affascinante o istruttivo, qualcosa non deve essere necessariamente una novità. Per avere una nuova prospettiva guardate al passato e al valore degli errori eventualmente commessi. Amore: in coppia, se non chiederete al partner la sua opinione, non lo farà e la cosa vi irriterà. Avrete la sensazione di dover decidere per lui/lei. Si tratta solo di un malinteso, parlatene pure ma con gentilezza. Soli: potrebbe scattare un’attrazione e non sarà un fuoco di paglia!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto Venere-Giove potrebbero aprirsi nuove porte e valuterete un’opportunità, vi chiederete se è o meno il momento di esplorarla ulteriormente. Se il vostro istinto suggerisce di andare avanti, prendetela in considerazione ma senza firmare nulla. Presto si presenterà un’altra offerta che nella vostra vita farà una differenza positiva: vi ritroverete al centro della scena, sotto i riflettori. E’ un buon momento per concludere degli accordi riguardanti alcune questioni di denaro. Amore: in coppia, gli aspetti astrali rinnovano la complicità, potrebbero spingere insieme al partner a esplorare nuovi orizzonti. Soli: incontri inaspettati e stimolanti, avventure fuori dall’ordinario. Cercate di essere aperti e accogliere nuove opportunità con ottimismo.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Venere-Giove, segnala che è il momento giusto per avere più fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Il transito al vostro segno ricorda i vantaggi che derivano concedendo fiducia alle persone a cui volete bene e non ultimo di apprezzare gli aspetti positivi della vostra vita. È una buona domenica per esprimere affetto a una persona a cui tenete in modo particolare così da rafforzare il legame oppure per aprire la porta a una nuova conoscenza e trasformarla in una solida amicizia. Amore: in coppia, atmosfera dolce e passionale, ideale per ravvivare la fiamma. Le conversazioni saranno all’insegna dell’armonia, della sensualità e complicità. Soli: il vostro fascino oggi è particolarmente intrigante, non esitate a dare il via alla conquista di un cuore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’armonia tra Venere e Giove annuncia un momento meraviglioso nel lavoro e in famiglia. C’è una piacevole cooperazione e questo tipo di atmosfera a voi fa sempre un gran bene, è quella ideale! Manifestate interesse nel lavoro che svolgete, nell’aiuto che offrite a chi vi circonda o nelle attività domestiche e nei progetti relativi alla casa. La vostra positività attira il supporto e l’interesse degli altri. Nei prossimi giorni arriveranno inoltre offerte e possibilità in grado di migliorare il vostro futuro. Amore: in coppia, potreste sorprendere la dolce metà senza sapere che anche lui/lei ha in serbo una piccola sorpresa per voi. Soli: ottime possibilità di incontrare l’anima gemella. Utilizzate la vostra app di appuntamenti preferita. Il destino potrebbe stupirvi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se una persona ha ottenuto dei risultati ottimi nella professione o di tipo personale, anche se sarete pronti a fare dei complimenti sotto sotto proverete gelosia. Ma prima di pensare che l’erba del vicino è sempre più verde, desiderare di avere quel che ha ottenuto l’altro ricordate che ciò che è meglio per gli altri non è detto lo sia anche per voi. A volte è difficile essere soddisfatti della propria vita ma dovreste essere comunque grati di ciò che avete e, probabilmente, non è poco. Amore: in coppia, amate il partner ma a volte non sopportate le sue piccole manie quotidiane. E lui/lei sopporta le vostre? Siate più tolleranti! Soli: un incontro avviene per caso, quando meno ve lo aspettate. Il caso oggi ci mette lo zampino e inizierete a credere in una storia d’amore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se un progetto di lavoro o di tipo domestico a cui avete dato il via sta andando avanti, non dovete avere fretta di concretizzarne un altro. Godetevi il successo che state ottenendo e che vi metterà al centro dell’attenzione. Pensando al prossimo traguardo da raggiungere vi privereste di gioia e gratificazione ma non solo, potreste sentirvi stressati. Per oggi, vivete il presente. Concentratevi invece sui familiari, sugli amici cari, su attività rilassanti: avrete tutto il tempo per fare ulteriori progressi. Amore: in coppia, per preservare l’armonia nella relazione siete disposti a trovare un compromesso che vada bene a entrambi? Soli: se negli affari di cuore volete un cambiamento dovete uscire, osare: i luoghi culturali o sportivi potrebbero offrire un incontro!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Venere-Giove l’atmosfera profuma di complicità sia nelle amicizie che con i familiari. Le emozioni che proverete e che non reprimerete, vi faranno provare benessere. In famiglia il dialogo sarà disteso, condividerete le idee, parlerete di alcune questioni con tranquillità e trascorrerete del tempo di qualità. Attenzione: potrebbe esserci un colpo di fortuna, l’entrata di una somma di denaro o ricevere qualcosa che desiderate veramente. Amore: in coppia, introdurre qualche novità e l’avventura, rafforzeranno e porteranno freschezza alla relazione. Soli: praticare un nuovo hobby vi permetterà di entrare in contatto con persone con interessi simili ai vostri, aumenteranno le possibilità di incontrare la persona giusta per voi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Venere-Giove fa arrivare delle opportunità ma prima di decidere quale fare vostra, valutate con attenzione. Alcune, infatti, potrebbero offrire un ritorno finanziario migliore di altre. Una in particolare, al contrario, potrebbe sembrare allettante ma rivelarsi vaga e dovrete approfondire. Finché non avrete controllato nel dettaglio i termini e le condizioni, non firmate nulla. Una volta verificato potrete andare avanti. E’ una fase della vostra vita in cui più che mai dovete garantirvi stabilità e sicurezza. Amore: in coppia, grande desiderio di ri-conquistare la dolce metà, di riaccendere il suo desiderio. Trascorrerete una splendida giornata. Soli: un incontro casuale, ad esempio in un bar, potrebbe rendere la giornata emozionante. A voi scrivere il seguito.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere nel vostro segno è in armonia con Giove, il passaggio accentua il vostro fascino, i rapporti con gli amici saranno ottimi oppure sarete particolarmente soddisfatti dei vostri programmi e progetti. Ma non solo: è la giornata ideale per imparare qualcosa che avete sempre desiderato studiare, condividere le vostre idee. Ovunque sarete ben accolti, vi ammireranno per lo stile, il modo di fare, la simpatia e il buonumore. Venere accentua le vostre qualità e Giove, vi farà trarre dei vantaggi. Amore: in coppia, avete la capacità di prevenire i desideri del partner. Che dire? Sembra quasi una magia! Soli: come Pesci, provate sempre intense emozioni ma a volte possono offuscare il giudizio su una persona. Parlare con un amico/a avrà il potere di schiarire le idee.