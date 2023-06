L’oroscopo del 1 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 1 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Anche se avete una visione saggia di una situazione o “sapete” cosa è meglio per una persona, ciò non vuol dire che la vostra opinione, quando non richiesta, sia apprezzata. Con amici e parenti dunque, cercate di dare un contributo aprendo un dialogo e ponendo molte domande. Il che significa ascoltare chi avete davanti a voi. Amore: in coppia, bei momenti di complicità, con il partner c’è un’ottima intesa: è un periodo positivo e incantevole. Oggi vi amate incondizionatamente! Soli: vita sociale piacevolmente movimentata: i contatti e gli incontri sono positivi. La vostra anima gemella si nasconde tra le vostre relazioni. Aprite gli occhi, la solitudine sta per finire.

Oroscopo 1 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Sole e Mercurio in Cancro nel vostro settore della comunicazione, indicano che è un buon momento per entrare in contatto con persone che possono essere d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Al contempo la presenza di Venere e Marte in Leone è eccellente per dedicarvi a un’attività creativa o a organizzare una gita divertente. Amore: in coppia, con il partner la complicità è rafforzata, insieme state bene e anche se sono anni che vivete insieme, oggi avrete la splendida sensazione di rivivere le prime fasi della relazione. Soli: è una giornata in cui le possibilità di conquistare una persona sono altissime. Non flirterete apertamente a fare colpo sarà il vostro fascino.

Oroscopo 1 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste avere un’idea per aumentare le entrate ma per metterla in atto non dovete permettere che vecchie abitudini o paure prendano il sopravvento. Ignoratele e concentratevi invece su ciò che realizzerete e su quanto vi sentirete soddisfatti. Andate avanti con sicurezza e presto toccherete con mano i vantaggi! Amore: in coppia, vi impegnerete in conversazioni sane e costruttive così da trovare un terreno d’intesa su una questione spinosa. Non esitate a trasformare i vostri desideri in piccole attenzioni. Soli: la comunicazione è fondamentale, soprattutto se volete conquistare la persona che vi attrae da tempo. Se non l’avete ancora incontrata, non è lontana.

Oroscopo 1 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che si tratti di un progetto o di un obbiettivo, dovete puntare in alto. Sapete bene che più grande è la “prova” e maggiore è la ricompensa. Comporterà rimboccare le maniche e lavorare sodo ma otterrete splendidi risultati. Tuttavia prima di lanciarvi, affrontate le eventuali preoccupazioni così da procedere con sicurezza. Amore: in coppia, più rilassati, seppellirete l’ascia di guerra. E fate bene poiché è nel vostro interesse. La testardaggine non serve a niente solo a perdere tempo prezioso. Il partner ve ne sarà molto grato. Soli: anche se pensate che i vostri sogni siano irraggiungibili, questo sabato può essere un’eccezione. Mantenete l’ottimismo, Giove vi farà incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 1 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Marte e Venere nel vostro segno siete di buon umore e, lavoro o vita privata, lo trasmettete a chi vi circonda. E se c’è qualcuno che è giù di corda, farete il possibile per tirare su il morale. Volete che tutti siano felici e spensierati, che ci sia un’atmosfera leggera, divertente che permetta a tutti di rilassarsi, di pensare ad altro. Amore: in coppia, l’intesa è perfetta. Le vibrazioni dei pianeti hanno un impatto molto positivo sulla relazione e vi spingono a intraprendere una nuova avventura con il partner. State andando alla grande. Soli: avventure di una notte, flirt, conquiste: forse non vivrete una storia d’amore per sempre ma gli astri vi offrono una splendida parentesi di passione.

Oroscopo 1 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ la giornata ideale per socializzare, incontrare nuove persone e condividere le vostre brillanti idee. Potrebbero anche nascere delle opportunità di lavoro o di affari! Con Sole e Mercurio in buon aspetto a Giove l’aria profuma di successo, potreste ricevere bei complimenti dal boss per il lavoro svolto oppure avrete il via libera per un progetto. Amore: in coppia, dolci e comprensivi con il partner il che rafforzerà la sua disponibilità, vi ascolterà con attenzione. La comunicazione oggi è fondamentale soprattutto se volete chiarire alcune questioni. Soli: per paura di cacciarvi una storia ambigua, alla persona che vi corteggia farete mille domande. Che abbia la pazienza di Giobbe o sia già innamorata di voi, risponderà gentilmente. Ma evitate di esagerare.

Oroscopo 1 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con gli aspetti odierni avete intenzione di affinare un’abilità e fate bene: vi metterà in grado di migliorare la reputazione e vi darà un vantaggio sul posto di lavoro. Se avete un’attività in proprio, tenete presente che nella vita sociale potreste avere l’opportunità di conoscere un nuovo e ottimo cliente. Non lasciatevelo scappare! Amore: in coppia, a sorpresa il partner potrebbe decidere di inventare un bel programma su misura per voi o farvi un piccolo regalo. Soli: è possibile un incontro inaspettato, potrebbe nascere un flirt o una relazione più importante, soprattutto se accetterete di mettervi in gioco.

Oroscopo 1 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole e Mercurio in Cancro vi spingono a mettervi in gioco: vi troverete al centro della scena pronti a sfruttare le opportunità che arriveranno. Se avete in corso una negoziazione ne uscirete vincenti. Al contempo, siete più ragionevoli del solito e farete progressi nella gestione delle finanze: eliminerete le spese superflue con determinazione. Amore: in coppia, unirete le forze per realizzare un progetto che vi sta a cuore. Anche se piccoli disaccordi con il partner vi faranno perdere tempo, raggiungete il vostro obbiettivo. Soli: recuperate l’ottimismo un po’ scemato a causa di incontri deludenti. Una piccola messa a punto e poi vi lancerete nella conquista, accetterete inviti e appuntamenti!

Oroscopo 1 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Splendide energie, siete ottimisti e pronti a rivedere alcuni piani. Se avete puntato troppo in basso o usato il pilota automatico, in questo fine settimana al contrario penserete in grande e sarete più coraggiosi riguardo alle scelte. L’importante è non pensare troppo e dare il via: vi aspettano splendide esperienze. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di allentare la pressione e sbarazzarvi della routine, Con il partner c’è una bella armonia, l’entusiasmo punteggia la giornata e nei confronti della dolce metà avete splendide attenzioni. Soli: colpo di fulmine in vista! Una storia d’amore si trova dove meno ve l’aspettate, forse in un luogo insolito.

Oroscopo 1 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se una persona ha avuto nei vostri confronti un atteggiamento scorretto e avete taciuto nel timore che potesse creare problemi nella relazione, ripensateci. Tenere tutto dentro vi farà provare una grande tensione interiore e rischiate di esplodere. Trovate un modo per affrontare la questione e dite la verità unita a una buona dose di empatia. Amore: in coppia, se la relazione sta andando bene mostrerete più del solito i vostri sentimenti al partner. Se c’è maretta, consolidare la relazione con amore allontanerà il disaccordo. Soli: se di recente avete incontrato una persona e siete entrambi attratti, la situazione potrebbe evolvere, trasformarsi in una storia d’amore.

Oroscopo 1 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un momento in cui sono favoriti gli acquisti, le vendite e più in generale le negoziazioni. Se ne avete bisogno, potete inoltre chiedere un prestito poiché riceverete una risposta positiva. E ciò anche nel caso parlerete con il boss per ottenere un aumento di stipendio. Al contempo, è una buona giornata per mettere ordine nei documenti e fatture. Amore: in coppia, più disposti a tenere conto di ciò che dice il partner. Sapete che le sue lamentele sono giustificate e deciderete di cambiare qualcosa. A patto che non vi pesi troppo. Soli: volete una storia ma viverla a modo vostro. Accetterete un invito e andrete con le idee chiare, sapete bene cosa desiderate. E non si tratta certo della vita a due…

Oroscopo 1 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Questo fine settimana i pianeti creano un’atmosfera frizzante, perfetta per il divertimento e il tempo libero. Giove in Toro annuncia che alcuni incontri nella vita sociale potrebbero accendere il vostro entusiasmo. Sfruttate al massimo questo momento poiché qualsiasi uscita, riunione e appuntamento potrebbero essere splendidi. Amore: in coppia, oggi deciderete di prendere le redini della relazione e addio preoccupazioni e benvenuta gioia di vivere. Avete voglia di trascorrere con il partner una splendida giornata. Soli: se il vostro cuore oscilla tra due persone, la scelta cadrà sulla persona che ha più valori in linea con i vostri. Top!