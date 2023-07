L’oroscopo del 10 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 27 agosto Marte in Vergine sosterà nel vostro settore del lavoro, della forma fisica, dello stile di vita ed è qui che impegnerete le vostre energie, prenderete cura di voi stessi. Nel lavoro affronterete quei progetti che avete rimandato, vi organizzerete e inizierete a pianificare il successo. Rimboccando le maniche, ce la farete! Amore: in coppia, grazie ai rispettivi sforzi, il legame si rafforza, oggi con il partner l’atmosfera è splendida, la complicità è sempre più forte. Insieme parlate di nuovi progetti per il futuro. Soli: buone notizie, arriva un incontro romantico! Siete pronti a lanciarvi di nuovo in una relazione d’amore.

Oroscopo 10 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte entra in Vergine, fino al 27 agosto, vi dota di splendide energie e sarete piacevolmente impegnati: uscite nella vita sociale, hobby e tanto divertimento. Al contempo, nel lavoro è il momento ideale per prendere l’iniziativa e concretizzare i progetti e le idee che avete a cuore. Studiate una strategia e poi andate avanti senza timore. Amore: in coppia, la vostra tendenza oggi sarà quella di tenere il broncio ma il partner vi tenderà una mano rassicurante e asseconderete il suo desiderio di riconciliarvi. Soli: sebbene attratti da una persona che vi corteggia, sarete cauti e alzerete delle barriere. Ma l’altro sembra abbia solo intenzione di conoscervi meglio. Rilassatevi.

Oroscopo 10 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 17 agosto, Marte in Vergine punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia: sarete un po’ irrequieti ma dirigere le energie in questo contesto sarà costruttivo e soddisfacente. Con le persone care, anche i conflitti possono essere produttivi, se servono a rinnovare le relazioni, ma è essenziale evitare discussioni inutili. Amore: in coppia, nella relazione ci sono alti e bassi e voi siete anche poco obbiettivi. Se volete mantenere l’armonia dovete fare qualche sforzo in più. Soli: una parte di voi prova a credere nell’amore, ma l’altra non ne è veramente convinta! Sembra che oggi siate totalmente incapaci di prendere una decisione. Optate per una serata in casa davanti alla tv.

Oroscopo 10 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Marte in Vergine nel vostro settore della comunicazione – fino al 27 agosto – sarete ultra motivati a stabili contatti, scrivere, esprimervi e imparare nuovi argomenti. Le conversazioni su idee e opinioni saranno più frequenti ma mentre parlate occhio all’impazienza: potreste avere la tendenza a usare le parole come armi. Amore: in coppia, se al mattino non sarete al top, le cose andranno meglio nel pomeriggio. Buttate il pizzico di malumore nel cassonetto, non dovete lamentarvi per delle sciocchezze. Pensate ad amare. Soli: se riuscirete a capire le aspettative degli altri anziché concentrarvi solo sui vostri desideri, avrete la possibilità di fare un incontro promettente.

Oroscopo 10 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte esce dal vostro segno e fino al 27 agosto sosta in Vergine nel vostro settore delle finanze: sarete inclini a spendere di più ma prima pensate alle bollette da pagare e alle questioni di denaro da risolvere. E probabile che sarete spinti a trovare il modo per guadagnare di più così da garantirvi sicurezza e comfort. Amore: in coppia, nella relazione c’è il ritorno della complicità e della tenerezza. Scambiate dolci parole, si moltiplicano i gesti di affetto. L’amore è presente. Soli: nella vostra vita amorosa, soffia un vento di cambiamento. Oggi potreste avere bellissimi incontri e uno sfocerà in una storia importante.

Oroscopo 10 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 27 agosto, Marte sosterà nel vostro segno: non vi concederete un minuto di riposo ma rischiate di innervosirvi per un nulla. Dovreste canalizzare questo surpluso di energie in uno sport o nell’esercizio fisico. In generale, vita personale o lavoro, sarete molto motivati e ce la metterete tutta per raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, capite al volo cos’è che desidera il partner a cui piace il vostro lato romantico. E con Marte nel vostro segno c’è il gran risveglio del desiderio che rafforza la complicità. Soli: voglia di lanciarvi nella conquista ma saranno anche tante persone a corteggiarvi. Ne incontrerete una con cui darete il via a una storia d’amore.

Oroscopo 1o luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte in Vergine per sei settimane sosterà alle spalle del vostro segno: sarete spinti a rimanere un po’ dietro le quinte e fare il punto della vostra situazione. Il transito è un’opportunità per portare a termine vecchi progetti, risolvere questioni in sospeso e trovare una soluzione ai problemi che si trascinano da tempo. Amore: in coppia, l’odierna Luna in Ariete può rendervi un po’ testardi o scatenare malumore. Sarà difficile mantenere un equilibrio e a mollare alcuni idee fisse. Eppure Venere chiede di creare un’atmosfera romantica. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri. Stasera rimanete in casa e comunicate il meno possibile…

Oroscopo 10 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Vergine si sposta nel vostro settore della vita sociale: fino al 27 agosto, impegnerete parecchie energie per stringere nuovi contatti, nuove amicizie anche online. Lavorare in team per raggiungere i vostri obbiettivi sarà positivo, il pianeta vi spiana la strada e non ci sono ostacoli, ma occhio a entrare in competizione con gli altri. Amore: in coppia, è la giornata ideale per rafforzare il legame o per fare un grande passo avanti in una relazione nata da poco. Soli: i pianeti oggi favoriscono gli affari di cuore per cui fate uno sforzo e uscite! Un incontro sarà molto romantico.

Oroscopo 10 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 27 agosto, Marte in Vergine sosta nel vostro settore della carriera: è il momento ideale per prendere l’iniziativa e concretizzare le vostre ambizioni, ottenere ottimi risultati o raggiungere un obbiettivo. Tuttavia con questo transito a volte potreste avere discussioni accese con il boss o un superiore perché non vorrete rispettare le regole. Amore: in coppia, oggi volete evadere dal quotidiano e uscita romantica vi permetterà di ritrovare la complicità. Al momento c’è poca intensità e dovete apportare delle modifiche. Soli: l’arrivo di una nuova persona nella vostra, vi turba, avete dei dubbi e l’altro/a vi rimprovera di fare un passo avanti e dieci indietro.

Oroscopo 10 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Marte in Vergine, fino al 27 agosto avrete voglia di uscire dalla solita routine e dunque non sarebbe una sorpresa se decideste di viaggiare verso posti che non conoscete, di lanciarvi in nuove esperienze e avventure più coinvolgenti e che ampliano i vostri orizzonti e che accendono il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, avete bisogno di reciproca libertà e rifletterete sulla vita a due. Sarete sorpresi dalla reazione del partner. Contento/a della vostra consapevolezza, trascorrerà la serata con i suoi amici. Soli: con l’odierna Luna in Ariete vi renderete conto che non è sempre necessario avere una relazione per vivere momenti di felicità. Anche gli amici e la famiglia sono fonte di affetto.

Oroscopo 10 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Vergine fino al 27 agosto sosta in un vostro settore delle finanze, degli affari. Se al riguardo dovete chiarire qualcosa, ad esempio in un contratto, o abbattere eventuali ostacoli oppure saldare un debito. nelle prossime settimane troverete sicuramente il modo per risolvere le situazioni e finalmente sentirvi liberi. Amore: in coppia, con l’odierna Luna in Ariete può essere una giornata romantica e piena di dolcezza. Non è detto che seguirete il suo consiglio ma è l’unico modo per garantirvi sintonia con il partner. Provateci. Soli: potere di seduzione al top ma in caso di appuntamento o incontro siate pazienti, tolleranti, parlate di argomenti banali. E’ meno pericoloso e più facile.

Oroscopo 10 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte in Vergine fino al 27 agosto sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Il transito rappresenta un’opportunità per chiarire alcune questioni importanti, lavorare in team o collaborare su idee e progetti. Non sono esclusi dei conflitti ma all’occorrenza dovrete ammettere anche la vostra parte di responsabilità. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di sicurezza e stabilità e farete parecchie domande al partner per capire se vi ama ancora. Evitate l’interrogatorio poiché vi ama più di sempre. Soli: prima di lanciarvi in una storia, vorrete la prova che le intenzioni dell’altro/a sono oneste e sincere. E avete ragione.