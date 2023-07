L’oroscopo del 13 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vi sarà difficile sopportare il comportamento fastidioso di una persona, soprattutto se avete chiesto più volte di evitarlo. Prima di esplodere pensate alle conseguenze di una litigata. Potrebbe essere più semplice e saggio accettare che l’altro è quello che è e forse non cambierà mai. La cosa migliore in questo caso è mettere le distanze. Amore: in coppia, avete fiducia nella vostra unione al 100%! Oggi cercate di realizzare qualche desiderio. Soli: smettete di rimuginare sui vostri difetti e complessi. Prima di amare un’altra persona dovete amare voi stessi, apprezzare le vostre qualità!

Oroscopo 13 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Gli impegni di lavoro potrebbero temporaneamente avere un impatto sulla vita privata.e creare un piccolo attrito con un familiare. L’altro sarà più incline a rimuginare anziché parlare apertamente. Non preoccupatevi, uscirà da questo stato d’animo e sarà più comprensivo. Spiegate la situazione e poi continuate con il vostro lavoro. Amore: in coppia, è una giornata in cui offrire tenerezza e dolcezza al partner, mostrare pienamente l’intensità dei vostri sentimenti. Soli: siate naturali, voi stessi, senza studiare strategie. Lasciate perdere i trucchetti per conquistare, oggi non funzionerebbero.

Oroscopo 13 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Senza una vera ragione, una persona oggi cercherà di provocare una lite. La razionalità non vi sarà d’aiuto dunque dite all’altro che vi dispiace che abbia questo stato d’animo ma che avete ben altro da fare che litigare. Se la persona continuerà a provocarvi inventate una questione “urgente” che vi tiri fuori dalla situazione. Amore: in coppia, ricordate una cosa fondamentale: un bel rapporto si costruisce in due! Smettete di pensare “io, io”! Oggi, rischiate di fare questo errore. Correggete il tiro! Soli: darete per scontato che gli altri cadano ai vostri piedi. Oserete, anche troppo! Ma qualcuno non cederà…

Oroscopo 13 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Riguardo a un progetto o un obbiettivo, probabilmente avete letto parecchio o fatto delle ricerche eppure l’esitazione potrebbe impedire di dare il via. I passaggi odierni rappresentano un invito a smettere di porvi delle domande e a entrare in azione. Imparerete di più andando avanti anziché continuare a cercare informazioni. Amore: in coppia, alcune decisioni da prendere iniziano a essere urgenti. Con il partner vi trovate di fronte a situazioni che dovrete risolvere. Soli: al consueto flirtare oggi preferirete un approccio intellettuale. E in effetti è un modo originale per conquistare.

Oroscopo 13 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Gemelli vi sentite più leggeri, ottimisti e vedrete il bicchiere mezzo pieno. Anche le amicizie potrebbero avere un ruolo non secondario sul vostro stato d’animo: online o con una telefonata vi metteranno di buonumore a suon di battute. Ma stasera staccate la spina e dedicate un po’ di attenzioni ai familiari. Amore: in coppia, alcuni i commenti del partner vi sembreranno ingiustificati, eppure avranno il pregio di rendervi consapevoli di certe cose. Soli: se di recente una persona vi ha deluso, andate oltre. La delusione non vi porterà da nessuna parte semmai a chiudervi a riccio.

Oroscopo 13 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Gemelli può accentuare il vostro bisogno di perfezione e al contempo il senso del dovere. Tuttavia la dissonanza con Marte e Saturno potrebbe scatenare agitazione, irritazione: cercate di mantenere la calma e di non essere troppo pessimisti e di non immaginare il peggio di qualsiasi situazione. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a comunicare con il partner e il silenzio regnerà sovrano. L’atmosfera rischia di essere abbastanza pesante. Soli: avete paura che le persone giochino con i vostri sentimenti e alzate un muro… Molti/e ve lo rimproverano.

Oroscopo 13 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per oggi evitate di prendere decisioni irreversibili poiché le emozioni sono altalenanti. Un minuto siete assolutamente sicuri di qualcosa e quello dopo siete pronti a lanciarvi in un’altra situazione. Concentratevi su ciò che potete controllare, ad esempio un lavoro urgente, e per un paio di giorni rimandate tutto il resto. Amore: in coppia, dire “se stiamo insieme è solo perché lo voglio” è una frase priva di logica. Meglio dire: stiamo ancora insieme, perché la nostra unione è comunque bella, con i suoi alti e bassi e l’amore è sempre presente. Soli: determinati ad affascinare anche solo per testare il vostro potere di seduzione. E in effetti fa sempre bene. Poi chissà, potrebbe scapparci una conquista interessante.

Oroscopo 13 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se arriva un invito nella vita sociale, accettate! Probabilmente in questo momento dovete risolvere delle questioni urgenti e partecipare sarà una boccata d’aria fresca, un’opportunità per rilassarvi in ottima compagnia. Con i passaggi odierni potreste concludere affari importanti o fare passi avanti nella carriera. Amore: in coppia, con il partner gli argomenti di conversazione sono tanti, avete intenzione di fare nuovi progetti. La giornata è all’insegna della complicità. Soli: una persona del passato che avete amato alla follia può riapparire nella vostra vita. Proverete emozioni forti: Tra di voi c’è sempre “quel non so che” a cui non sapete dare una spiegazione!

Oroscopo 13 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Evitate di entrare nel merito di una discussione tra due persone, dite no grazie al ruolo di pacieri. Non si tratta di scortesia. Lasciate che gli altri provino a risolvere il problema da soli. Avete tante cose di cui occuparvi e soprattutto nel lavoro potrebbe rappresentare una distrazione oltre che una gran perdita di tempo. Amore: in coppia, penserete di poter aggirare una situazione delicata a suon di belle parole. Ma attenzione, il partner non si lascerà ingannare. Cercherà le risposte in un altro modo. Soli: vi lancerete nella conquista mettendo da parte il cuore, i sentimenti. L’altro/a lo capirà e alzerà una barriera.

Oroscopo 13 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per dare il via a nuove abitudini per quanto riguarda il vostro benessere o per stabilire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Sono le piccole cose che fate regolarmente che portano risultati buoni o cattivi. Un leggero cambiamento vi farà sentire più felici e soddisfatti. Amore: in coppia, privilegiate il dialogo: puntate sulla solidità della relazione e sulla sincerità del vostro amore. Soli: cogliete le opportunità, accettate gli inviti. Gli incontri di questa giornata vi regalano bellissime emozioni. Non preoccupatevi, andrà tutto bene.

Oroscopo 13 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata positiva, che si tratti di lavoro o di affari oppure della vita privata proverete soddisfazione, sarete contenti di voi stessi oppure vi faranno bei complimenti che accentueranno l’autostima, cosa di cui tutti abbiamo bisogno. Tuttavia, nel pomeriggio, con la dissonanza Luna-Saturno occhio alla tentazione di fare acquisti. Amore: è un buon momento per dare il via a un dialogo, comunicare con leggerezza con il partner così da sdrammatizzare eventuali conflitti. Soli: di buonumore, più intraprendenti: negli affari di cuore vi permetterà di avere successo e conquistare.

Oroscopo 13 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni potreste guardare con occhio severo il lavoro che avete svolto in questi giorni. Bando alle paure o a non sentirvi all’altezza! Anziché reprimere questo stato d’animo, contattate un amico o un collega per un aiuto e un consiglio. Avere un parere da una persona di cui vi fidate farà arrivare chiarezza. Amore: in coppia, potreste essere insoddisfatti e ciò scatenare delle tensioni nella relazione. Anziché discutere perché non praticate insieme un’attività? Soli: gli astri vi offrono l’opportunità di moltiplicare gli incontri. Ed è alta la possibilità di stringere un forte legame con una persona che vedete per la prima volta.