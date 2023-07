L’oroscopo del 20 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui nel lavoro sarete molto impegnati ma ricordate che anche voi come ogni altro segno zodiacale, avete bisogno di relax, affetto e sostegno. Evitate dunque persone che vi accollano il loro stress e che vi fanno perdere tempo con i loro problemi. Cercate di proteggere i vostri confini così da portare a termine quanto dovete. Amore: in coppia, con la dolce metà siete motivati a intraprendere nuovi progetti di vita e le vostre iniziative vengono accolte con entusiasmo. Tutto sta andando per il meglio. Soli: l’amore è in programma, negli affari di cuore la giornata si preannuncia estremamente positiva. Accogliete le opportunità che si presentano, non cercate di controllare o trasformare le situazioni.

Oroscopo 20 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Anche se avete in mente di realizzare qualcosa, senza un aiuto, potreste avere difficoltà a dare il via. Ma le persone su cui di solito fate affidamento potrebbero essere riluttanti a farsi coinvolgere e tutto richiederà più tempo del previsto. Non preoccupatevi: fate quello che potete, quando potete e alla fine arriverete all’obbiettivo. Amore: in coppia, desiderate qualcosa di nuovo, un po’ di follia e con il partner penserete come arricchire la relazione. E a mancare non è certo l’immaginazione. Soli: riuscirete immediatamente a farvi notare e accenderete il desiderio di una persona in particolare. Nascerà una bella e solida storia d’amore.

Oroscopo 20 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui dovete essere realistici sulle vostre possibilità. Se avete messo gli occhi su un’opportunità, non la farete vostra immediatamente, anche se ciò non significa che non lo sarà. Ed è possibile che a rallentare la situazione potrebbero essere dei problemi familiari- Risolveteli ed è possibile che velocizzerete la situazione. Amore: in coppia, non è facile mantenere la calma, siete tesi e partite in quarta alla minima osservazione del partner. Rilassatevi! Soli: non è un giovedì favorevole agli incontri romantici e con lo stato d’animo che avete a un appuntamento preferirete una sessione di yoga. Sarà più rilassante.

Oroscopo 20 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se parlare in modo diretto non spingerà una persona a cambiare idea, provate a pensare fuori dagli schemi. La situazione che state affrontando potrebbe essere abbastanza seria ma cambiare se modificherete la vostra prospettiva. Un approccio creativo che consente più libertà d’azione potrebbe allentare le tensioni. Amore: in coppia, tra indecisioni e richieste, la dolce metà preferirà riderci sopra se non altro eviterà discussioni e altri fastidi. Volete la serenità? Fate del vostro meglio per dimostrarlo! Soli: vi lasciate andare alla dolcezza della vita. Il buon umore prende il sopravvento, accettate tutti gli inviti che arrivano ma dovrete scegliere. E’ impossibile essere in due posti contemporaneamente! Quanto è bello sentirsi desiderati!

Oroscopo 20 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Marte-Saturno nelle finanze potreste sentirvi sotto pressione. Esaminate la situazione e cercate di capire dov’è che potete migliorare. Avete speso troppo in acquisti forse inutili? Iniziate a risparmiare e tornerete a respirare. Qualunque sia il motivo della vostra frustrazione, passerà nel giro di pochi giorni. Amore: in coppia, con il partner è una giornata punteggiata da alti e bassi. Difficile trovare un terreno d’intesa. Avete bisogno di riorganizzare la vostra vita personale e familiare. La posta in gioco è alta. Soli: distaccatevi da alcune convinzioni limitanti. Evitate di confrontare la vostra situazione con quella degli amici. Liberate la mente e il cuore.

Oroscopo 20 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di una relazione di lavoro o della vita personale oggi potrebbero esserci delle tensioni, forse perché l’altro sarà molto testardo. Ma voi farete un respiro profondo e, almeno per oggi, non direte nulla. E in effetti è l’atteggiamento migliore poiché parlando la situazione potrebbe prendere una brutta piega. Amore: in coppia, la relazione procede come al solito, il che vi rassicura e al contempo vi inquieta. Temete infatti di impantanarvi nella routine. Osserverete il partner che invece non sembrerà preoccupato. Soli: potrebbe esserci un incontro ma per paura di perdere la testa rischiate di tirarvi indietro. Pensate prima di agire d’impulso, non c’è motivo di rimanere delusi.

Oroscopo 20 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avrete voglia di non affrontare una questione che richiede molto tempo ed è un autentico rompicapo. Ma evitare non sarà d’aiuto, anzi. Se non c’è nulla che potete dire o fare per ottenere un risultato, un approccio calmo sarà la cosa migliore. Nei prossimi giorni potreste ancora provare delle tensioni interiori, dunque fate leva sulla pazienza. Amore: in coppia, alcuni vostri sbalzi d’umore appesantiscono l’atmosfera, potrebbero persino scatenare discussioni o freddezza. Calma e cercate di essere più affettuosi. Soli: vi ponete troppe domande, siete impazienti ed esitate ad andare a un appuntamento con qualcuno che non conoscete. Ma l’istinto potrebbe essere contrario, dunque ascoltatelo e uscite.

Oroscopo 20 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non è la giornata ideale per organizzare un evento o una riunione poiché le cose potrebbero non andare come previsto, forse dovrete rimandare qualcosa a causa di circostanze impreviste. Eppure questo ritardo potrebbe essere un bene: la prossima volta ci sarà un’atmosfera migliore. Vale dunque la pena di aspettare! Amore: in coppia, mettete da parte quel po’ di permalosità totalmente fuori luogo e godetevi l’amore con il partner. Evitate di immaginare cose che esistono solo nella vostra mente. Soli: se avete un appuntamento vi riserverà una bella sorpresa oppure avrete conversazioni sincere che porteranno a una storia appagante per entrambi.

Oroscopo 20 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete il diritto di dire “no” alle continue richieste del boss o dei colleghi oppure di amici e familiari. La dissonanza Marte-Saturno rappresenta un invito a rallentare, a dedicare del tempo alla cura di voi stessi così da ricaricare le batterie, essere pronti a raggiungere i prossimi obbiettivi professionali e a dare il meglio! Amore: in coppia, splendide energie piene d’amore circolano nella relazione. Proverete una sensazione di benessere, il desiderio di godere al massimo la vita insieme al partner. Soli: sfruttate questo periodo per moltiplicare incontri e interazioni sociali. Avete il vento in poppa, i giochi di seduzione non hanno più segreti! Concentratevi sulla vita sentimentale, arriva l’amore!

Oroscopo 20 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste tornare su una vecchia conversazione di lavoro avuta a suo tempo con il boss, forse perché volete cambiare o assumere nuove responsabilità nel vostro accordo di lavoro. La chiacchierata andrà bene, nel verso da voi desiderato e una volta organizzati gli impegni vi sentirete più sicuri ad andare avanti. Amore: in coppia, i sentimenti sono forti, i pianeti accentuano il desiderio erotico. Con il partner vivrete momenti intensi che suggelleranno il vostro amore. Soli: l’atmosfera è conviviale, vi presenteranno l’amico di un amico e non vi aspettate che nasca l’amore, una forte passione. Dimenticherete le paure.

Oroscopo 20 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste essere irritati, sentirvi frustrati se rimanderanno qualcosa, soprattutto se vi hanno fatto una promessa. Cercate di rilassarvi e seguire la corrente: la dissonanza Marte-Saturno crea questa fase di blocco che inizierà ad allentarsi durante il fine settimana. Presto, dunque, riuscirete a raggiungere il vostro obbiettivo. Amore: in coppia, con il partner vi concentrate nuovamente s alcuni progetti che per mancanza di tempo avevate accantonato. La dolce metà nota l’energia e la passione che mettete nel far funzionare la relazione. Soli: negli affari di cuore soffia un vento di novità. Se non credete più nell’amore oggi un incontro vi farà pensare il contrario…

Oroscopo 20 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Marte-Saturno anziché andare d’accordo con qualcuno, potreste aver voglia di entrare in rotta di collisione, riterrete che la pensate in modo totalmente diverso e che non arriverete mai a capirvi. Non discutete e invece rilassatevi, lasciate perdere: entro pochi giorni le cose inizieranno a cambiare in meglio. Amore: in coppia, desiderate solo amore e dolcezza ma tra desideri e realtà, a volte è difficile trovare il giusto compromesso. Eliminate qualsiasi sensazione di preoccupazione. Vivete il momento, è davvero prezioso. Soli: avete le carte in regola per conquistare, dare il via a una storia dunque non buttatevi giù. Mantenete la fiducia e l’ottimismo, i vostri punti di forza sono indiscutibili.