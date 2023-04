L’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste voler prendere le distanze da una persona ma è meglio non decidere in fretta. Anche se provate emozioni forti riguardo a una situazione, in seguito potreste rendervi conto che questa persona è indispensabile per altri motivi. Anziché tornare sui vostri passi e fare pace, è una buona idea mantenere rapporti amichevoli. Amore: in coppia, spesso siete voi a prendere le decisioni ma il partner vorrebbe che le cose cambiassero. E oggi lo farete, alla fine vi piacerà! Soli: oscillate tra pensieri negativi e buon umore ma il sex appeal è presente! Avete voglia di stare in compagnia e non rifiutate nessuna possibilità di incontro poiché volete andare avanti.

Oroscopo 22 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Se siete entusiasti di idee o opportunità che si presentano, probabilmente la situazione vi ha portato a impegnarvi di più. La cosa migliore sarebbe quella di individuare le priorità e semplificare il vostro programma. Il tempo è una risorsa preziosa, dunque cercate di sfruttarlo bene. Avrete anche la più possibilità per rilassarvi. Amore: in coppia, troverete un terreno d’intesa su un disaccordo. Ridimensionando il vostro ego, andrete oltre. Soli: non avventuratevi in legami clandestini. I segreti finiscono sempre per essere rivelati e provocare molti danni a voi e ad altre persone.

Oroscopo 22 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete sicuri della direzione da imboccare e ciò vi dà sicurezza in voi stessi. Pur avendo parecchio da fare, non vedrete l’ora di affrontare qualsiasi sfida si presenti e dimostrare il vostro valore. I passaggi odierni vi spingono verso una strada che, sebbene non sia facile da percorrere, potrebbe portare a grandi soddisfazioni. Amore: in coppia, vedete la relazione con chiarezza, vi ponete le domande giuste. Sta a voi trovare le risposte giuste e prendere le decisioni giuste. Gli astri vi sostengono. Soli: se volete dare il via a una storia o mandare avanti un flirt, è essenziale esprimere i vostri sentimenti in modo più esplicito.

Oroscopo 22 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sentite che sono in arrivo grandi cambiamenti ma non li temete anzi, siete pronti ad accoglierli. Il desiderio di ottenere la riuscita vi rende determinati, costanti e vi spinge a prendere anche l’iniziativa! Ora che il Sole è in Toro, è tempo di entrare in contatto con persone che credono nelle vostre ambizioni e vi sostengono! Amore: in coppia, i passaggi vi permettono di mettere basi solide alla relazione. Il vostro piano d’attacco per sedurre il partner? L’inedito! Soli: pronti per iniziare un nuovo capitolo della vostra vita sentimentale. Uscite dalle storie del passato e siete determinati a proiettarvi nel futuro. Niente può fermarvi!

Oroscopo 22 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete belle energie, coraggio e per questo vi è facile cogliere al volo le opportunità in arrivo. Seguite l’istinto, oggi è particolarmente accentuato, e puntate a quella che vi sembra più interessante da portare avanti con determinazione in modo da ottenere il massimo da ciò che vi offrono. Amore: in coppia, bei momenti piacevoli insieme al partner, organizzate una serata romantica con tante piccole attenzioni, l’amore è sempre presente. Soli: molto esigenti, volete una storia che sia all’altezza delle vostre aspettative. Ma per trovarla dovete sapere cosa volete veramente.

Oroscopo 22 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni vi dotano di splendide energie e avete il desiderio di progredire, ottenere la riuscita. Potreste prendere una decisione, pensando che oggi tutto è possibile! Ma un amico potrebbe riportarvi velocemente con i piedi per terra. Solitamente siete cauti, pratici ma è un sabato in cui seguire un buon consiglio. Amore: in coppia, rifletterete su alcune iniziative mirate a ravvivare la relazione. Pensate anche al futuro e fate progetti in cui il partner occupa il primo posto! Soli: da qualche giorno la solitudine vi pesa. Dovreste studiare un piano d’azione per provocare degli incontri. E’ uscendo da casa che la situazione migliorerà!

Oroscopo 22 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui potreste concedervi dei momenti di divertimento, di distrazione ma il senso del dovere è accentuato e vi spingerà a dedicarvi al lavoro, in ufficio o in casa e sarete anche troppo perfezionisti. Di sicuro non vi girerete i pollici, anzi entrerete in azione anche se avreste bisogno di una pausa rilassante. Amore: in coppia, circola tenerezza, conversazioni complici si trasformano in momenti magici. E non mancheranno dolci sorprese ma è solo l’inizio… Soli: durante un’uscita una persona avrà più di un asso nella manica per farsi notare da voi. Non sarete indifferenti al suo gioco di seduzione: i vostri sguardi si incontreranno e non si lasceranno più.

Oroscopo 22 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete pronti a voltare pagina, a progredire ed eliminare qualsiasi zavorra che vi ha bloccato. In ogni caso, fate attenzione al comportamento invadente o poco educato di chi vi circonda: non dovete permettere a nessuno di parlarvi con aria di superiorità. Se vi sentite sminuiti o aggrediti verbalmente stabilite dei limiti precisi! Amore: in coppia, molto premurosi con la dolce metà, lo affascinate con la dolcezza e la sensibilità. Volete armonia nella relazione e non possiamo darvi torto… Soli: per conquistare, oggi non dovrete alzare un dito: saranno gli altri ad avvicinarvi e corteggiarvi. Aspettavate questo momento da tempo. Sfruttate il fascino a tutto campo!

Oroscopo 22 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il lavoro e persino le abitudini quotidiane oggi vi danno la sensazione di controllo, vi motivano e vi fanno concludere parecchio. Tuttavia una volta terminati i compiti principali, optate per un po’ di cura di voi stessi e concedetevi la possibilità di rilassarvi. Con Mercurio in moto retrogrado volete realizzare molto ma per ora dovete avere pazienza. Amore: in coppia, esitate a eliminare radicalmente ciò che non si addice più alla relazione. Trovate il coraggio per risolvere parlando con il partner: ne guadagnerete in serenità. Soli: è possibile un incontro, originale e intrigante. Dovete solo accettare gli inviti e non ostacolare il destino. Sarebbe un errore!

Oroscopo 22 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Un gesto di gentilezza nei confronti di una persona vi permetterà di rafforzare la relazione e diventare buoni amici. Scoprirete di avere più cose in comune di quanto pensate. C’è la possibilità che sarete spinti a collaborare a un’idea che potrebbe avere un grande impatto. Insieme lavorerete bene e i risultati saranno sorprendenti. Amore: in coppia, con il partner siete legati più che mai, vi coccolate a vicenda, più vi dedicate attenzioni e più vi amate. Soli: i passaggi astrali non parlano di grande amore ma potreste avere delle splendide conversazioni con una persona molto interessante.

Oroscopo 22 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in moto retrogrado vi rende più introversi del solito. Se può incidere sulla vita sociale è invece positivo per elaborare progetti o riflettere su alcune iniziative, studiare i dettagli. Avete la possibilità di sfruttare al meglio il tempo trascorso per conto vostro e nel giro di qualche settimana otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, è una giornata in cui affronterete con sincerità eventuali problemi presenti nella relazione. Troverete un terreno d’intesa e ripartirete su basi migliori. Soli: un’amicizia può trasformarsi in una relazione più intima. Sarà una storia per sempre? E’ molto probabile.

Oroscopo 22 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni non vorreste deludere nessuno. Eppure cercare di accontentare tutti può essere molto faticoso e potreste essere spinti a stabilire dei confini più sani, ovvero dire con fermezza dei “noi”. Non sarà facile: rifiutando di cedere alle richieste di una persona potrebbe scatenare delle piccole tragedie. Amore: in coppia, c’è complicità, il dialogo con la dolce metà è più autentico, nella relazione c’è un’evoluzione, insieme fate dei progetti. Soli: vi siete presi una cotta? I pianeti accentuano la vostra autostima e oggi non vi mancherà la sicurezza per dire alla persona che vi attrae cosa provate.