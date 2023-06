L’oroscopo del 26 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un lunedì in cui nel lavoro potreste avere più impegni del solito e concedervi delle brevi pause potrebbe farvi sentire meno irrequieti, sarà più facile concentrarvi su quanto dovete fare. Su un altro piano: una situazione potrebbe pesarvi parecchio ed è probabile che costi quel che costi, ve ne libererete quanto prima. Amore: in coppia, smettete di litigare, di provocare il partner per testare la profondità dei suoi sentimenti, Dedicatevi al vostro hobby preferito: è impegnativo e innocuo. Soli: capire che siete il segno dell’iniziativa, di conquista, vi restituirà lo slancio necessario per affascinare.

Oroscopo 26 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste essere un po’ ansiosi, avvertire una certa pressione e ciò spingervi a prendere una decisione avventata. Cercate di mantenere calma e il giusto distacco poiché questo atteggiamento vi consentirà di agire in modo più costruttivo. Evitate, per oggi, di prendere iniziative che potrebbero ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, la tranquillità e il calore sono latitanti. La vostra leggendaria pazienza è scomparsa e prevale la testardaggine prevale. È un po’ come se aveste smarrito le istruzioni per vivere bene in due. Soli: provate disillusione o vi sentite ignorati ma in ogni caso, optate per una serata a casa. Per oggi, accantonate l’amore.

Oroscopo 26 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Marte-Urano vi rende impazienti e avrete voglia di prendere delle scorciatoie ma tenete presente che invece di risparmiare tempo, in seguito ne paghereste il prezzo. Rilassatevi mentalmente ed esaminate i problemi irrisolti che vi hanno irritato poiché proprio questi potrebbero essere al centro dello stress odierno. Amore: in coppia, che si tratti di stanchezza, preoccupazioni legate al lavoro, il partner non sembrerà provare desiderio erotico. Le sue spiegazioni non saranno sufficienti a placare la vostra frustrazione o l’impazienza, Soli: riguardo alle persone che vi corteggiano, trovate sempre un difetto, oggi sarete estremamente esigenti, diciamo che chiedete l’impossibile.

Oroscopo 26 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Bilancia avete il desiderio di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. È tempo di agire per creare un programma che introduca maggiore tranquillità. Cos’è che vi farebbe sentire più stabili e sicuri? Domani Mercurio entrerà nel vostro segno e non avrete timore di parlare delle vostre esigenze. Amore: in coppia, i pianeti vi regalano splendidi momenti di sensualità. Oggi attribuite particolare importanza al benessere del partner. Tra di voi, i sentimenti sono sempre più forti. Soli: sorridete, mostrate gentilezza, sfoderate il fascino. Come potete pensare di incontrare qualcuno se siete scontrosi?

Oroscopo 26 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Con gli aspetti odierni potreste avvertire la necessità di incrementare le conversazioni con il boss e ciò comportare notevoli vantaggi. Parlare apertamente di qualcosa che avete in mente da tempo oltre che essere liberatorio vi farà ottenere dei cambiamenti radicali e positivi nella posizione professionale. Amore: in coppia, nulla è mai perfetto, ne siete pienamente consapevoli, ma sapete che l’intensità delle emozioni che condividete a casa con il partner non la troverete in nessun altro ambito. Questa ricchezza è vostra e non rinuncereste per niente al mondo. Soli: una nuova storia arriva senza che siate preparati. Aspettatevi una dolce dichiarazione. Ascoltate ciò che dirà l’altro/a senza dubitare, nemmeno per un secondo.

Oroscopo 26 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Meno riservati, lavoro o vita privata oggi avrete voglia di rivendicare il vostro diritto ad agire liberamente, senza vincoli di sorta, abbattere alcune regole che ritenete obsolete. In ogni caso, se non volete entrare in rotta di collisione con chi vi circonda, cercate di agire in modo diplomatico. Non mettete a repentaglio le relazioni. Amore: in coppia, è probabile che vogliate organizzare qualcosa di romantico: una gita a due o una vacanza all’estero ma potreste anche pensare a dei lavori per ristrutturare la casa. Soli: se su internet vi scambiate messaggi regolari con una persona che vive lontano da voi, è possibile che per conoscervi meglio pianificherete un incontro a metà strada.

Oroscopo 26 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino a mercoledì la Luna sosta nel vostro segno il che annuncia potreste essere molto stimolati da un progetto e avere intenzione di concretizzarlo quanto prima. E con la congiunzione Sole-Mercurio in Cancro nel vostro settore della carriera, delle ambizioni è possibile che ci sia un avvenimento che accenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, l’ascolto è essenziale. Sembra che recentemente l’abbiate capito e in questo senso andate incontro al partner. Potete riprendere a sviluppare dei progetti a due. Soli: se ultimamente non avete avuto la voglia o il tempo di incontrare nuove persone, oggi deciderete di mettere il turbo e andrete alla ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 26 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati e la cosa inizialmente agitarvi. Mantenete la calma poiché potrebbero rivelarsi positivi! Tanto più che Mercurio domani entra in Cancro e nella professione sarete accompagnati dalla fortuna: potreste avere una risposta positiva a una richiesta o trovare un nuovo impiego. Amore: in coppia, è una giornata scandita da tenerezza e complicità. I sentimenti verso il partner sono più forti che mai. Gesti e parole testimoniano tutto il vostro amore. Soli: negli affari di cuore i pianeti sono generosi e voi siete pronti a far entrare l’amore nella vostra vita. E’ in programma una splendida storia.

Oroscopo 26 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì in cui potrebbe esserci qualche intoppo in un progetto personale o di lavoro in cui avete riposto le vostre speranze ma non dovete scoraggiarvi né pensare che dovrete rinunciare. E’ questione di una giornata, poi andrete avanti alla grande. Per cui oggi la cosa migliore è concentrarvi e capire se potete fare qualche modifica. Amore: in coppia, il dialogo è favorito, con il partner affrontate argomenti spinosi per chiarire le zone d’ombra. Vi sentirete liberati da un peso. Soli: la persona che vi attrae vi sorprenderà per il suo comportamento o per le parole che vi dirà. Sta a voi ricambiare. Di sicuro in programma c’è una bella serata.

Oroscopo 26 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un lunedì in cui potreste valutare i pro e i contro di un acquisto. Se deciderete di lanciarvi sarete soddisfatti ma al contempo sentirvi in colpa. La cosa migliore è rimandare di qualche giorno poiché avrete le idee chiare su come muovervi. La voglia di concedervi questa spesa potrebbe essere forte ma con la forza di volontà potrete batterla. Amore: in coppia, se non avete gli stessi sogni del partner, non è un fatto drammatico. La complicità e i sentimenti che vi uniscono sono sufficienti. Sviluppate insieme nuovi progetti, inventate e divertitevi. Soli: dal momento che il periodo è favorevole a nuovi incontri, perché non andare verso qualcosa di inedito? Non ve ne pentirete.

Oroscopo 26 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata emotivamente forte, la dissonanza Marte-Urano è particolarmente impegnativa per quanto riguarda la casa, la famiglia e di fronte a eventi inattesi o discussioni con i familiari, l’atteggiamento migliore è mantenere la calma. Anche perché qualsiasi cosa accada, siete in grado di risolvere in modo brillante. Amore: in coppia, la vostra tenerezza, gli abbracci, la vostra presenza, i complimenti e il romanticismo, rassicureranno il partner. E’ la felicità con la F maiuscola! Soli: potete conquistare chi volete ma affascinerete di più con qualche sguardo intrigante anziché con conversazioni senza fine.

Oroscopo 26 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potete andare incontro alla mancanza di tolleranza di una persona oppure ribellarvi. Con la dissonanza Marte-Urano potreste scoprire che andrete d’accordo solo se la accetterete così com’è. Se ciò non è possibile, allora per qualche giorno potrebbe essere bene mantenere le distanze, finché le cose non si sistemeranno. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, con il partner siete entrambi appagati, la situazione evolve in modo positivo. Mercurio vi invita a parlare di nuovi progetti. Soli: oggi cercherete di trovare l’anima gemella sui social network, il vostro profilo avrà un incredibile successo. E’ inutile aggiungere che farete una conquista.