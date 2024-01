L’oroscopo del 30 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Bilancia e tre pianeti in Capricorno, anche se nel lavoro potreste avere più impegni del solito, evitate di mettervi sotto pressione e concedetevi delle brevi pause: vi sentirete meno irrequieti, sarà più facile concentrarvi su quanto dovete fare. Su un altro piano: una situazione potrebbe pesarvi parecchio ed è probabile che costi quel che costi, riuscirete a liberarvene quanto prima. Amore: in coppia, smettete di litigare, di provocare il partner per testare la profondità dei suoi sentimenti, Dedicatevi al vostro hobby preferito: è impegnativo e innocuo. Soli: capire che siete il segno dell’iniziativa, della conquista, vi restituirà lo slancio necessario per affascinare.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un martedì in cui potreste essere un po’ agitati, avvertire il forte bisogno di mettere ordine intorno a voi, una certa pressione e ciò spingere a prendere una decisione impulsiva. Cercate di mantenere calma e il giusto distacco poiché questo atteggiamento vi consentirà di agire in modo più costruttivo. Evitate, per oggi, di prendere iniziative che potrebbero ritorcersi contro di voi e date la priorità al vostro benessere. Amore: in coppia, la tranquillità e il calore sono latitanti. La vostra leggendaria pazienza è scomparsa e prevale la testardaggine. È un po’ come se aveste smarrito le istruzioni per vivere bene in due. Soli: provate disillusione o vi sentite ignorati ma in ogni caso, optate per una serata a casa. Per oggi, accantonate l’amore.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Bilancia accentua la vostra creatività e vi permette, seppure temporaneamente, di lasciare alle spalle i problemi creati dai pianeti in Capricorno. E distrarre l’attenzione vi farà un gran bene. Oggi e domani sono ideali per chiedere e ottenere il sostegno degli altri così da raggiungere i vostri obbiettivi. Familiari e amici sono dalla vostra parte e, non ultimo, le questioni finanziarie potrebbero migliorare. Amore: in coppia, che si tratti di stanchezza, preoccupazioni legate al lavoro, il partner non sembrerà provare desiderio erotico. Le sue spiegazioni non saranno sufficienti a placare la vostra frustrazione o l’impazienza, Soli: riguardo alle persone che vi corteggiano, trovate sempre un difetto, oggi sarete estremamente esigenti, diciamo che chiederete l’impossibile.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Bilancia, le emozioni sono altalenanti, passate dall’allegria alla malinconia in un nanosecondo ma evitate di reprimere ciò che provate. Al contempo anziché soddisfare le esigenze di chi vi circonda, mettete voi al primo posto, concedetevi delle pause per ritrovare la chiarezza. Avete il desiderio di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata? E’ tempo di agire e creare un programma che introduca maggiore tranquillità. Amore: in coppia, i pianeti vi regalano splendidi momenti di sensualità. Oggi attribuite particolare importanza al benessere del partner. Tra di voi, i sentimenti sono sempre più forti. Soli: sorridete, mostrate gentilezza, sfoderate il fascino. Come potete pensare di incontrare qualcuno se siete scontrosi?

Oroscopo 30 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

L’atmosfera è positiva, gioiosa, i rapporti con chi vi circonda saranno all’insegna della leggerezza, qualsiasi spostamento andrà a buon fine. Con la Luna in Bilancia in buon aspetto a Plutone, potreste avvertire la necessità di dare il via ad alcune conversazioni con il boss e ciò comporterà notevoli vantaggi. Otterrete, ad esempio, dei cambiamenti radicali e positivi riguardanti la vostra posizione professionale. Amore: in coppia, nulla è mai perfetto, ne siete pienamente consapevoli, ma sapete che l’intensità delle emozioni che condividete a casa con il partner non la troverete in nessun altro ambito. Questa ricchezza è vostra e non rinuncereste per niente al mondo. Soli: una nuova storia arriva senza che siate preparati. Aspettatevi una dolce dichiarazione. Ascoltate ciò che dirà l’altro/a senza dubitare, nemmeno per un secondo.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Bilancia rappresenta un invito a pensare prima di tutto a voi, essere un po’ egoisti – senza provare sensi di colpa – e concedervi un regalino oppure qualcosa che vi faccia provare un senso di benessere, ad esempio un vestito o un accessorio che desiderate da tempo. In generale, prendete le cose con calma, non dovete e non potete essere sempre produttivi, presenti su tutti i fronti e attivi al massimo! Amore: in coppia, è probabile che vogliate organizzare qualcosa di romantico: una gita a due o una vacanza all’estero ma potreste anche pensare a dei lavori per ristrutturare la casa. Soli: se via internet scambiate messaggi regolari con una persona che vive lontano da voi, è possibile che per conoscervi meglio pianificherete un incontro a metà strada.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Come sempre, quando la Luna sosta nel vostro segno siete più emotivi del solito e visto che è in buon aspetto con Plutone, potreste essere molto stimolati da un progetto e avere intenzione di concretizzarlo quanto prima. In ogni caso, anche se la voglia di farlo progredire è altissima, tenete presente che fare pressione su alcune persone, non è il modo migliore per renderlo interessante: muovetevi con diplomazia. Amore: in coppia, l’ascolto è essenziale. Sembra che recentemente l’abbiate capito e in questo senso andate incontro al partner. Potete riprendere a sviluppare dei progetti a due. Soli: se ultimamente non avete avuto la voglia o il tempo di incontrare nuove persone, oggi deciderete di mettere il turbo e andrete alla ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: le energie non sono al top per cui concentrate l’attenzione sulle priorità e rimandate tutto il resto. E’ una giornata in cui non avrete molta voglia di interagire, per cui rimanere dietro le quinte, rallentare il ritmo e concedervi delle pause di inattività – infischiandovene di ciò che pensano gli altri – vi permetterà di ricaricare al meglio le batterie. Amore: in coppia, è una giornata scandita da tenerezza e complicità. I sentimenti verso il partner sono più forti che mai. Gesti e parole testimoniano tutto il vostro amore. Soli: negli affari di cuore i pianeti sono generosi e voi siete pronti a far entrare l’amore nella vostra vita. E’ in programma una splendida storia.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Bilancia accentua il vostro ottimismo ma, al contempo, anche la sincerità e la schiettezza. Per oggi evitate di parlare in modo eccessivamente diretto poiché rischiate di offendere qualcuno. Al contempo, se c’è intoppo in un progetto personale o di lavoro non dovete scoraggiarvi né pensare di rinunciare.. Andrete avanti alla grande. Per cui cercate soltanto di fare qualche eventuale modifica. Amore: in coppia, il dialogo è favorito, con il partner affrontate argomenti spinosi per chiarire le zone d’ombra. Vi sentirete liberati da un peso. Soli: la persona che vi attrae vi sorprenderà per il suo comportamento o per le parole che vi dirà. Sta a voi ricambiare. Di sicuro in programma c’è una bella serata.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui valuterete attentamente i pro e i contro di un acquisto, probabilmente importante. Se vi lancerete proverete soddisfazione ma, al contempo, potreste sentirvi in colpa. La cosa migliore è rimandare di un giorno o due: a quel punto avrete le idee chiare e saprete come muovervi. La voglia di concedervi questa spesa potrebbe essere forte ma con la forza di volontà riuscirete a superarla. Amore: in coppia, se non avete gli stessi sogni del partner, non è un fatto drammatico. La complicità e i sentimenti che vi uniscono sono sufficienti. Sviluppate insieme nuovi progetti, inventate e divertitevi. Soli: dal momento che il periodo è favorevole a nuovi incontri, perché non andare verso qualcosa di inedito? Non ve ne pentirete.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se ne avete la possibilità, oggi cercate di allontanarvi dalla routine: la Luna in Bilancia annuncia che avete bisogno di novità, non del solito quotidiano. Avrete tutto il tempo, nei prossimi giorni, di occuparti di quelle situazioni che vi fanno sentire in trappola. Evitate inoltre, riguardo un progetto o un obbiettivo, di ascoltare le opinioni di chi vi circonda poiché potrebbero spegnere il vostro entusiasmo. Fate di testa vostra. Amore: in coppia, la vostra tenerezza, gli abbracci, la vostra presenza, i complimenti e il romanticismo, rassicurano il partner. E’ la felicità con la F maiuscola! Soli: potete conquistare chi volete ma affascinerete di più con qualche sguardo intrigante anziché con conversazioni senza fine.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Bilancia siete spugne che assorbono le vibrazioni di chi vi circonda. State dunque alla larga dai pessimisti e circondatevi di persone positive che vi offrono il loro sostegno e sono in grado di tirare su il morale! Evitate inoltre, conversazioni riguardanti il denaro poiché potrebbero prendere una brutta piega, ciascuno sarà determinato a mantenere il proprio punto di vista. Per oggi e domani, mantenete le distanze tanto più che le cose si sistemeranno. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, con il partner siete entrambi appagati, la situazione evolve in modo positivo. Mercurio vi invita a parlare di nuovi progetti. Soli: oggi cercherete di trovare l’anima gemella sui social network, il vostro profilo avrà un incredibile successo. E’ inutile aggiungere che farete una conquista.