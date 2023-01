L’oroscopo del 30 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 30 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni indicano che avrete conversazioni entusiasmanti, positive e utili. Più entrerete in contatto con gli altri, condividerete le idee e tanto più i prossimi giorni saranno produttivi. Soprattutto in serata la vita sociale sarà piacevolmente animata: è il momento perfetto per un incontro improvvisato con la cerchia di colleghi, amici e familiari. Amore: in coppia, è la fine delle piccole difficoltà, sulla relazione soffia una ventata di freschezza, riprendete i vostri progetti da dove li avevate lasciati. Soli: per non avere delusioni preferite prendere le distanze da una persona che vi attrae. Ma presto vi renderete conto che la cotta è reciproca e che andrà tutto bene.

Oroscopo 30 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Gemelli è una giornata in cui volete sfruttare al massimo qualsiasi offerta o opportunità relativa al lavoro o alla carriera, così da aumentare le entrate. I transiti odierni vi spingono a entrare in azione, a prendere delle iniziative per migliorare la vostra vita, in particolare se desiderate più sicurezza, comfort e stabilità. Amore: in coppia, piccole quanto inutili tensioni non devono bloccare la comunicazione, ma al contrario rappresentare l’opportunità per una spiegazione reciproca. Soli: fantasticate su una persona pensando sia l’anima gemella. E’ una fuga dalla realtà che vi impedisce di incontrare qualcuno che sarebbe presente e disponibile.

Oroscopo 30 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno vi rende più sensibili del solito, potreste avere la sensazione che qualcuno vi stia ostacolando, soprattutto se avete notato che un collega prova gelosia nei vostri confronti. Ignoratelo e concentratevi sul lavoro, su ciò che vi appassiona. Migliorerete sicuramente nella professione e nelle finanze! Amore: in coppia, in apparenza nella relazione non ci sono tensioni ma in realtà è solo perché terrete sotto controllo il nervosismo e non direte al partner ciò che pensate. Soli: l’appuntamento che stavate aspettando verrà rimandato. Non prendetevela troppo, la prossima volta andrà bene e dimenticherete questa battuta d’arresto.

Oroscopo 30 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli vi rende molto battaglieri ma se volete andare d’accordo con una persona, sarà indispensabile fare qualche concessione.. È l’unico atteggiamento che farà tornare la pace tra voi e, ad esempio, un familiare con cui non avete un buon rapporto. E non sarà una prova di debolezza ma di saggezza. Amore: in coppia, organizzate un’uscita insieme agli amici, con il partner concedetevi una serata simpatica! Soli: nella cerchia delle amicizie, potrebbe entrare una persona nuova. Non è escluso nascerà una storia d’amore…

Oroscopo 30 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Marte in Gemelli, sarete richiestissimi! Aspettatevi di ricevere una gran quantità di e-mail e messaggi. Anche se è il momento perfetto per pianificare, organizzare oggi potreste voler voglia di ampliare la cerchia dei contatti: in qualsiasi conversazione, di lavoro o personale, siate schietti, socievoli e spiritosi. Amore: in coppia, Soli: un incontro d’amore potrebbe nascere ovunque, spuntare dal nulla: alla fermata dell’autobus o al centro commerciale. Anche se questa persona vi sembrerà un po’ troppo grintosa o eccentrica, lanciatevi!

Oroscopo 30 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Marte in Gemelli avete splendide energie, siete motivati, entusiasti, competitivi ed entrerete in azione per raggiungere un obbiettivo o, più in generale, sarete molto concentrati sul vostro lavoro. Tra qualche giorno potrete rilassarvi con gli amici e i familiari ma per il momento la professione ha la priorità. Amore: in coppia, in caso di discussione vi allontanerete in silenzio. Non vorrete impantanarvi in spiegazioni infinite e arrivare a uno scontro. Soli: un incontro inaspettato vi permetterà di chiudere con il passato. Potrebbe trattarsi solo di un flirt ma sarà positivo. Vi spingerà a guardare al futuro senza voltarvi indietro.

Oroscopo 30 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli accende la vostra voglia di avventura, di partire. Con gli amici potreste prendere in considerazione l’idea di un viaggio in un posto lontano, esotico. Fate qualche ricerca e scoprite quali sono realmente le vostre opzioni così da capire se è troppo costoso. In questo caso, non dovete rinunciare ma cambiare la vostra mèta. Amore: in coppia, è tempo di trasformare le parole in azione. Smettete di modificare i progetti e mettetevi al lavoro insieme alla dolce metà. Soli: accettate gli inviti e uscite! C’è vita al di fuori dei programmi TV e i social! Sarà più facile trovare l’amore.

Oroscopo 30 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Marte in Gemelli, potreste essere determinati a chiudere quei legami che secondo voi sono negativi oppure non hanno più ragione di essere presenti nella vostra vita. In ogni caso prima di prendere impulsivamente una decisione definitiva riflettete con attenzione. Rischiate di commettere un errore. Amore: in coppia, siete entrambi dell’umore giusto per introdurre nella relazione un po’ di miele, peperoncino, qualche gioco erotico diverso… Soli: giornata eccellente per incontrare una persona differente da quelle frequentate in precedenza. Questa nuova storia potrebbe cambiare la vostra vita!

Oroscopo 30 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Marte in Gemelli, cercate di introdurre il più possibile l’armonia e l’equilibrio nelle relazioni. Con le persone care, rischiate infatti di creare problemi, scatenare delle discussioni. La cosa migliore è tenere sotto controllo le emozioni. In serata vi farà bene un’uscita divertente con gli amici cari. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà un po’ troppo puntiglioso ma a volte, prima di credere in una promessa è necessario mettere i puntini sulle i. Soli: una persona un po’ troppo eccentrica per i vostri gusti catturerà comunque il vostro interesse. Se l’intuito vi dice che potete fidarvi, seguitelo: potrebbe nascere una bella storia.

Oroscopo 30 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro è una giornata impegnativa ma con la congiunzione Luna-Marte in Gemelli che vi spinge all’azione, a volerlo sarete voi. E’ un lunedì in cui siete pronti a farvi carico di parecchi impegni, a dire sì a tutto ciò che vi chiederanno. Tuttavia, dovete essere consapevoli che rischiate di fare il passo più lungo della gamba. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per pianificare con il partner un bel viaggio da fare nei prossimi mesi. Evitate i soliti posti, puntate a qualcosa di unico! Soli: avrete l’opportunità di dare il via una nuova avventura d’amore! Uscite e incontrerete una persona affascinante.

Oroscopo 30 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli vi rende motivati, siete pronti ad andare avanti sui progetti e le idee così da concretizzarli con successo! E c’è da dire che riuscirete a fare ciò che avete in mente. E’ una giornata in cui gli amici apprezzano più del solito la vostra compagnia: accoglieteli con gioia, mostrate il vostro affetto. Amore: in coppia, siete felici, pronti per una seconda luna di miele! Il vostro è un amore per sempre e l’eros è al top. Cosa chiedere di più? Soli: dopo un periodo un po’ complesso, negli affari di cuore torna la fortuna. Una storia potrebbe iniziare con il piede giusto. Preparatevi ad amare di nuovo!

Oroscopo 30 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere il desiderio improvviso di rendere più confortevole la casa e pianificare una ristrutturazione, cambiare arredamento o semplicemente fare una pulizia approfondita, oggi prenderete il toro per le corna e sarete concentrati solo questo. Ma non dovrete fare tutto da soli: parlatene anche con i familiari. Amore: in coppia, il partner finalmente condividerà la vostra opinione su una questione e andrete avanti. Realizzerete nuovi progetti di vita a due. Soli: con una persona scoprirete di avere molto più in comune di quanto inizialmente previsto! Non è detto che nasca una storia d’amore ma sicuramente avrete trovato un nuovo, fantastico amico!