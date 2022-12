L’oroscopo del 4 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica all’insegna del dolce far niente, concedetevi il permesso di non pensare alle responsabilità e godere dei bei momenti che offre la vita. Una giornata in cui dovete cogliere tutte le occasioni per rilassarvi! Su un altro piano: con la dissonanza Venere-Nettuno non è una buona giornata per tentare la fortuna al gioco. Amore: in coppia, la complicità è al top, avete intenzione di migliorare la relazione e lo farete con tanto amore. Soli: siete al centro dell’attenzione ma la dissonanza Venere-Nettuno oggi potrebbe giocare qualche scherzetto. Evitate di idealizzare una persona.

Oroscopo 4 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste chiedervi se state inviando i segnali giusti, specialmente ai contatti sui social media. Con la dissonanza Venere-Nettuno non è il momento di mettere in dubbio i vostri valori ma difendere ciò in cui credete! Condividendo chiaramente le vostre convinzioni e opinioni, anche gli altri faranno lo stesso. Il che è più sano che non dire nulla per paura di sbagliare. Amore: in coppia, un buon equilibrio vi permetterà di confidarvi con il partner. Date libero sfogo ai vostri pensieri a patto di non turbare la dolce metà. Soli: La vostra tecnica di conquista sembrerà quasi un questionario. L’altro/a dovrà rispondere sì o no, e se possibile senza esitare o pensare troppo…

Oroscopo 4 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se, lavoro o vita personale, volete dare un’immagine positiva a chi vi circonda, la dissonanza Venere-Nettuno rischiate di essere camaleontici. Questo aspetto vi permetterà di adattare la vostra personalità con quella della persona che avete di fronte. Tuttavia anziché dannarvi per fare una buona impressione, la cosa migliore è essere voi stessi. Amore: in coppia, circola poca serenità, avete difficoltà a esprimere le emozioni o le aspettative. Ma siete o no, maestri della comunicazione? Soli: prendete le distanze da situazioni ambigue, sfuggenti, che alla fine si rivelano solo delle illusioni.

Oroscopo 4 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui riflettere sulle vostre ambizioni: anche se non è oggi che dovete prendere iniziative importanti, esaminare i vostri obbiettivi sarà d’aiuto ad alleviare lo stress e al contempo sentire che avete il controllo della situazione. Stare in compagnia di amici e familiari, mostrare il sostegno reciproco vi farà un gran bene. Amore: in coppia, l’approccio sorridente del partner vi permetterà di affrontare alcune questioni spinose. Soli: in programma c’è un incontro con una persona affascinante: vi intrigherà e trascorrerete momenti particolarmente romantici.

Oroscopo 4 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni accentuano il desiderio di entrare in nuove cerchie, gruppi poiché ciò vi darà l’opportunità di stringere nuove amicizie. Al contempo con la dissonanza Venere-Nettuno potreste sentire che una relazione di lavoro o personale nata di recente non è del tutto sincera. Capterete qualcosa che vi spingerà a prendere le distanze. Amore: in coppia, il partner potrebbe provocarvi ma prenderete i commenti con umorismo, soprattutto perché sapete anche voi toccare i punti deboli… Soli: nell’aria c’è qualcosa di nuovo. Un contatto sembrerà promettente, i messaggi successivi rafforzeranno il vostro desiderio d’amore. Ma dovrete saperne di più…

Oroscopo 4 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Forse non vi sentite al top, dunque prendetevela comoda. La dissonanza Venere-Nettuno indica che non è il momento migliore per gestire quelle situazioni in cui è indispensabile avere sicurezza in se stessi. Circola confusione e vi sarebbe difficile sapere cosa fare. Tra qualche giorno tutte le questioni saranno chiarissime. Per oggi, rilassatevi. Amore: in coppia, in caso di litigio, occhio a ciò che direte e farete. Raramente vi arrabbiate ma quando accade siete un tornado. Salvo poi pentirvi di come vi siete comportati. Soli: per oggi, evitate di lanciarvi nella conquista. Non avete lo stato d’animo giusto.

Oroscopo 4 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potrebbero esserci dei problemi nella comunicazione: con la dissonanza Venere-Nettuno dovete affrontare qualsiasi conversazione con tatto. Ma è un aspetto poco negativo, per cui grazie al senso dell’umorismo, una battuta, una risata e comprensione avrete la possibilità di chiarire qualsiasi situazione, anche complicata. Amore: in coppia, mancate di lucidità per cui evitate di immaginare storie senza capo né coda! La fantasia gioca brutti scherzi. Soli: la tendenza è quella di sperare in una storia che avete idealizzato troppo. Tornate sulla Terra, rimettetevi in carreggiata.

Oroscopo 4 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o vita personale, occhi aperti! Con la dissonanza Venere-Nettuno le persone potrebbero essere diverse da come sembrano in apparenza. La vostra percezione potrebbe essere distorta e penserete che siano affidabili. Il buon aspetto Luna-Plutone annuncia che non dovete ignorare il vostro sesto senso poiché vi eviterà una delusione. Amore: in coppia, giornata non facile: i vostri desideri e le esigenze saranno irrealistici ma penserete che il partner non voglia appagarli… Capricci? Soli: nella ricerca dell’anima gemella oggi mancate di senso della realtà e rischiate di perdere qualche bella possibilità di incontrare l’amore.

Oroscopo 4 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste avere la sensazione che un amico o un familiare vi stia prendendo in giro e non sapere come reagire. Potreste ignorarlo e andare oltre ma in questo modo la situazione potrebbe complicarsi. Andare dritti al punto vi permetterà di mettere in un angolo la persona che dovrà ammettere la verità. A quel punto potrete godervi la giornata. Amore: in coppia, circola confusione, con il partner c’è poca comprensione. Evitate discussioni o decisioni avventate nonché dire cose di cui in seguito pentirvi. Soli: è una domenica in cui non sapete bene cosa volete! State un po’ per conto vostro o uscite con gli amici.

Oroscopo 4 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica in cui fare ciò che più vi piace, meglio ancora se uscirete dal guscio e vi divertirete! E’ un momento importante, in cui aprirvi al mondo e mostrare il lato più disponibile e aperto della vostra personalità. Se un problema vi pesa, parlatene apertamente con un amico di cui vi fidate, senza sentirvi a disagio. Proverete un senso di sollievo. Amore: in coppia, il partner si inalbera per un sì o per un no e non saprete come placarlo. Prenotate una spa per due… Soli: alla ricerca di una relazione stabile e sincera, avete tanto da dare e vi sentite frustrati. Ma vi siete guardati intorno? L’amore non è lontano.

Oroscopo 4 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste riflettere su alcune questioni e arrovellarvi per trovare una soluzione. Ma con la dissonanza Venere-Nettuno le idee sono confuse e la cosa migliore, per oggi, è quella di non pensare a ciò che vi preoccupa. Rilassatevi, distraetevi, impegnate le energie in qualcosa che sollecita il vostro interesse. Presto risolverete! Amore: in coppia, non è la giornata adatta per affrontare con il partner questioni importanti. Non avete la consueta lucidità. Soli: solitamente pragmatici, oggi non sapete bene cosa volete, i desideri sono parecchio confusi. Trovare l’amore non è facile.

Oroscopo 4 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Venere-Nettuno vi rende ipersensibili e vi è difficile arginare persone invadenti. Non dovete – e non potete – accontentare tutti! Prendete in considerazione le vostre emozioni, sono le sole che contano davvero. Se inoltre, non sapete come affrontare determinati problemi anziché scervellarvi fate una lunga passeggiata e la soluzione arriverà. Amore: in coppia, siete testardi, mantenete ostinati le vostre posizioni. Il principale punto di contesa? Le finanze! Ma siete consapevoli che dovete trovare rapidamente un terreno comune. Soli: per ri-conquistare una persona a cui pensate, oggi dovrete darvi da fare. Probabilmente avete superato qualche limite…