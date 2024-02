L’oroscopo del 4 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario accende il vostro ottimismo, siete positivi, avete belle energie e uscire con gli amici o praticare un po’ di esercizio fisico vi farà un gran bene. Anche se per voi è una giornata lavorativa, nella pausa pranzo fate una passeggiata all’aria aperta (meteo permettendo). E’ una domenica, se ne avete la possibilità, in cui ampliare i vostri orizzonti, ad esempio frequentando un corso online oppure andare alla scoperta di un posto che non conoscete. Amore: in coppia, non prenderete decisioni affrettate e ciò è interessante per considerare il futuro con il partner e costruire qualcosa di solido. Soli: probabilmente deciderete di cambiare obbiettivo e puntare su persone più affidabili.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Sagittario è in dissonanza con Saturno e l’aspetto creare dei problemi nella vita sociale: in una discussione vi chiederanno di prendere una posizione, decidere da che parte schierarvi oppure si scateneranno delle lotte di potere. E’ importante dunque stabilire dei limiti con persone e situazioni in cui vi sentite a disagio. Al contempo, con questo transito dovreste trovare dei modi per semplificare la vostra vita, eventualmente delegando alcune responsabilità. Amore: in coppia, se avete bisogno di rassicurazioni otterrete dei segnali dal partner che vi ama ancora tanto. La felicità è vostra! Soli: se vi attrae una persona fate il primo passo. La fortuna è dalla vostra parte, tutto è possibile.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Lavoro o vita personale, desiderate distinguervi dalla massa, i passaggi attuali potrebbero spingervi a migliorare la presenza sui social media e a entrare in contatto con nuove persone, anche a livello professionale. Eppure una parte di voi forse teme cosa accadrebbe se il vostro lavoro o le vostre idee fossero apprezzati e a quel punto essere costretti a uscire dalla zona di comfort. Ma se volete ottenere in successo dovete essere pronti a correre dei rischi. Amore: in coppia, a farvi compagnia oggi saranno le risate! Con il partner siete felici e avete intenzione di rimanere a bordo della vostra nave. Soli: il vostro cuore potrebbe battere per due persone e siete attratti da entrambe. La scelta si preannuncia difficile. Prima di decidere ci vorrà un po’ di tempo.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore del benessere: se da tempo che non praticate regolarmente esercizio fisico, è la giornata ideale per cambiare la situazione. L’attività fisica non deve essere necessariamente svolta in palestra, a suon di sudore e fatica. Esistono ottimi metodi per mantenervi in forma, ad esempio le lunghe passeggiate o lo yoga oppure la danza che unisce divertimento ed esercizio fisico. L’importante è trovare qualcosa che funzioni! Amore: in coppia, qualunque sia la vostra situazione, avete intenzione di progredire e cercherete soprattutto complicità e tenerezza. Soli: sicuramente sognate il grande amore… Ma siete sicuri di impegnarvi davvero così da trovarlo?

Oroscopo 4 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Evitate di stressarvi nel tentativo di acquisire maggiore sicurezza in voi stessi: in questo modo non farete altro che peggiorare di dubbi. Smettete di dare peso eccessivo a ciò che pensano gli altri: prima di impressionare gli altri dovete impressionare favorevolmente voi stessi, ovvero fare qualcosa che vi renda orgogliosi, ad esempio raggiungere un obbiettivo. Ora dovete guardare al futuro e non al passato, soprattutto se alcuni ricordi scatenano pessimismo. Amore: in coppia, vi rendete conto che è un po’ ridicolo prendervela per cose futili e con il partner troverete un compromesso. Soli: lanciatissimi nella conquista di una persona conosciuta di recente. Fate bene, se non altro saprete velocemente dove vi porterà questa iniziativa.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Sagittario è in dissonanza con Saturno: il transito vi rende un po’ introversi, forse anche pessimisti. Cercate invece di essere ottimisti, mantenere la sicurezza in voi stessi, anche se è più facile da dire che da fare… Ma il vostro segno ha gli “strumenti” per raggiungere questo obiettivo, dovete solo individuarli e poi utilizzarli. E’ possibile, inoltre, che accanto a voi ci sia un amico o un familiare che fa di tutto per sostenervi e tirare su il morale: ascoltatelo! Amore: in coppia, attenzione, il partner potrebbe sentirsi trascurato, pensare che la relazione sia diventata più fraterna che passionale. Ma è davvero così? Soli: potreste essere attratti da più persone contemporaneamente e la scelta ovviamente non sarà facile.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Sagittario annuncia una domenica divertente, dite “sì” a qualunque invito oppure lanciate voi l’idea di uscire con gli amici. Al contempo, il transito rappresenta un invito a esprimere la vostra opinione e a non preoccuparvi di ciò che potrebbe accadere. Parlare di un problema sarà liberatorio. Se nei giorni passati avete provato rabbia, rancore o altre emozioni negative dovete tirare fuori il rospo! Una chiacchierata sincera potrebbe fare miracoli. Amore: in coppia, leggerezza, senso dell’umorismo e complicità. Lo sguardo intrigante del partner vi spingerà a prendere qualche iniziativa piccantina. Cupido potrebbe arrossire… Soli: se la vita amorosa è un deserto, oggi potrebbe esserci un incontro inaspettato. Le porte dell’amore si aprono!

Oroscopo 4 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui siete molto convincenti, grazie alle vostre idee, al modo di esprimervi, stupirete chi vi circonda. Tuttavia la dissonanza odierna Luna-Saturno potrebbe indicare un calo di fiducia in voi stessi. Potreste voler impressionare favorevolmente una persona ma al contempo temere di ottenere il contrario. E’ un fatto temporaneo e domani tornerà la sicurezza di sempre. Per oggi, infine, evitate di lanciarvi negli acquisti, anche per le persone care. Amore: in coppia, desiderate l’attenzione del partner, averlo/a accanto così da dimostrare quanto l’amate. Il che lo/a renderà felice! Soli: gran ritorno della passione! Con una persona scatterà l’attrazione e darete il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno vi rende estroversi, pronti a vivere nuove esperienze. Tuttavia è in dissonanza con Saturno, il che indica che prima di uscire e divertirvi dovreste liquidare alcune responsabilità od obblighi familiari. Resistete alla tentazione di rimandare, date la priorità a ciò che dovete fare prima che inizi un’altra settimana lavorativa. Al contempo, smettete di guardare al passato: se dovete sistemare qualche situazione, ricordate che con il tempo si sistemerà. Amore: in coppia, circola sensualità, complicità e potreste programmare una dolce serata intima solo per voi due… Soli: affascinanti, magnetici attraete chi apprezza le vostre qualità di leader. Ci sarà chi sarà pronto a seguirvi in capo al mondo!

Oroscopo 4 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Sagittario avvertite il bisogno di pace, di tranquillità ed evitare tutto ciò che vi sembra stressante. Vi aspetta una settimana impegnativa e fate bene a ricaricare le batterie! Cercate di stabilire dei limiti con chi vi circonda ricordando a voi stessi che quando c’è la necessità di un reset mentale per ripartire con la giusta energia, non è sbagliato prendere le distanze dagli altri. Anche se dovrete farlo capire con un pizzico in più di diplomazia. Amore: in coppia, qualche frizione, siete entrambi orgogliosi e aspettate entrambi che l’altro/a ceda per primo/a. Soli: nel momento in cui concederete un po’ più di fiducia agli altri/e non avrete difficoltà a dare il via a una storia. La cautela va bene ma non esagerate.

Oroscopo 4 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario rappresenta un’opportunità per uscire e pensare a distrarvi, soprattutto se negli ultimi tempi per tenere il passo nel lavoro o nel programma quotidiano, vi siete imposti un ritmo serrato. Al contempo, la Luna è in dissonanza con Saturno: cercate di esaminare il budget, limitare gli acquisti ed eventualmente valutare la possibilità di annullare gli abbonamenti alle piattaforme di streaming o app che non utilizzate da un po’ o per cui avete perso interesse. Amore: in coppia, probabilmente penserete più al lavoro che alla dolce metà, ma non si offenderà e mostrerà comprensione. Soli: l’aria profuma di passione! Durante un incontro capirete subito che il vostro fascino sta funzionando: sguardo incoraggiante, sorriso accattivante e conquisterete!

Oroscopo 4 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole e Plutone in Acquario, alle spalle del vostro segno vi spingono a trovare una soluzione definitiva riguardo alle questioni importanti della vostra vita ma ciò non deve prendere totalmente il sopravvento. I prossimi giorni offriranno nuove possibilità che vi permetteranno di sfruttare al meglio il vostro talento. Sebbene sia importante chiudere con il passato, è al contempo importante creare nuove opportunità che saranno d’aiuto a tessere un futuro positivo. Amore: in coppia, voglia di organizzare qualcosa di romantico con la dolce metà. E le idee non vi mancano… Soli: volendo iniziare a tutti i costi una nuova relazione, correte il rischio di commettere errori. Riflettete, mettetevi al riparo dalle delusioni.