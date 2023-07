L’oroscopo del 4 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 4 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Molto motivati, con un surplus di energie pur di fare in modo che un progetto o un piano funzioni sarete disposti a fare qualsiasi cosa. Eppure con Marte e Venere in Leone, contattare le persone o la persona giusta pronta a dare una mano rappresenterà un notevole risparmio di tempo e otterrete velocemente il risultato che desiderate. Amore: in coppia, con il partner parlerete di un nuovo progetto e di una nuova vita. Per raggiungere gli obbiettivi impegnerete tutte le energie. Soli: sperate di incontrare la persona giusta e gli astri oggi esaudiscono la vostra richiesta. Colpo di fulmine che sfocerà in una bella storia d’amore.

Oroscopo 4 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Disinvoltura e socievolezza oggi nel lavoro vi permetteranno di distinguervi e affermarvi! Grazie alla sicurezza in voi stessi, potete esprimere le vostre idee, affascinare i vostri interlocutori e accrescere l’indice di gradimento. E’ possibile che a sorpresa partirete per un viaggetto o riceverete una visita inaspettata che vi farà molto piacere. Amore: in coppia, comprendendo meglio i bisogni, le esigenze del partner avrete più possibilità di andare avanti mano nella mano. Soli: se volete che un flirt si trasformi in una storia d’amore importante, siate naturali, spontanei: voi stessi,

Oroscopo 4 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì in cui siete più competitivi del solito, volete dominare su qualsiasi conversazione ma in caso di provocazione evitate un atteggiamento passivo-aggressivo e fate leva sul senso dell’umorismo. Con una battuta – a patto che non sia carica di sarcasmo – avrete la possibilità di attenuare la tensione. Amore: in coppia, alternanza di alti e bassi, che a volte possono essere spiacevoli. Ma oggi saprete prendere ciò che accade con più leggerezza. Il buon umore compensa l’agitazione. Soli: avete intenzione di dire addio alla solitudine e avrete un incontro, forse con una persona conosciuta di recente.

Oroscopo 4 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste chiedervi cosa fare riguardo a una relazione d’amicizia o di lavoro che non vi offre la sicurezza che desiderate e con la congiunzione Luna-Plutone rischiate di pensare allo scenario peggiore. Tenete presente che l’atteggiamento migliore sarebbe quello di adottare un approccio fatalista, ovvero dire a voi stessi che sarà quel che sarà… Amore: in coppia, la Luna in Capricorno vi rende nervosi, permalosi, scattate per un nulla e rischiate di scatenare discussioni accese. Soli: uscite dalla vostra zona di comfort, la vita affettiva potrebbe cambiare in meglio. Attirerete nella vostra rete una persona passionale!

Oroscopo 4 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Non è un vostro compito preoccuparvi di ciò che combinano gli altri adulti. E’ una giornata in cui dovete evitare di mischiarvi in una litigata tra due persone. Lasciate che se la sbrighino da soli, troveranno una soluzione. Essere coinvolti potrebbe infatti mettere a repentaglio i rapporti che avete con loro e non ne vale la pena. Amore: in coppia, nella relazione c’è un buon equilibrio, insieme realizzate un desiderio. E’ probabile che pianificherete un viaggio romantico. Soli: è nell’ambito professionale che l’amore oggi rischia di sorprendervi. Una persona vi lancerà chiari segnali. L’atmosfera della giornata si annuncia bollente.

Oroscopo 4 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno odierna, indica che siete pronti a lasciare alle spalle il passato – o alcune questioni motivo di preoccupazione – e, casa o famiglia, intraprendere qualcosa di nuovo. La creatività è accentuata e potrebbe spingervi a cambiare qualcosa nell’abitazione per renderla più accogliente e confortevole. Amore: in coppia, super organizzati, troverete il tempo per viziare il partner e semplificare la sua vita. Sarà il vostro modo di dimostrare l’amore e apprezzerà le vostre delicate attenzioni. Soli: fascino al top, oggi potete stringere nuove amicizie, innamorarvi o riaccendere la fiamma con un/a ex. Avete campo libero!

Oroscopo 4 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui siete un po’ sulla difensiva ma i passaggi odierni rappresentano un invito a esprimervi, a dire la vostra opinione o le idee con sincerità. Fatelo e smettete di pensare che parlando vi sarà impossibile accettare eventuali critiche. Avete infatti la possibilità di distinguervi dalla massa in modo eccellente! Amore: in coppia, l’atmosfera non è serena ma evitate di discutere. Prima di rimpiangere certe parole, meglio riflettere. Soli: non la giornata ideale per gli incontri, potreste rimanere delusi. Rimandate, per oggi, la ricerca dell’amore.

Oroscopo 4 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Plutone in Capricorno, capirete al volo le motivazioni di una persona, L’istinto vi farà percepire cosa si nasconde dietro le sue parole e prima di impegnarvi in una situazione importante o persino firmare qualcosa, capirete immediatamente se potete fidarvi o meno. Il che rappresenta un notevole vantaggio. Amore: in coppia, il partner vi fa delle domande, espone qualche dubbio e forse vi rimprovera. Non dovete irritarvi: visto che vi fidate l’uno dell’altro e vi aspettate sincerità è del tutto normale che l’altro/a parli. Soli: cercate di tenere conto degli errori commessi nell’ultima storia d’amore. Ciò vi permetterà di evolvere ed essere pronti per una nuova relazione.

Oroscopo 4 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le opportunità per divertirvi nella vita sociale nei prossimi giorni saranno numerose e potreste persino avere l’imbarazzo della scelta. Uscire dalla vostra zona di comfort, partecipare ad alcuni eventi, può essere positivo poiché vi permetterà, inoltre, di stringere nuove amicizie con cui vivere nuove avventure ed esperienze stimolanti. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono delle difficoltà, cercate di avere pazienza. Domani andrà meglio, con il partner troverete delle soluzioni e l’atmosfera tornerà serena. Soli: stringete nuovi legami: semplice amicizia o una relazione che inizia alla grande? Ad ogni modo, avrete tutto il tempo per scegliere il tipo di relazione più adatto a voi.

Oroscopo 4 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna continua la sosta nel vostro segno: evitate di essere eccessivamente critici nei confronti delle persone care. Volete sicuramente il loro bene, proteggerle ma a volte non tenete conto della loro sensibilità forse perché pensate che in ciò che dite non ci sia la minima cattiveria. Dovreste chiarire questo punto. Amore: in coppia, la vostra attenzione è puntata sul lavoro e non sarete i più premurosi dei partner. La dolce metà ve lo dirà ma inutilmente. Potrebbe proporvi un’uscita romantica, l’accontenterete ma penserete ad altro. Soli: per oggi, attenzione a ciò che direte o scriverete. Evitate di mandare messaggi, potrebbero essere interpretati nel modo sbagliato.

Oroscopo 4 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Organizzare il programma quotidiano può essere noioso, seccante. ma vi permetterà di essere più produttivi. Come segno Fisso siete attaccati alle abitudini ma se vi fanno perdere tempo, dovreste ammetterlo con sincerità. Non è necessario eliminarle tutte insieme: iniziate con una e in seguito passate alla successiva. Amore: in coppia, in caso di conflitto è inutile alzare reciprocamente il tono della voce. Per allentare la tensione preparate una cenetta romantica o pianificate un fine settimana solo per voi due. Soli: non è la giornata ideale per appuntamenti o incontri. Uscite con gli amici o praticate un po’ di esercizio

Oroscopo 4 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Questo non è il momento di sottovalutarvi ma quello di apprezzare il vostro vero valore. Se pensate che qualcuno si sia comportato male o abbia data per scontata la vostra presenza, è il momento di chiarire e risolvere definitivamente la questione. Ma dovete farlo ora, altrimenti gli altri non sapranno mai che c’è qualcosa che non va. Amore: in coppia, la Luna Piena in Capricorno fa arrivare un po’ di chiarezza nella relazione: dissiperà qualsiasi dubbio vostro o del partner, oggi è solo amore! Soli: tornerà alla carica una persona che in precedenza avete ignorato ma ora sarete ben disposti a dare il via a una storia.