Oroscopo domani 13 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Per quanto riguarda il settore delle finanze oggi avrete la sensazione che le cose vadano meglio e ciò potrebbe essere il risultato di una limitazione delle spese. Tuttavia, la dissonanza Mercurio-Urano, vi rende parecchio ribelli, potrebbe spingervi all’impulsività e, negli acquisti, a ignorare quei saggi limiti che vi siete imposti di recente. Attenzione, riflettete prima di entrare in azione.

In coppia: rischiate di cambiare idea ogni cinque minuti. E il partner avendo difficoltà a starvi dietro, non mancherà di farvelo notare…

Soli: vi lancerete in un flirt e se qualcosa non vi convincerà farete marcia indietro. Se non altro, non perderete tempo prezioso.