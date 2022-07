Oroscopo domani 19 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): un bonus o una promozione

Oroscopo domani Cancro: umore

Fino al 4 agosto, Mercurio sosterà in Leone nel vostro settore delle finanze. Il passaggio sarà d’aiuto a risolvere alcune questioni di denaro, potreste anche ricevere un bonus, una promozione oppure vi offriranno un posto e guadagnerete di più. In generale nel corso del transito sarete molto pratici, farete in modo che le vostre idee siano ascoltate e approvate.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: bando all’impulsività, alla permalosità: non prendete alla lettera tutto ciò che dice il partner. Soli: sognate parecchio, vi fissate su storie d’amore inesistenti. Ma in questo modo rischiate di farvi scappare una bella relazione.

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un traguardo

Oroscopo domani Scorpione: umore

Mercurio in Leone fino al 4 agosto sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione, delle persone che contano. Nel corso del transito potreste dare il via alla negoziazione di un contratto che vi consentirà di fare passi da gigante nel percorso professionale, raggiungerete un traguardo, oppure avrete la possibilità di lavorare a un progetto originale, unico.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: se volete mantenere l’armonia c’è bisogno di impegno ma sapete bene che il gioco vale la candela. Soli: cosa davvero desiderate? Non lo sapete nemmeno voi. Per fortuna è un fatto temporaneo.

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): armonia con i colleghi

Oroscopo domani Pesci: umore

Mercurio in Leone, fino al 4 agosto, sosta nel vostro settore della forma fisica, del quotidiano e del lavoro, Quest’ultimo richiederà impegno, velocità e destrezza ma ve la caverete alla grande! Porterete inoltre a termine i progetti, i rapporti con i colleghi e clienti saranno all’insegna dell’armonia. Se state cercando un impiego datevi da fare, contattate, proponetevi. Ce la farete!

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: se avete discusso, è tempo di fare un passo verso il partner. Sapete bene che vi ama. Tenere il broncio è una perdita di tempo. Soli: ritroverete la fiducia in voi stessi: finalmente capirete quanto siete affascinanti!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: OTTIMISTI E SIMPATICI

TORO: UN’ATTIVITA’ DA CASA

GEMELLI: PROMUOVERE LE VOSTRE IDEE

LEONE: UNA RISPOSTA POSITIVA

ACQUARIO: UNA TRATTATIVA VA A BUON FINE

SCORPIONE: UN TRAGUARDO

SAGITTARIO: ADDIO PREOCCUPAZIONI

VERGINE: MENO DETERMINATI

BILANCIA: LA FIRMA DI UN CONTRATTO