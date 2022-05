Oroscopo domani 20 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): riesaminare un progetto

Oroscopo domani Ariete umore

L’aspetto tra Mercurio retrogrado e Giove, potrebbe spingervi a riesaminare con attenzione un’idea o un progetto. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche o abbassare le aspettative e ciò, sia chiaro, non renderà le cose meno entusiasmanti. Se, ad esempio, stavate puntando troppo in alto, con le modifiche attuali vi garantirete più possibilità di successo.

Oroscopo domani Ariete 20 maggio amore

In coppia: non avete voglia di uscire dal vostro nido? Allora tenete stretto/a il partner tra le vostre braccia. Sarà una dolce prigione… Soli: potrebbe accadere qualcosa o arrivare una persona che non vi aspettate… Oroscopo domani 20 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una persona del passato Oroscopo domani venerdì 20 maggio Leone umore

E’ un venerdì in cui nel lavoro avete l’opportunità di fare grandi passi avanti e le persone che occupano posizioni di potere vi sosterranno! Se invece siete a capo di un’azienda o manager, le vostre qualità, insieme a ciò che svolgete saranno molto apprezzate! Su un altro piano: nella vita sociale, potreste entrare in contatto con una persona del passato e sarà un momento di gioia! Oroscopo domani venerdì 20 maggio Leone umore

In coppia: evitate di mettere in discussione il programma che avete con il partner. Potrebbe prenderla male. Soli: metterete un bel po’ di ordine nella rubrica telefonica, qualche numero scomparirà. E non è sbagliato.

Oroscopo domani 20 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una gita inaspettata

Oroscopo 20 maggio Sagittario: umore

Con Mercurio retrogrado in aspetto con Giove, potreste dover rivedere un progetto. Mettete in conto dei ritardi, ma non è necessariamente una cosa negativa. Più a lungo vi fermate a riflettere, più avrete idee che in positivo faranno la differenza. Su un altro piano: una gita, una visita o una telefonata inaspettate renderanno il fine settimana piacevolmente movimentato.

Oroscopo domani Sagittario 20 maggio: amore

In coppia: lasciate al partner il suo ruolo, le responsabilità. In una relazione, ognuno deve fare la sua parte: permette di crescere e di affermarsi. Soli: non potete piegare il destino a soddisfare i vostri standard. L’amore è un dono, non è dovuto. Rivedete le vostre convinzioni con sincerità.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: MAGGIORE SICUREZZA

GEMELLI:UNA SCOSSA AL QUOTIDIANO

CANCRO:UN PASSO AVANTI

VERGINE: INIZIATIVE BRILLANTI

BILANCIA:TENACI E FORTI

SCORPIONE:LASCIARE ALLE SPALLE IL PASSATO

CAPRICORNO:AUTOSTIMA AL TOP

ACQUARIO:ARRIVANO BUONE NOTIZIE

PESCI:RIMANDARE LAVORI IN CASA