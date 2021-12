Oroscopo domani 23 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riemerge un problema

Oroscopo domani Ariete umore

In un momento in cui avete tante cose da fare, potrebbe riemergere nuovamente un problema che per gran parte di questo anno vi ha tenuto sulle spine. State attraversando una fase che porta a una maggiore crescita e comprensione di stessi e la questione ne fa parte. Cercate una soluzione e apparirà proprio quando ne avete bisogno. Su un altro piano: una chiamata da una persona lontana tirerà su il morale.

Oroscopo domani Ariete 23 dicembre amore

In coppia: la Luna opposta a Saturno crea frustrazioni e/o insoddisfazione. Il transito vi rende taciturni. Il partner è un pelino soffocante. Soli: avete difficoltà a mollare una persona che forse gioca con i vostri sentimenti. I contatti tra di voi sono irregolari e vorreste di più. La sensazione di essere l’ultima ruota del carro mette a dura prova il morale. Oroscopo domani 23 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): contrasti con una persona Oroscopo domani giovedì 23 dicembre Leone umore

Se siete in contrasto con una persona e sta ostinatamente ignorando i vostri consigli, l’ultima cosa che dovete fare è continuare a insistere. Il risultato sarà che diventerà irremovibile. Dovrete invece dare l’esempio ed essere il cambiamento che volete vedere. Alla fine accetterà il vostro modo di pensare. Sia chiaro, non aspettatevi ringraziamenti: imiterà ciò che fate e non ne parlerà mai.

Oroscopo domani giovedì 23 dicembre Leone amore

In coppia: non è oggi che risolverete le difficoltà di comunicazione. Ma avete provato a parlarne insieme con calma insieme, in un bel posto che piace a entrambi? Soli: sembra che non riusciate ad andare avanti. Una persona non disponibile o un/a ex domina il vostro cuore e la mente. E avete creato una barriera tra voi e gli altri/e.

Oroscopo domani 23 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rendere il lavoro leggero

Oroscopo 23 dicembre Sagittario: umore

Qualcosa che state cercando di ottenere, potrebbe non accadere e sentirvi frustrati. Concentrandovi solo questo e non pensando altro, potreste rovinarvi la pausa delle festività. Peraltro con Marte nel vostro segno sarà difficile dedicarvi a tutto ciò che richiede impegno. Un po’ di tempo tranquillo potrebbe farvi sviluppare delle idee che renderanno il lavoro leggero. Per ora godetevi le feste e rilassatevi.

Oroscopo domani Sagittario 23 dicembre: amore

In coppia: lasciate più spazio al partner, date la possibilità di esprimersi! Siate più flessibili. Sol: uscite dai sentieri battuti. Non esitate a vivere nuove esperienze. Dite addio ai pregiudizi: potresti rimanere piacevolmente sorpresi.

