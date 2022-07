Oroscopo domani 24 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): estremamente sinceri

Oroscopo domani Ariete umore

Non potrete fare a meno di essere estremamente sinceri ma siate consapevoli di ciò che direte poiché il giudizio può essere alterato e con la dissonanza Venere-Giove rischiate di ritrovarvi in acque agitate. Al contempo il transito accende il desiderio di comfort, di benessere ma tenete presente che l’eccessiva autoindulgenza potrebbe diventare un problema.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: nella relazione c’è fiducia reciproca e romanticismo. Siete presenti l’uno per l’altro e costruite un futuro solido.

Soli: per conquistare chi vi attrae eviterete di giocare la carta del mistero. Sarete sinceri e confesserete i vostri sentimenti. E l’altro/a ricambierà.

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): chiedere una mano

Oroscopo domani Leone: umore

Se un progetto o un piano sono in fase di stallo, il buon aspetto Luna-Saturno odierno indica di capire bene se è davvero fattibile. Se la risposta è sì è il momento di mettere da parte l’orgoglio e chiedere una mano: potreste scoprire che alcuni amici saranno pronti a risolvere la situazione. Il che vi consentirà di progredire.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: farete un bilancio, ciascuno per conto proprio e ciò sarà d’aiuto. Farlo insieme sarebbe come buttare olio sul fuoco…

Soli: la dissonanza Venere-Giove vi rende molto emotivi, la tendenza è quella di amplificare ciò che provate per una persona. Se volete conquistarla fate attenzione, potreste commettere un errore tattico.

Oroscopo domani 24 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): competitivi

Oroscopo 21 luglio Sagittario: umore

E’ una domenica in cui volervi bene, apprezzare quanto valete senza cercare l’approvazione degli altri. Fate comunque attenzione alle lotte di potere o ai comportamenti competitivi come potrebbe spingervi ad avere la dissonanza Venere-Giove. Avete infatti la possibilità di mostrare autorevolezza, parlare con calma anche nel caso abbiate bisogno di mettere qualcuno al proprio posto.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: organizzate un’uscita – anche con gli amici – trascorrerete una splendida giornata! Soli: gli incontri sono favoriti ma dovreste cambiare qualche abitudine, andare in posti diversi, che non conoscete.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: MODIFICHE NEL LAVORO

GEMELLI: ALL’ALTEZZA DI UNA SITUAZIONE

CANCRO: PENSATE A RILASSARVI

VERGINE: MOSTRARE LE VOSTRE EMOZIONI

BILANCIA: ASPETTATIVE ALTE

SCORPIONE: DIMOSTRARE CHE SIETE I MIGLIORI

CAPRICORNO: ANDARE OLTRE LE APPARENZE

ACQUARIO: GENEROSITA’ POCO RICAMBIATA

PESCI: OCCHIO ALLE SPESE