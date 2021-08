Oroscopo domani 27 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 27 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): placare la mente



Oroscopo domani Gemelli venerdì 27 agosto 2021

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno: indica il momento del mese ideale per distaccarvi, ricaricare le energie e placare la mente. Avete bisogno di dedicare del tempo solo a voi così da ritrovare l’equilibrio. Evitate di fissarvi su ciò che dovreste fare ma che in realtà potete tranquillamente rimandare: cercate di essere meno perfezionisti! La presenza di Venere in Bilancia nel vostro settore del divertimento, lancia un chiaro messaggio: distraetevi, non c’è bisogno di lavorare al massimo. Godete dunque del meritato relax.

Oroscopo domani Gemelli di venerdì 27 agosto: amore

In coppia: la stabilità che regna nella relazione regala a entrambi grande sicurezza. Insieme siete felici. Soli: dopo un incontro, con una persona moltiplicherete le uscite. Nel giro di poco tempo sarete entrambi innamorati!

Oroscopo domani 27 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dite no all’ansia

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 27 agosto: umore

La vostra tendenza odierna è quella di rimuginare su alcune questioni e ciò scatenare ansia costante. di cui dovete assolutamente liberarvi. Anziché riflettere a manetta, è il momento invece di entrare in azione e adottare misure positive per risolvere eventuali problemi. Potreste non aver voglia di farlo ma impegnandovi esaminerete nel dettaglio la situazione che vi preoccupa – la Luna in Toro accentua la capacità di osservazione – e nel giro di poco vi sentirete più leggeri. Tutto sarà più facile e trascorrerete una buona giornata.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 27 agosto: amore

In coppia: cercherete insieme un modus vivendi che va bene a entrambi, senza ovviamente mettere in discussione ciò che avete già costruito! Soli: avrete la sensazione di conoscere da sempre una persona e nascerà una relazione. Proverete splendide emozioni.

Oroscopo domani 27 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rimandare una decisione

Oroscopo domani Acquario di venerdì 27 agosto: umore

Potreste avvertire una certa pressione nel dover prendere una decisione e non essere ancora pronti. Potreste, infatti, non avere a disposizione tutte le informazioni utili a decidere. L’atteggiamento migliore è aspettare, rimandare, se è ovviamente possibile. La Luna in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è nel vostro rassicurante “nido” che starete bene, vi sentirete al meglio. Il transito favorisce bei momenti e conversazioni mirate a chiarire eventuali malintesi con le persone care.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 27 agosto: amore

In coppia: non lasciate che piccoli litigi per cose di poca importanza vi destabilizzino. La relazione va bene ed è questo ciò che conta.

Soli: curate l’immagine, fatevi belli e uscite! Non dimenticate di sorridere: è ciò che vi rende affascinanti.

