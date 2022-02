Oroscopo domani 28 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): contattare persone influenti

Oroscopo domani Ariete umore

Desiderate fare passi avanti nella carriera e al contempo sentirvi al sicuro? Marte e Venere in Capricorno vi dotano della motivazione giusta per pensare a progetto a lungo termine e mettervi in contatto con persone molto influenti. Facendolo, a partire da oggi inizierete a vedere i frutti: potrebbe presentarsi un’opportunità per stabilizzarvi professionalmente e finanziariamente, oppure potreste finalmente vedere dei progressi!

Oroscopo domani Ariete 28 febbraio amore

In coppia: la tendenza odierna è quella di chiedere troppo al partner. Esprimete pure i vostri desideri ma con affetto. Otterrete quanto volete. Soli: detestate la banalità e su questo punto qualcuno vi rassicurerà. Sarà, infatti, una persona colta, a suo agio su tutti gli argomenti. E voi, per conquistarla cercherete di risvegliare la sua immaginazione. Oroscopo domani 28 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): un dialogo aperto e sincero Oroscopo domani lunedì 28 febbraio Leone umore

Se un caro amico sembra allontanarsi da voi, non dovete prenderla sul personale. Probabilmente ha problemi personali, qualche frustrazione che non hanno nulla a che fare con voi. Nel tardo pomeriggio il buon aspetto Luna-Mercurio sarà d’aiuto ad andare a fondo a tutti i problemi emersi all’inizio della giornata: le nuvole scompariranno e sarà più facile un dialogo aperto e sincero.

Oroscopo domani lunedì 28 febbraio Leone amore

In coppia: vi divertirai ad affascinare l’universo mondo ma occhio a far ingelosire il partner… Soli: avrete solo l’imbarazzo della scelta. Ma evitate di puntare gli occhi su persone sbagliate!

Oroscopo domani 28 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): siate più spontanei

Oroscopo 28 febbraio Sagittario: umore

Con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario quando si tratterà di parlare di una questione importante una persona potrebbe chiudersi e potreste anche essere voi. Il motivo? Potrebbe essere la necessità di procedere con cautela, e ciò rendere voi o l’altro consapevoli del pericolo di dire la cosa sbagliata. Tuttavia questo atteggiamento rappresenta un ostacolo: un po’ più di spontaneità potrebbe accelerare i risultati.

Oroscopo domani Sagittario 28 febbraio: amore

In coppia: creerete un’atmosfera magica e romantica che scatenerà il desiderio. Il partner non saprà resistervi.

Soli: affascinanti, carismatici, vi garantite una conquista. Nella scelta della persona avrete l’intelligenza di non essere eccessivamente esigenti.

