Oroscopo domani 6 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): riflettere prima di parlare



Oroscopo domani Gemelli venerdì 6 agosto 2021

Con la dissonanza odierna Sole-Urano, nel vostro settore della comunicazione circola il caos. Riflettete cento volte prima di parlare, tenete per voi le parole, le idee e i pensieri. Una frase che direte impulsivamente, senza pensarci, potrebbe creare dei problemi, scatenare discussioni accese, reazioni imprevedibili.

La cosa migliore, se potete, è rimandare le riunioni di lavoro, evitare di lanciare nuovi progetti poiché le cose potrebbero non andare nel verso da voi desiderato.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 6 agosto: amore

In coppia: il partner potrebbe isolarsi per risolvere un suo problema: evitate di farne un dramma.

Soli: se aspettate un segnale da una persona che vi piace, dovete avere pazienza. No al pessimismo.

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): coinvolti in una discussione

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 6 agosto: umore

Il vostro segno è noto per l’abilità a schivare i colpi ed essere flessibile: oggi, con la dissonanza Sole-Urano, queste qualità faranno miracoli. Nel lavoro infatti potreste ad esempio trovarvi coinvolti in qualche discussione, soprattutto se avete promesso più di quanto in realtà potete fare oppure la cosa riguardare una persona che avuto l’atteggiamento di cui sopra nei vostri confronti.

Ciò non significa subire: se siete infastiditi o frustrati, seppure con diplomazia, dovete dire ciò che avete in mente.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 6 agosto: amore

In coppia: di fronte a una scelta necessaria riguardante la famiglia. La prenderete insieme al partner.

Soli: tendenza ai flirt, non volete impegnarvi. Al momento è così, fate ciò che vi sembra più giusto.

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): progressi nei progetti

Oroscopo domani Acquario di venerdì 6 agosto: umore

La dissonanza Sole-Urano odierna potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, sarete irritabili ma lavoro o vita privata, dovete evitare di agitare le acque. A parte questo aspetto, oggi potreste avere una notizia e capirete che riguardo alcuni progetti su cui state lavorando da tempo, iniziano ad esserci dei progressi.

Dopo mesi di impegno e concentrazione, dovete fare solo gli ultimi ritocchi e potrete dire di aver terminato. Sarete sicuramente ricompensati – anche finanziariamente – per i vostri sforzi e proverete una grande soddisfazione.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 6 agosto: amore

In coppia: anche se si tratta della persona amata, non dovete aver timore di dire dei “no” e stabilire dei limiti alle sue richieste.

Soli: sognate una folle avventura a due? E l’avrete! Dovete solo tenere gli occhi ben aperti.

