Oroscopo domani 8 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 8 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): reinventare la routine lavorativa

Oroscopo domani Toro umore

Sole, Marte, Mercurio retrogrado in Bilancia rappresentano un invito a reinventare la routine di lavoro. Cercate di capire cosa cambiare e come dare il via a eventuali modifiche. La Luna in dissonanza con Urano dica che potreste essere più emotivamente coinvolti rispetto agli impegni e alle collaborazioni professionali. Ma non dovete permettere che le vostre emozioni abbiano un impatto sulle questioni di lavoro.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: potreste avere punti di vista diversi su alcune questioni e rimanere fermi entrambi sulla vostra posizione. Chi è il più testardo? Soli: potrebbe esserci un flirt ma per il grande amore dovete ancora pazientare…

Oroscopo domani venerdì 8 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): chiedere una somma che vi devono

Oroscopo domani venerdì 8 ottobre Vergine umore

Sole, Mercurio e Marte in Bilancia, hanno un notevole impatto sulla vostra vita pratica e sul benessere personale. Potreste esservi fatti male fisicamente oppure dovrete – anche se vi imbarazza – fare uno sforzo e chiamare una persona per chiedere qualcosa. Non è escluso si tratti di qualcuno che vi deve una somma di denaro e per ottenere il dovuto non avrete altra scelta che battere il pugno sul tavolo.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 8 ottobre 2021

In coppia: circolano sospetti, il partner potrebbe avere dei dubbi sulla vostra fedeltà. Forse dovreste chiarire… Soli: sul posto di lavoro potrebbe scattare un’attrazione fisica con una persona. Nulla di romantico ma proverete forti emozioni.

Oroscopo domani venerdì 8 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): incontrare gli amici

Oroscopo di domani venerdì 8 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con la Luna in Scorpione, è il venerdì ideale per incontrare o contattare, anche online, gli amici. Ma non solo, è la giornata giusta per concentrarvi e chiarire gli obbiettivi futuri, eliminando quelli che capite non vanno più bene, non portano a niente. E’ il momento di dare il via a quel cambiamento personale o lavorativo a cui pensate da un bel po’ di tempo ma che, per qualche motivo, non avete ancora attuato.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 8 ottobre

In coppia: tenerezza e passione, al partner dedicate tante piccole attenzioni.

Soli: un messaggio o una conversazione vi rassicurerà sull’interesse di una persona nei vostri confronti.

