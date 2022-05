Oroscopo domani 9 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Mercurio nel vostro segno rallenta prima di entrare in moto retrogrado: mettete in conto qualche intoppo. Le prossime tre settimane potrebbero coincidere con battute d’arresto ai vostri piani e alcuni potrebbero persino essere congelati. Potrebbe essere utile rimandare riunioni importanti, poiché le circostanze cambieranno di frequente e qualsiasi accordo potrebbe richiedere ulteriori discussioni. Se non è possibile, fate del vostro meglio.

Soli: voglia di divertirvi pari a zero? Chiamate gli amici, per voi è sempre una soluzione positiva!

In coppia: l’umore non è al top. Gli aspetti negativi della Luna impediscono rilassarvi e ciò incide sulla relazione.

Il Sole è ancora congiunto a Urano in Toro: potreste essere irritati e impazienti per la lentezza di alcune situazioni. Ma probabilmente non potrete far nulla e sarebbe saggio da parte vostra, lasciare che le cose seguano il loro corso. Con Mercurio che da domani entra in modo retrogrado e Marte in Pesci, è meglio seguire la corrente e non nuotare contro. La vita sarà molto più facile. Oroscopo domani Bilancia di lunedì 9 maggio: amore In coppia: passione e romanticismo al top! Per il partner siete sempre irresistibili! Soli: fascino, sex appeal: avete le carte in regola per conquistare e potrebbe arrivare l’amore! Oroscopo domani 9 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rivedere i termini degli accordi Oroscopo domani Acquario di lunedì 9 maggio: umore

Venere in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione: manda vibrazioni positive ai rapporti con chi vi circonda, protegge le conversazioni e le trattative. Al contempo con Mercurio in Gemelli che da domani entra in modo retrogrado, cercate di prestare la massima attenzione a tutto ciò che richiede una firma o a rivedere i termini degli accordi che avete in ballo. Fate in modo che ci sia la massima chiarezza.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 9 maggio: amore

In coppia: le dissonanze della Luna incidono sull’umore e siete un po’ pessimisti. Avrete voglia di rimuginare per conto vostro…

Soli: non è giornata d’incontri, non volete vedere nessuno e ancor meno di pensare all’amore.