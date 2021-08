Oroscopo domani martedì 10 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 10 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): splendide energie

Oroscopo domani Cancro 10 agosto: umore

La Luna in Vergine in buon aspetto con Urano annuncia una giornata in cui sarete molto impegnati. Per fortuna avete splendide energie per portare a termine tutto e in modo efficiente, con estrema facilità. La notizia del giorno è che potrebbe arrivare una somma di denaro che vi farà sentire euforici. Potrebbe trattarsi di un accordo che va a vostro vantaggio, di un’entrata una tantum o un bonus come riconoscimento del vostro lavoro.

Oroscopo domani Cancro 10 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: l’atmosfera è dolce, rassicurante, il partner ammira il vostro modo di vedere le cose e anticiparle.

Soli: la solitudine vi pesa, certo, eppure non perdete la speranza. Siete molto motivati a fare nuovi incontri.

Oroscopo domani 10 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mantenere una visione pratica

Oroscopo domani Scorpione 10 agosto: umore

Cercate di trascorrere un po’ di tempo con gli amici cari, parlare anche di eventuali problemi e blocchi presenti nel lavoro. Non è escluso che oggi arrivi una notizia entusiasmante che potrebbe favorire la crescita professionale. La cosa importante è rimanere con i piedi per terra e avere una visione pratica. In caso contrario, ovvero con la testa tra le nuvole, in seguito potreste scoprire che le cose non vanno nella direzione da voi desiderata.

Oroscopo domani Scorpione 10 agosto: amore

In coppia: la relazione potrebbe attraversare un momento di incertezza, d’instabilità che non potete evitare.

Soli: la solitudine è un problema ma forse dovreste capire cos’è che non va nella vostra vita affettiva e porre rimedio.

Oroscopo domani 10 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): buone notizie nel lavoro

Oroscopo domani Pesci 10 agosto: umore

Avrete la sensazione che la situazione lavorativa potrebbe ribaltarsi a vostro vantaggio. Anche se sarete molto impegnati è possibile che ascolterete buone notizie sulle vostre prestazioni. Il che vi regalerà un bel po’ di ottimismo. In ogni caso, fate in modo di moderare l’eccesso di entusiasmo. A volte l’aspetto Mercurio-Giove fa vedere le cose con gli occhiali dalle lenti rosa e poi capire che la realtà è ben diversa.

Oroscopo Pesci 10 agosto: amore

In coppia: vento di rinnovamento, se nel cassetto avete progetti a due oggi li concretizzerete. Dipende solo da voi…

Soli: avete capito che è meglio non bruciare le tappe. Una persona vi corteggia e anche se vi attrae, ci andrete piano.

