Oroscopo domani martedì 15 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 15 febbraio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): cautela negli acquisti

Oroscopo domani Cancro 15 febbraio: umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore del denaro ed è in dissonanza con Saturno. Il transito rappresenta un invito a mettere un freno alle spese eccessive o a essere cauti se avete in mente di fare un nuovo acquisto. L’atteggiamento migliore è quello di confrontare con attenzione i vari prezzi, soprattutto se si tratta di qualcosa di costoso poiché in seguito potreste pentirvi.

Oroscopo domani Cancro 15 febbraio: amore

In coppia: alti e bassi d’umore, oggi avrete problemi a mantenere la calma, sarete i Bastian Contrario inoltre della situazione. Soli: un’attrazione può intensificarsi. Vi sarà molto difficile resistere ancora per molto al fascino di una persona.

Oroscopo domani 15 febbraio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): il morale non è al top Oroscopo domani Scorpione 15 febbraio: umore Avvertite parecchio la dissonanza Luna-Saturno, potreste avere la sensazione di non essere all’altezza di alcune situazioni. Vi sentirete poco valorizzati e ciao ciao autostima. Qualunque sia la ragione, dite a voi stessi che l’aspetto astrale è temporaneo. Allora tiratevi su! La Luna sosta nel vostro settore degli obiettivi e ambizioni: concentratevi sulle vostre qualità, sulla vostra grandezza! Oroscopo domani Scorpione 15 febbraio: amore In coppia: tendenza a lamentarvi per un nulla, a essere troppo pignoli. Atteggiamento che infastidirà il partner. Siate più comprensivi! Soli: non è lamentandovi che riuscirete a stabilire conversazioni positive. Dite stop ai pensieri cupi e siate più disponibili! Oroscopo domani 15 febbraio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): vi ponete mille domande Oroscopo Pesci 15 febbraio: umore Con la dissonanza Luna-Saturno la vostra mente oggi è iper attiva e vi ponete mille domande. Ad esempio se chiudere o meno con una persona oppure credere o meno a qualcosa che vi hanno detto… Vi lancerete nel lavoro nella speranza di mettere a tacere i pensieri ma non basterà. Cercate di non contrastare questo tsunami di emozioni e concedervi del tempo per riflettere. Oroscopo Pesci 15 febbraio: amore In coppia: la Luna dà slancio alla relazione e dovete approfittarne! Se al partner mancano le idee, esprimete le vostre. Singolo: Un po’ di spensieratezza non ha mai fatto male a nessuno. Se in questo momento ne avete bisogno, fate ciò che vi sembra giusto senza sentirvi in colpa.

