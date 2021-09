Oroscopo domani mercoledì 15 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): risolvere problemi riguardanti la casa

Oroscopo domani Cancro 15 settembre: umore

Marte entra in Bilancia, fino al 30 ottobre vi spinge a concentrare l’attenzione sulla casa, sulla famiglia. E’ un passaggio utile a risolvere eventuali problemi riguardanti la casa o arrivare alla radice di eventuali tensioni familiari latenti, che potrebbero anche essere di vecchia data. Ma non solo, se avete in mente qualche progetto riguardante l’abitazione, prenderete l’iniziativa con grande energia!

Oroscopo domani Cancro 15 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: qualunque sia la vostra situazione, avrete voglia di vivere prima di ogni altra cosa la tenerezza e la complicità. Soli: sognate il grande amore ma sembra che non facciate molto per incontrarlo… Trasformate, dunque, il vostro desiderio in realtà! Oroscopo domani 15 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pensare meno alle responsabilità

Oroscopo domani Scorpione 15 settembre: umore

Fino al 30 ottobre, Marte in Bilancia sosterà alle spalle del vostro segno. Il pianeta rappresenta un invito a rallentare il ritmo, concedervi maggiore riposo. Anche perché non avrete molte energie da impegnare nel lavoro. Diciamo che penserete meno alle responsabilità e più a distrarvi. Come sopperire alla mancanza di produttività? Fate un piccolo elenco di cose da fare così da gestire tutto con calma.

Oroscopo domani Scorpione 15 settembre: amore

In coppia: la dissonanza Luna-Mercurio potrebbe spingervi a dire cos’è che non va nella relazione. Anziché insistere sul negativo, parlate di cosa desiderate migliorare. Soli: in caso di incontro, evitate di parlare dell’ex. Se la persona dovesse intravedere delle somiglianze, prenderebbe il fugone.

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): saldare qualche debito

Oroscopo Pesci 15 settembre: umore

Marte in Bilancia, fino al 30 ottobre, è un eccellente transito per ottenere supporto o assistenza finanziaria o emotiva. Gli altri saranno disposti a sostenervi! In ogni caso, utilizzate le vibrazioni del pianeta rosso per sistemare questioni di denaro in sospeso: prima che la situazione diventi ingestibile. Se in una relazione di lavoro o persona sono presenti dinamiche complicate, può essere il momento giusto per affrontarle.

Oroscopo Pesci 15 settembre: amore

In coppia: è una buona giornata per parlare di, eventuali, problematiche presenti nella relazione. Evitate i non detti…

Soli: un po’ contrariati, è possibile che una persona rimandi o annulli un appuntamento.

