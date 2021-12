Oroscopo domani sabato 18 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 18 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): più tolleranti Oroscopo domani Cancro 18 dicembre: umore La Luna Piena dei Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e potreste essere più tolleranti del solito, forse perché sarete in dubbio. L’armonia tra Giove e la Luna Piena indica che questo dubbio potrebbe riguardare un giudizio che è stato fatto, una decisione che è stata presa rispetto a un’ingiustizia. In ogni caso, non è escluso che dubiterete di voi stessi o di una persona a cui avete concesso la vostra fiducia. Oroscopo domani Cancro 18 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: parlando con chiarezza eviterete che il partner interpreti in modo sbagliato ciò che direte. Soli: un/a ex potrebbe contattarvi, sarete sorpresi ma felici. L’unico aspetto negativo è non sapere lo scopo della telefonata. Il che non vi darà serenità. Oroscopo domani 18 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): qualcosa deve cambiare Oroscopo domani Scorpione 18 dicembre: umore Il vostro segno rappresenta il grande principio fondamentale della trasformazione e, dunque, il Plenilunio in Gemelli fa proprio al vostro caso. Può rivelare ciò che il vostro istinto vi ha sempre detto, ovvero che qualcosa deve cambiare. Potreste avere un attaccamento emotivo a questo problema, situazione o anche persona, ma al contempo potreste capire che per andare avanti è necessario un cambiamento. Oroscopo domani Scorpione 18 dicembre: amore In coppia: trascorrerete la maggior parte del tempo parte del tuo tempo con il partner. Avete entrambi voglia di ritrovarvi per un lungo romantico fine settimana. Soli: siete alla ricerca del vero amore. Accanto a voi volete una persona ambiziosa, con gli stessi obiettivi di vita e di carriera! Oroscopo domani 18 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): desiderio di comfort Oroscopo Pesci 18 dicembre: umore

Potreste avere responsabilità urgenti, ma una parte di voi potrebbe desiderare ardentemente rimanere in casa e godere del comfort. Se è possibile ridurre il vostro programma, prendete pure in considerazione questa ipotesi. Con il Plenilunio in Gemelli i livelli di energia sono bassi e anche stasera cercate di rilassarvi. In ogni caso trovate uno sbocco creativo o artistico che vi metta in grado di aumentare l’autostima.

Oroscopo Pesci 17 dicembre: amore In coppia: con il partner oggi siete espliciti, il che rischia di scatenare delle tensioni. Vi fissate su problemi che non hanno grande importanza. Soli: una persona che vi attrae finge indifferenza. Ma otterrà il solo effetto che d’ora in poi la eviterete.

